Vì sao nói U17 New Zealand là đối thủ 'vừa miếng' nhất dành cho U17 Việt Nam?

TPO - Vào lúc 22h30 tối nay (23/11), U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 gặp U17 New Zealand. Màn so tài này mang tính chất như một trận chung kết sớm đối với cả hai đội. U17 New Zealand được coi là “quân xanh” vừa miếng nhất của U17 Việt Nam. Vì sao có thể khẳng định như vậy?

Sau lượt trận mở màn, cả U17 Việt Nam lẫn U17 New Zealand đều chưa có điểm nào, nhưng tâm thế và những gì hai tập thể vừa trình diễn lại hoàn toàn tương phản. Trong khi thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước đối thủ hàng đầu châu Âu là U17 Bỉ thì U17 New Zealand lại chấp nhận thất bại trắng 0-3 trước U17 Mali.

Chính bối cảnh ấy biến trận đấu đêm nay trở thành thời cơ vàng để U17 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng. Nhưng trước hết, việc nhìn nhận thấu đáo cả điểm mạnh lẫn những tử huyệt của đại diện châu Đại Dương sẽ là chìa khóa quyết định cục diện.

U17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn về mặt tinh thần. Trước một U17 Bỉ vượt trội về thể hình lẫn đẳng cấp đào tạo, các cầu thủ trẻ vẫn chơi đầy tự tin, sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 4 nhờ Lê Sỹ Bách, trước khi Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 84 để khép lại trận cầu giàu cảm xúc. Ngược lại, U17 New Zealand chịu sức ép nặng nề hơn hẳn sau trận thua toàn diện trước U17 Mali.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu đánh giá thấp sức mạnh thực sự của đội bóng xứ Kiwi chỉ qua một trận thua trước đại diện giàu thể lực bậc nhất châu Phi. Nên nhớ, U17 New Zealand đến Qatar với tư cách là đương kim vô địch giải U16 châu Đại Dương 2025 - danh hiệu khu vực thứ 11 trong lịch sử của họ.

Các cầu thủ trẻ New Zealand gần như vô đối tại châu Đại Dương

Điểm mạnh đầu tiên của U17 New Zealand nằm ở tính gắn kết hệ thống. Trong danh sách 21 cầu thủ được HLV Martin Bullock mang sang Qatar, có tới 17 gương mặt từng sát cánh cùng nhau trên hành trình đăng quang châu Đại Dương 2025. Đáng chú ý hơn cả là cấu trúc nhân sự mang đậm tính "CLB hóa": học viện Wellington Phoenix đóng góp tới 11 cầu thủ vào đội hình lần này, bên cạnh 4 cầu thủ thuộc biên chế Auckland FC.

Khi phần lớn đội hình tập luyện và thi đấu cùng nhau quanh năm trong cùng một triết lý, U17 New Zealand sẽ xây dựng nên một tập thể khả năng bọc lót, giữ cự ly đội hình và triển khai các mảng miếng phối hợp biên cực kỳ nhuần nhuyễn. Họ không cần nhiều thời gian để tìm tiếng nói chung, và sự kỷ luật trong cấu trúc vận hành luôn giúp đội bóng này duy trì được tính ổn định. Có thể nói, với bộ khung 21/23 người được tôi luyện suốt 1 năm qua, sự ăn ý là điều không thể bàn cãi ở tập thể này.

U17 New Zealand sở hữu một điểm tựa quan trọng khác là kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao và nền tảng đào tạo hiện đại từ nước ngoài. Trong đội hình hiện tại có tới 6 cầu thủ từng góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2025, bao gồm thủ môn số một Joseph Chalabi, các hậu vệ Ethan Dyer, Joe McIntyre, Sean Takumi Kane, tiền vệ Matias Nunez và thủ môn dự bị Will Martin.

Sự hiện diện của nhóm “cựu binh” này mang lại bản lĩnh và sự điềm tĩnh đáng kể trong những thời khắc căng thẳng. Nổi bật nhất là trung vệ Ethan Dyer - người đang khoác áo Sydney FC và từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U16 châu Đại Dương 2025.

Ở tuyến giữa, số 10 Matias Nunez là bộ não điều tiết nhịp độ với nhãn quan chiến thuật tốt. Tất cả giúp New Zealand kết hợp được tư duy chơi bóng hiện đại với thứ vũ khí truyền thống dựa trên thể hình cao lớn, sức rướn tốt trong các pha tranh chấp tay đôi và sự nguy hiểm thường trực từ những tình huống bóng bổng.

Không chiến là điểm mạnh của U17 New Zealand

Tuy nhiên, đằng sau bề ngoài có vẻ vững chắc ấy, U17 New Zealand lại tồn tại những điểm yếu chí mạng đã và đang cản trở họ mỗi khi bước ra sân chơi thế giới. Tử huyệt đầu tiên xuất phát từ chính môi trường thi đấu quá thiếu thử thách tại châu Đại Dương.

Việc thường xuyên giành những chiến thắng hủy diệt 5-0 hay 8-0 trước các đối thủ yếu hơn nhiều trong khu vực khiến hệ thống phòng ngự của New Zealand hiếm khi phải chịu đựng áp lực liên tục ở cường độ cao. Khi bước ra World Cup và đối mặt với nhịp độ dồn dập, họ rất dễ rơi vào trạng thái bị "ngợp".

Điều này thể hiện rõ ràng trong trận mở màn gặp U17 Mali. Và 7 trận gần nhất đội tuyển này thua cả 7. Vì đó là 7 trận họ gặp các đối thủ ngoài châu lục (U17 Đức, U17 Saudi Arabia, U17 Mexico…). 10 năm qua, đội tuyển này chỉ thắng được đúng 1 trận trước đối thủ khác châu lục (1-0 trước Canada hồi 2019).

Điểm yếu thứ hai, và cũng là lỗ hổng rõ nét nhất qua trận thua 0-3 trước Mali, nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và tốc độ xoay xở khá chậm của hàng phòng ngự. Các hậu vệ có thể hình tốt như Joe McIntyre hay Ethan Dyer tuy mạnh trong tranh chấp bóng bổng nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn khi phải xoay người đuổi theo những pha đi bóng lắt léo ở tốc độ cao.

Bên cạnh sự mong manh nơi hậu tuyến, khả năng phản kháng và tạo đột biến trên hàng công của U17 New Zealand cũng là một dấu hỏi lớn. Trong cuộc đối đầu với Mali, dù HLV Martin Bullock đã sử dụng tối đa quyền thay người trong hiệp hai thì thế trận tấn công của New Zealand vẫn rơi vào bế tắc.

Khác với các đội bóng giàu kỹ thuật có thể trông chờ vào khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, U17 New Zealand phụ thuộc khá nhiều vào lối chơi tập thể và các bài tấn công biên đơn giản. Và một khi nhịp điệu bị phá vỡ, họ rất khó tìm ra lời giải.

Đặt tất cả phân tích ấy trong mối tương quan với U17 Việt Nam, cơ hội dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland ở lượt trận đêm nay trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. U17 New Zealand rõ ràng là đối thủ vừa tầm nhất tại bảng G để U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó rộng cửa cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Để khuất phục đại diện châu Đại Dương, U17 Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác trước các tình huống cố định, giữ sự tập trung cao độ trong khâu kèm người chống bóng bổng. Ở chiều ngược lại, thứ vũ khí sắc bén nhất mà chúng ta đã trình diễn đầy ấn tượng trước U17 Bỉ - lối chơi ban bật ngắn ở tốc độ cao, sự khéo léo trong phạm vi hẹp và khả năng chuyển trạng thái chớp nhoáng - chính là "khắc tinh" với hàng thủ chậm chạp cồng kềnh của U17 New Zealand.