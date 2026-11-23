TPO - Giữa cơn bão chỉ trích và tâm lý nặng nề sau thảm bại 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Man United vừa đón nhận một thông tin phần nào giúp giảm bớt áp lực. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trung vệ Leny Yoro sẽ chỉ phải nhận án treo giò đúng 1 trận thay vì 3 dù nhận thẻ đỏ trực tiếp.