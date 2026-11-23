TPO - Ngày 23/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức bước vào các hoạt động mở màn tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Sau những buổi đánh tập chính thức, làm quen sân, các golfer hàng đầu Việt Nam hướng tới cuộc đua đặc biệt khi mỗi cú đánh không chỉ quyết định danh hiệu vô địch quốc gia mà còn mang ý nghĩa cạnh tranh huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Trước giờ khai cuộc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast, sân Vinpearl Golf Léman khoác lên mình diện mạo ấn tượng. Những góc nhìn từ trên cao hé lộ vẻ đẹp của sân đấu, nơi các golfer chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài hấp dẫn.
TPO - Ba lần liên tiếp Vô địch Quốc gia, giành tấm huy chương SEA Games lịch sử và từng bước khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế, Lê Chúc An đang trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ golfer nữ Việt Nam. Trở về từ môi trường golf đại học Mỹ, tài năng sinh năm 2008 bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast với mục tiêu nối dài kỷ lục vô địch, đồng thời hướng tới những tấm huy chương danh giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Chọn Matthijs de Ligt thay vì Harry Maguire, HLV Mauricio Pochettino đã đặt cược vào một trung vệ vừa trở lại sau một năm vắng bóng. Chỉ 13 phút trên sân Anfield, “canh bạc” ấy khiến Man Utd mất người, thủng lưới 2 bàn và trận ra mắt của nhà cầm quân người Argentina trượt dài thành thất bại 0-4 trước Liverpool.
TPO - Trong bài phỏng vấn trước trận đấu với U17 Việt Nam vào tối nay (23/11), HLV Martin Bullock đã chỉ rõ gương mặt mà ông cùng các học trò phải dè chừng nhất. Đó là tiền vệ cầm trịch lối chơi của U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực.
TPO - Giữa cơn bão chỉ trích và tâm lý nặng nề sau thảm bại 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Man United vừa đón nhận một thông tin phần nào giúp giảm bớt áp lực. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trung vệ Leny Yoro sẽ chỉ phải nhận án treo giò đúng 1 trận thay vì 3 dù nhận thẻ đỏ trực tiếp.
TPO - Cuộc đọ sức mang tính quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand thuộc lượt trận thứ hai bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV.
Vietnam Masters | Petrolimex Cup 2026 chính thức trở lại với vai trò chặng đấu cuối cùng trong hệ thống D-Joy Pickleball Tour 2026, quy tụ những tay vợt xuất sắc sau 3 chặng thi đấu.
Tâm điểm thể thao cả nước đang đổ dồn về TP.HCM với sự kiện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kỳ Đại hội năm nay còn cộng hưởng cùng chương trình kích cầu kinh tế Vibrant HCMC, tạo nên một không gian thể thao kết hợp giải trí và du lịch sôi động.
TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Sau màn ra mắt đầy quả cảm trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước nhiệm vụ phải thắng U17 New Zealand để giành một trong 2 suất vào thẳng vòng knock-out.
TPO - Khi đồng hồ trên sân Anfield mới điểm sang phút thứ 14, Mauricio Pochettino đã phải đứng khoanh tay bất lực bên rìa đường pitch, nuốt trọn từng câu hát châm chọc dội xuống từ bốn phía khán đài. "Sáng mai bị sa thải, ông sắp bị sa thải vào sáng mai rồi...". Điệp khúc này vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào gương mặt vị tân HLV trưởng MU.
TPO - Ở tuổi 39, Lionel Messi ghi 26 bàn và có 17 kiến tạo sau 31 trận cho Inter Miami, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) ở hai mùa giải liên tiếp 2025 và 2026.
TPO - FIFA vừa chính thức xác nhận siêu phẩm của tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ đã thiết lập một cột mốc lịch sử tại sân chơi U17 World Cup.
TPO - Bị dẫn hai bàn chỉ sau 7 phút và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, Barcelona vẫn thắng Villarreal 3-2 ở vòng 13 La Liga. Ba bàn trong hiệp hai giúp đội bóng xứ Catalonia làm nên màn ngược dòng khó tin tại Camp Nou, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng trước áp lực đeo bám của Real Madrid.
TPO - Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 8 Sacombank V.League 2-2026/27 giữa chủ nhà Khatoco Khánh Hòa và CLB Hưng Yên trên sân vận động 19-8 Nha Trang đã khép lại với kịch bản đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho đội khách.
TPO - Các nghi thức quan trọng của lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã được rà soát trong buổi lễ tổng duyệt chiều 22/11. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 23/11 tại Vinpearl Golf Léman.
TPO - Sau một năm thi đấu tại Hàn Quốc, VĐV Yang Jung Soo trở lại Việt Nam và khoác áo đội tuyển TP.HCM tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Golfer sinh ra tại Việt Nam đặt mục tiêu chơi tốt nhất có thể để cạnh tranh chức vô địch trên sân Vinpearl Golf Léman.