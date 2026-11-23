‘Canh bạc’ De Ligt đẩy Pochettino tới màn ra mắt thảm hại

TPO - Chọn Matthijs de Ligt thay vì Harry Maguire, HLV Mauricio Pochettino đã đặt cược vào một trung vệ vừa trở lại sau một năm vắng bóng. Chỉ 13 phút trên sân Anfield, “canh bạc” ấy khiến Man Utd mất người, thủng lưới 2 bàn và trận ra mắt của nhà cầm quân người Argentina trượt dài thành thất bại 0-4 trước Liverpool.

Một quyết định sai và 13 phút thảm họa

Trước trận, khi được hỏi về đội hình xuất phát, Pochettino nói ông không biết ai đã ra sân ở trận trước. Theo ông, ban huấn luyện đã đánh giá toàn bộ cầu thủ từ ngày nhận việc và tin đây là đội hình mạnh nhất cho trận đấu này.

Lời giải thích ấy nhanh chóng trở thành gánh nặng. Việc để Maguire ngồi ngoài, trao cho De Ligt suất đá chính đầu tiên ở Premier League sau một năm vắng mặt vì chấn thương lưng, là lựa chọn quá mạo hiểm. Lần đá chính duy nhất khác của De Ligt là trận thua Como 1-4 ở Champions League hồi tháng trước, nên nghi vấn về khả năng nhìn người của tân HLV trưởng MU đã xuất hiện từ trước khi trọng tài thổi còi khai cuộc.

De Ligt (trong vòng tròn đỏ) để lọt Isak quá dễ dàng rồi lững thững chạy về nhìn Yoro khổ sở phạm lỗi với tiền đạo đối phương.

8 phút sau, nghi vấn thành sự thật. Trung vệ Ronald Araújo của Liverpool phất một đường bóng dài từ gần khu cấm địa đội chủ nhà. Đó gần như chỉ là pha bóng cầu may, chẳng mấy nguy hiểm. Nhưng De Ligt phán đoán sai quỹ đạo bóng và để Alexander Isak lọt xuống phía sau, rồi lững thững chạy về như chờ đồng đội Leny Yoro dọn dẹp giúp. Yoro xuất phát muộn nên thất thế, đành phải kéo ngã Isak ở rìa vòng cấm để rồi nhận thẻ đỏ.

Cần nói công bằng về tấm thẻ này. VAR không can thiệp, cựu danh thủ Gary Neville chỉ ra điều quan trọng hơn: Yoro phản ứng chậm, khả năng đoán tình huống rất kém, nhưng lỗi bắt đầu từ De Ligt. Neville thừa nhận ông "hoàn toàn choáng váng" khi thấy tên De Ligt trong đội hình xuất phát.

Cú phạt trực tiếp sau đó cho thấy cả một tập thể đang rệu rã. MU dựng hàng rào với 5 người, nhưng Dominik Szoboszlai sút xuyên qua bức tường chắn mà theo tờ Guardian mô tả là “gần như không tồn tại”, đánh bại Senne Lammens ở phút 10. Bruno Fernandes chỉ kịp duỗi chân nhìn bóng bay qua, Youri Tielemans đứng chôn chân.

Cú sút phạt của Szoboszlai (số 8) xuyên qua hàng rào 5 người bên phía MU, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool.

Đến phút 13, một đường chuyền của Araújo đã xuyên qua hai tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo và Tielemans. Isak lùi sâu cầm bóng, De Ligt và Lisandro Martínez cùng lùi theo, Rio Ngumoha thoát xuống qua mặt Diogo Dalot rồi căng ngang cho Florian Wirtz vô lê tung lưới. Tielemans và De Ligt đều bị Ngumoha thu hút, không ai để ý đến Wirtz. "Bàn thua đến quá dễ dàng", Roy Keane chua chát nói khi bình luận trực tiếp trận đấu.

Phút 21, Pochettino buộc phải đổi Bryan Mbeumo lấy Maguire, chuyển sang sơ đồ 5-3-1 chống đỡ. Đó là cách thừa nhận ngầm rằng ý đồ ban đầu đã vỡ. Hiệp hai, ông thay Matheus Cunha bằng Joshua Zirkzee để kéo trận đấu lại, nhưng phút 66 Ngumoha nâng tỷ số lên 3-0.

Cú chốt hạ đến từ đường chuyền hỏng của De Ligt dẫn tới bàn thứ tư của Víctor Munoz. Trung vệ người Hà Lan góp mặt trong ba bàn thua, và hình ảnh anh đuổi theo Isak trong vô vọng trở thành biểu tượng của buổi tối thảm họa, với cá nhân anh, với MU và dĩ nhiên, với tân HLV trưởng Pochettino.

Mớ hỗn độn lớn hơn những gì Pochettino hình dung

Tuy vậy, đổ hết lên một quyết định chọn người là chưa đủ. Trong bài mổ xẻ thất bại của MU sau trận, tờ Telegraph cho rằng cú ngã này nằm trong một chuỗi dài hơn: đây là trận thứ 5 trong 8 trận gần nhất Man Utd có khởi đầu thảm hại.

Atlético Madrid dẫn sau 47 giây ở Champions League. Como ghi bàn sau 118 giây. Roma dẫn 2-0 sau 17 phút ở Old Trafford dù cuối cùng Man Utd thắng 3-2. Aston Villa dẫn 2-0 trong vòng bốn phút, và trận cuối của Michael Carrick trên cương vị HLV kết thúc với tỷ số 4-4. Tờ báo Anh kết luận ngắn gọn: Thảm họa ở Anfield xảy ra vì MU hiện có hàng thủ tệ nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu.

Hình ảnh của De Ligt (phải) chính là biểu tượng cho một buổi tối thảm họa của MU trên sân Anfield.

Trước trận này, Giám đốc điều hành Omar Berrada của MU đăng đàn nói về "sức sống" mà Pochettino mang đến và tin rằng đội bóng "đang đi đúng hướng". Khi Berrada thao thao bất tuyệt về một tương lai màu hồng ấy, MU đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League. Vậy nhưng lúc trận đấu kết thúc, đội bóng chủ sân Old Trafford tụt xuống thứ 19, một vị trí khiến những lời của Berrada trở nên lố bịch hơn bao giờ hết.

Thực ra, trong một cái nhìn tỉnh táo thì có thể thấy, hồ sơ của chính Pochettino cũng không cho phép người hâm mộ MU lạc quan dễ dãi. Sau các nhiệm kỳ ở Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG, Chelsea và đội tuyển Mỹ, chiến lược gia người Argentina chỉ có hai danh hiệu trong 17 năm cầm quân, gồm một Ligue 1 và một Cúp quốc gia Pháp.

Những người hiểu Pochettino nói ông sẽ mang đến sự quyến rũ và ấm áp, hữu ích để quản lý nhóm cầu thủ triệu phú. Song chỉ sau 13 phút trước Liverpool, có lẽ Pochettino hiểu rằng ông cần một phép màu để có thể cứu vãn điều gì đó cho đội bóng mới.

Pochettino tỏ ra hết sức thất vọng về De Ligt.

Thất bại 0-4 trước Liverpool khiến Pochettino có khởi đầu tệ nhất trong số 8 HLV kế nhiệm Sir Alex Ferguson từ tháng 5/2013, và nó nhắc người ta nhớ mọi người đến sau Ferguson đều đối diện cùng một thách thức: tình trạng đội hình và tình trạng CLB, hai thứ gắn chặt với nhau. Pochettino từng hứa "tạo nên một điều gì đó từ con số không", nhưng nền móng lung lay của MU khiến việc xây dựng bất cứ thứ gì bền vững trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Trên các khán đài Anfield đêm qua, CĐV đội chủ nhà liên tục hát vang “ông sẽ bị sa thải vào ngày mai”. Thoạt nghe, đấy chỉ như một câu châm chọc quá đáng. Nhưng nếu Pochettino không sớm kiểm soát được mớ hỗn độn ở Old Trafford, không tránh lặp lại những “canh bạc” mạo hiểm như với De Ligt đêm qua, câu đùa ấy hoàn toàn có thể trở thành sự thật.