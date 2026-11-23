Xác định 3 đội vào knock-out U17 World Cup: Tình thế của U17 Việt Nam đang thế nào?

TPO - Sau ngày thi đấu thứ 4 với loạt trận 2 của các bảng A, B, C và D, U17 World Cup 2026 đã xác định 3 đội tiến vào vòng knock-out.

U17 Hàn Quốc là một trong 3 đội giành vé sớm.

Ở bảng B, U17 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh vượt trội khi hủy diệt U17 New Caledonia với tỷ số 6-0. Với việc giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận, U17 Hàn Quốc chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng B và sẽ chạm trán U17 Ecuador ở lượt cuối để phân định ngôi nhất bảng.

Tại bảng A, U17 Hy Lạp xuất sắc đoạt vé sớm sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U17 Panama. Đại diện châu Âu mở tỷ số nhờ cú sút xa quyết đoán của Georgios Siozios nhưng để đối thủ gỡ hòa sau pha đánh đầu của Estevis Lopez. Khi trận đấu trôi về phút cuối, tiền đạo vào sân thay người Sarafianos Papasarafianos đã thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, mang về 3 điểm quý giá cho Hy Lạp.

Với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, U17 Hy Lạp hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận.

Tấm vé đi tiếp thứ ba thuộc về U17 Uruguay ở bảng D sau màn lội ngược dòng ấn tượng 4-1 trước U17 Haiti. Cục diện bảng D cũng chứng kiến cú sốc lớn khi U17 Saudi Arabia đánh bại ứng viên vô địch U17 Pháp 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Shaman Alkahtani. Từ vị thế ứng viên số 1 tại bảng đấu, U17 Pháp rơi xuống thứ 3 và đối mặt nguy cơ lớn bị loại.

Ở diễn biến khác, cuộc đua tại bảng G của U17 Việt Nam diễn ra theo kịch bản căng thẳng. Thầy trò HLV Cristiano Roland thua U17 Bỉ 2-3, rơi xuống thứ ba sau lượt trận đầu tiên. U17 Bỉ và U17 Mali vượt lên với cùng 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand gặp khó và đều quyết tâm chiến thắng khi đụng độ nhau ở lượt 2.

Điểm số và thứ hạng của các đội xếp thứ 3. U17 Việt Nam đang tạm chiếm suất cuối cùng để giành vé vớt.

Kịch bản lý tưởng nhất cho U17 Việt Nam là đánh bại U17 New Zealand trong trận đấu tối nay. Nếu giành trọn 3 điểm, đội tuyển của chúng ta sẽ mở toang cánh cửa cạnh tranh trực tiếp một trong hai vị trí dẫn đầu bảng G để đoạt vé vào thẳng vòng knock-out, đồng thời tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà tại đấu trường World Cup.

Trong trường hợp không thể khuất phục đối thủ đến từ châu Đại Dương, mục tiêu thiết thực tiếp theo của U17 Việt Nam là giành kết quả hòa. Việc có thêm một điểm sẽ giúp thầy trò HLV Roland duy trì lợi thế nhất định trong cuộc đua ở nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngược lại, nếu để thua U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ tự đẩy mình vào thế chân tường và đối mặt với thử thách cực đại khi phải chạm trán đối thủ rất mạnh là U17 Mali ở lượt trận cuối cùng.