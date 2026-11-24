Chân sút U17 Tây Ban Nha lập kỷ lục World Cup, giúp đội nhà thắng 15-0

TPO - Tây Ban Nha vừa tạo nên chiến thắng đậm nhất của họ tại FIFA U17 World Cup nam sau khi đè bẹp Fiji với tỷ số 15-0. Trong thắng lợi này, tiền đạo Rafa Cruz đã đi vào lịch sử các VCK U17 World Cup.

Rafa Cruz là thành viên lò La Masia

Sau màn ra quân thuận lợi bằng chiến thắng 5-0 trước U17 Trung Quốc, U17 Tây Ban Nha tự tin tiếp đón U17 Fiji. Diễn biến trên sân hoàn toàn một chiều, khi câu hỏi duy nhất chỉ là đội bóng đến từ châu Đại Dương sẽ phải nhận bao nhiêu bàn thua? U17 Fiji bị dồn ép nghẹt thở ngay trong vòng cấm địa kể từ tiếng còi khai cuộc và việc đưa bóng vượt qua vạch vôi giữa sân cũng trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với họ.

Nhờ ưu thế vượt trội, U17 Tây Ban Nha đã liên tiếp đưa bóng vào lưới đối phương. Rafa Cruz là người mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Không lâu sau đó, anh nhân đôi cách biệt trước khi Roberto Tomas nâng tỷ số lên 3-0. Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở và ghi thêm 3 bàn nữa để dẫn 6-0 trước khi hiệp một trôi qua được nửa giờ thi đấu. Thậm chí, cách biệt có thể còn lớn hơn nếu thủ thành bên phía Fiji không có tới nửa tá pha cứu thua xuất sắc.

Trước giờ nghỉ giải lao, tỷ số đã được nâng lên 9-0 sau khi Roberto Tomas hoàn tất cú hat-trick, xen kẽ là các bàn thắng của Trujillano và Company. Cơn ác mộng của U17 Fiji - đội bóng mới có lần thứ hai dự World Cup sau màn chào sân năm ngoái - chưa dừng lại trong hiệp 2.

U17 Tây Ban Nha quá mạnh so với U17 Fiji

Dù U17 Tây Ban Nha đã chủ động giảm tốc độ tấn công, nhưng trước hàng thủ mong manh bên phía U17 Fiji, họ vẫn ghi thêm 6 bàn nữa. Trong đó, Rafa Cruz hoàn tất trận đấu với 5 bàn. Đây là thành tích giúp anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 5 bàn tại một trận đấu ở VCK U17 World Cup. Năm ngoái, U17 Morocco đã ghi tới 16 bàn vào lưới U17 New Caledonia nhưng cũng không có cầu thủ nào trong đội hình đại diện châu Phi chạm mốc 5 bàn như Cruz.

Và những pha lập công của Rafa Cruz cũng giúp U17 Tây Ban Nha phá kỷ lục của chính mình. Đội tuyển này sở hữu trận thắng đậm nhất từng thiết lập ở sân chơi U17. Trước đó, kỷ lục đậm nhất của "La Rojita" là chiến thắng 13-0 trước New Zealand vào năm 1997.

Với 15 lần sút tung lưới đối phương, Tây Ban Nha chỉ còn kém đúng 1 bàn so với kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất (16-0, U17 Morocco thiết lập trước New Caledonia ở World Cup năm ngoái).

Thắng lợi hủy diệt này giúp U17 Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16. Đội tuyển trẻ xứ Bò tót đang hướng tới mục tiêu chinh phục U17 World Cup - danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của bóng đá quốc gia này.