U17 Việt Nam ghi bàn 2 trận bằng U17 Thái Lan dự 2 kỳ World Cup cộng lại

TPO - U17 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn thắng sau 2 trận tại U17 World Cup 2026. Những gì đang diễn ra phản ánh sức công phá bùng nổ và bản lĩnh không khuất phục của U17 Việt Nam...

Trận hòa nghẹt thở 3-3 trước U17 New Zealand vào đêm 23/11 đã mang về điểm số lịch sử đầu tiên cho bóng đá 11 người Việt Nam tại đấu trường thế giới (U17, U20, đội tuyển nữ), đồng thời đẩy tổng số bàn thắng của thầy trò HLV Cristiano Roland lên con số 5 chỉ sau hai lượt trận vòng bảng. Trước đó, họ đã khiến giới chuyên môn bất ngờ khi hai lần xé lưới nhà đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam từng trải qua hai kỳ World Cup sân 11 người (U20 năm 2017 và đội tuyển nữ năm 2023) mà không ghi nổi một bàn thắng nào, màn trình diễn bùng nổ của lứa U17 năm nay thực sự là một cú hích lịch sử. Không chỉ vượt qua cái bóng của chính mình, sức công phá của U17 Việt Nam còn tạo ra một cột mốc đầy ấn tượng khi đặt lên bàn cân với các đại diện khác của khu vực Đông Nam Á.

Trước thời điểm U17 Việt Nam góp mặt tại giải đấu năm 2026, bóng đá Đông Nam Á mới chỉ có hai đại diện từng hít thở bầu không khí World Cup là Thái Lan và Indonesia. U17 Thái Lan từng hai lần bước ra sân chơi thế giới vào các năm 1997 và 1999.

Trải qua tổng cộng 6 trận vòng bảng ở hai kỳ đó, đại diện xứ chùa vàng ghi được 5 bàn thắng (4 vào năm 1997 và 1 năm 1999), đạt hiệu suất trung bình 0,83 bàn mỗi trận. Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ cần đúng hai trận đấu đầu tiên trong lần ra mắt lịch sử để san bằng toàn bộ thành tích ghi bàn của U17 Thái Lan, hiệu suất gấp hơn 3 lần đối phương.

Đặt cạnh U17 Indonesia - đội bóng vừa trải qua hai kỳ World Cup liên tiếp vào năm 2023 trên sân nhà và năm 2025 tại Qatar - bức tranh tương phản càng trở nên rõ nét. Sau 6 trận cả thảy, đội bóng xứ vạn đảo ghi được tổng cộng 6 bàn thắng (3 năm 2023 và 3 năm 2025), đạt hiệu suất đúng 1 bàn mỗi trận.

Các pha tấn công ghi bàn của dàn sao trẻ rất đa dạng

Như vậy, chỉ sau 180 phút thi đấu tại bảng G, U17 Việt Nam đã tiến sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Đông Nam Á tại sân chơi này, chỉ còn kém Indonesia đúng 1 pha lập công, trong khi phía trước vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp U17 Mali.

Điều làm nên giá trị của 5 bàn thắng nằm ở chất lượng đối thủ mà U17 Việt Nam phải gặp. Trước một U17 Bỉ vượt trội về đẳng cấp, Lê Sỹ Bách mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng cú đánh gót đầy ngẫu hứng, trước khi nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo nên siêu phẩm đá phạt góc thành bàn. Sang trận gặp U17 New Zealand, hàng công áo đỏ tiếp tục cho thấy sự sắc bén với 3 bàn thắng đến từ ba cái tên khác nhau: Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang.

Bóng sống có, không chiến có, cố định cũng có. Sự biến hóa từ những pha phối hợp, khả năng dứt điểm quyết đoán cho đến dấu ấn cá nhân của dàn sao trẻ cho thấy hàng công U17 Việt Nam đang sở hữu sức sát thương thực sự ở tầm cỡ thế giới.

Nếu 5 bàn thắng là con số biết nói về mặt chuyên môn, thì thái độ chơi bóng của U17 Việt Nam mới là thứ chinh phục trọn vẹn trái tim người hâm mộ. Bước vào trận gặp U17 New Zealand, các cầu thủ trẻ phải đối diện với áp lực tâm lý không hề nhỏ. Vì một trận thua nữa gần như đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp sẽ khép lại hoàn toàn.

Thế nhưng, thay vì chọn lối chơi tử thủ, U17 Việt Nam lại bước ra sân với một tâm thế hoàn toàn khác: chủ động, tự tin và sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng.

Kịch bản của trận hòa 3-3 trước đại diện châu Đại Dương là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh của những chàng trai mới ở độ tuổi mười sáu, mười bảy. Ba lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước ở các phút 19, 52 và 66 là ba lần U17 Việt Nam bị đẩy vào thế chân tường.

Các cầu thủ trẻ đã tấn công liên tục sau khi bị dẫn

Thể lực dần suy giảm sau những pha tranh chấp tay đôi liên tục với dàn cầu thủ cao to, giàu sức mạnh của New Zealand, cộng thêm sức ép đè nặng từ bảng tỷ số, rất nhiều đội bóng trẻ ở hoàn cảnh đó sẽ vỡ trận hoặc đánh mất sự tỉnh táo. Thế nhưng, U17 Việt Nam đã không gục ngã.

Mỗi khi nhận bàn thua, các cầu thủ không hề nao núng hay thu mình lại. Họ tiếp tục đẩy cao đội hình, tự tin cầm bóng, tổ chức lên bóng mạch lạc và có những thời điểm dồn ép, áp đảo ngược lại đối phương. Bàn gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ của Trương Nguyễn Duy Khang là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc ấy. Trước đó, ngay cả khi bị U17 Bỉ dẫn bàn, các học trò của HLV Roland cũng giữ nguyên tâm thế tấn công không khoan nhượng như vậy.

Cục diện bảng G lúc này vẫn rất khắc nghiệt. Nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng đối với U17 Việt Nam là rất rõ ràng. Vì trận cuối, đội phải gặp thế lực đáng sợ nhất trong bảng G là U17 Mali. Dẫu vậy, ngay cả khi hành trình tại Qatar có dừng lại từ sớm thì màn thể hiện của đội tại FIFA U17 World Cup 2026 vẫn là một dấu mốc tích cực.

Ở một giải đấu trẻ cấp độ cao nhất hành tinh, kết quả thắng thua đôi khi không quan trọng bằng việc các cầu thủ học được gì và thể hiện được bộ mặt ra sao. Với phong độ ghi bàn ấn tượng cùng thái độ chơi bóng hiện đại, dám cầm bóng, dám tấn công và không hề run sợ trước các nền bóng đá lớn, lứa cầu thủ U17 Việt Nam đã gửi đi một thông điệp đầy hy vọng cho tương lai của bóng đá nước nhà. Họ đang thực sự bước ra sân chơi thế giới để tận hưởng bóng đá và khẳng định vị thế của chính mình.