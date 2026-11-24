TPO - Ngày 23/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức bước vào các hoạt động mở màn tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Sau những buổi đánh tập chính thức, làm quen sân, các golfer hàng đầu Việt Nam hướng tới cuộc đua đặc biệt khi mỗi cú đánh không chỉ quyết định danh hiệu vô địch quốc gia mà còn mang ý nghĩa cạnh tranh huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.