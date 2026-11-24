TPO - Chiều 23/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast chính thức khai mạc tại Vinpearl Golf Léman, đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Tây Ban Nha vừa tạo nên chiến thắng đậm nhất của họ tại FIFA U17 World Cup nam sau khi đè bẹp Fiji với tỷ số 15-0. Trong thắng lợi này, tiền đạo Rafa Cruz đã đi vào lịch sử các VCK U17 World Cup.
TPO - U17 Mali chứng tỏ rằng họ mới là đội bóng mạnh nhất bảng G. Đại diện châu Phi vừa thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng trước U17 Bỉ, qua đó lấy tấm vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.
TPO - U17 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn thắng sau 2 trận tại U17 World Cup 2026. Những gì đang diễn ra phản ánh sức công phá bùng nổ và bản lĩnh không khuất phục của U17 Việt Nam...
TPO - Liên tiếp bị đối phương dẫn bàn nhưng U17 Việt Nam đã thi đấu kiên cường và giành tỷ số hoà 3-3 trong cuộc đối đầu với U17 New Zealand ở U17 World Cup.
TPO - Ngày 23/11 tại sân Golf Lesman Củ Chi diễn ra Lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Giải đấu diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mang thêm ý nghĩa về thành tích, niềm tự hào và trách nhiệm đại diện cho các địa phương, đơn vị.
TPO - Chiều 23/11, tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc, mở màn cho hành trình tranh tài đỉnh cao của làng golf Việt kéo dài đến hết ngày 28/11.
TPO - Sau ngày thi đấu thứ 4 với loạt trận 2 của các bảng A, B, C và D, U17 World Cup 2026 đã xác định 3 đội tiến vào vòng knock-out.
TPO - Vào lúc 22h30 tối nay (23/11), U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 gặp U17 New Zealand. Màn so tài này mang tính chất như một trận chung kết sớm đối với cả hai đội. U17 New Zealand được coi là “quân xanh” vừa miếng nhất của U17 Việt Nam. Vì sao có thể khẳng định như vậy?
TPO - Nhận định bóng đá U17 Mali vs U17 Bỉ, U17 World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi cùng bỏ túi trọn vẹn ba điểm ở ngày ra quân, màn chạm trán trực tiếp giữa U17 Bỉ và U17 Mali sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.
TPO - Trước giờ khai cuộc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast, sân Vinpearl Golf Léman khoác lên mình diện mạo ấn tượng. Những góc nhìn từ trên cao hé lộ vẻ đẹp của sân đấu, nơi các golfer chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài hấp dẫn.
TPO - Ngày 23/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức bước vào các hoạt động mở màn tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Sau những buổi đánh tập chính thức, làm quen sân, các golfer hàng đầu Việt Nam hướng tới cuộc đua đặc biệt khi mỗi cú đánh không chỉ quyết định danh hiệu vô địch quốc gia mà còn mang ý nghĩa cạnh tranh huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Ba lần liên tiếp Vô địch Quốc gia, giành tấm huy chương SEA Games lịch sử và từng bước khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế, Lê Chúc An đang trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ golfer nữ Việt Nam. Trở về từ môi trường golf đại học Mỹ, tài năng sinh năm 2008 bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast với mục tiêu nối dài kỷ lục vô địch, đồng thời hướng tới những tấm huy chương danh giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Chọn Matthijs de Ligt thay vì Harry Maguire, HLV Mauricio Pochettino đã đặt cược vào một trung vệ vừa trở lại sau một năm vắng bóng. Chỉ 13 phút trên sân Anfield, “canh bạc” ấy khiến Man Utd mất người, thủng lưới 2 bàn và trận ra mắt của nhà cầm quân người Argentina trượt dài thành thất bại 0-4 trước Liverpool.
TPO - Trong bài phỏng vấn trước trận đấu với U17 Việt Nam vào tối nay (23/11), HLV Martin Bullock đã chỉ rõ gương mặt mà ông cùng các học trò phải dè chừng nhất. Đó là tiền vệ cầm trịch lối chơi của U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực.
TPO - Từ hạng ba năm 2023, á quân năm 2024 đến chức vô địch năm 2025, Nguyễn Tuấn Anh đã đi qua ba nấc thang liên tiếp ở Giải Vô địch Golf Quốc gia. Ở tuổi 17, anh trở lại với tư cách đương kim vô địch, đồng thời đại diện Hà Nội tranh tài tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast quy tụ dàn golfer nữ nổi bật như Khuê Minh, Gia Hân, Kiều Trang, Đan Thanh. Tại Vinpearl Golf Léman, các tay golf đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho cuộc đua ngôi hậu.