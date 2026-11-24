U17 Mali thắng áp đảo, biến trận cuối gặp U17 Việt Nam thành thủ tục

TPO - U17 Mali chứng tỏ rằng họ mới là đội bóng mạnh nhất bảng G. Đại diện châu Phi vừa thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng trước U17 Bỉ, qua đó lấy tấm vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.

Với 3 điểm ở lượt mở màn, U17 Bỉ và U17 Mali bước vào trận quyết đấu ở lượt hai trong tâm thế thoải mái. Có lẽ sự thoải mái đã dẫn đến những biến số nhất định trong lối chơi của 2 đội. Đó là lý do khoảng trống xuất hiện liên tục ở hai đầu sân.

Phút 13, U17 Bỉ mở tỷ số sau một pha phối hợp bài bản. Kamara chuyền bóng vừa tầm để Filippo dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm. Nhưng chỉ 5 phút sau, U17 Mali đã cân bằng tỷ số 1-1. Ngôi sao lớn nhất của đội tuyển này là Koita có pha xử lý mẫu mực. Anh tận dụng tình huống các hậu vệ áo đỏ không kèm rát, băng lên bắt volley chéo góc làm tung mành lưới.

Hai bàn thắng chóng vánh đưa trận đấu lên cao trào. Cả U17 Bỉ lẫn U17 Mali đều chơi đôi công với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Nhưng dần dần, U17 Mali bắt đầu kiểm soát cuộc chơi. Họ đã tạo ra nhiều pha nguy hiểm, trong đó có tình huống đưa bóng dội cột dọc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1, cân bằng về điểm số nhưng thế trận có xu hướng nghiêng về đại diện châu Phi. Trong 45 phút đầu, Mali kiểm soát bóng 68% so với chỉ 32% của đội tuyển Bỉ. Hầu như mọi thống kê khác cũng nghiêng về phía Mali.

U17 Bỉ ghi bàn từ sớm nhưng không thể giữ được lợi thế

Sau giờ nghỉ, HLV Sven Vermant chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, cẩn trọng và ưu tiên giữ nhịp trận đấu. Tuy nhiên, bằng thể lực vượt trội cũng như sức càn lướt mạnh mẽ, đội tuyển châu Phi đã lấy được thế trận, kiểm soát toàn bộ cuộc chơi. Họ sở hữu mọi tình huống nguy hiểm nhất trên sân và đến phút 67, lợi thế đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Niang là chủ nhân pha lập công.

Dù rất muốn dâng đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cầu thủ U17 Bỉ quá lép vế trong tranh chấp tay đôi. Họ gần như chỉ có thể chạy theo bóng. Suốt hiệp 2, U17 Bỉ không tung ra được bất cứ pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương.

Trong khi đó ở mặt trận phòng ngự, họ liên tục phải căng mình chống đỡ những pha tấn công từ phía đối thủ. Thế trận áp đảo giúp U17 Mali dễ dàng đưa trận đấu về đích bằng chiến thắng 2-1, qua đó giành vé đi tiếp sớm 1 lượt. Trận cuối, đội tuyển châu Phi sẽ gặp U17 Việt Nam.