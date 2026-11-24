Trực tiếp ngày 1 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Hôm nay (24/11), 55 VĐV xuất sắc đại diện cho 9 đoàn thể thao trên cả nước sẽ bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, do UBND TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức.

report Ngắm Vinpearl Golf Léman tuyệt đẹp từ trên cao Ngay lúc này, nhiệt độ hiện tại ở Vinpearl Golf Léman (Củ Chi) là 29°C, cái nắng không quá gắt. Các golfer đang thi đấu ở điều kiện thời tiết lý tưởng để đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Ảnh: Công Hướng. report Cận cảnh chiếc cúp danh giá ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast 55 golfer bước vào tranh tài để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch. Bên cạnh đó, đây là năm đầu tiên giải đấu tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các golfer chiến đấu một lúc vì 2 mục tiêu: chinh phục danh hiệu Quốc gia và giành những tấm huy chương quý giá cho đoàn thể thao mà họ đại diện. Ảnh: Trọng Quân. report Các golfer nữ xuất trận Bảng nữ xuất phát từ hố số 10 lúc 7h35, Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Phú Thọ) và Nguyễn Thị Kiều Trang (Cần Thơ). Ảnh: Trọng Quân. Golfer Nguyễn Xuân Hồng của đoàn Nghệ An là cái tên đầu tiên ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng nội dung đơn nam, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Hoàn thành 2 hố đấu mở màn với tổng cộng 10 gậy, đại diện xứ Nghệ hiện đạt điểm +2. Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp kết quả thi đấu, ngày thứ nhất của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 tại: https://daihoitdtt.netlify.app/?giai=vdqg2026. Ảnh: Dương Triều. report Hai golfer đầu tiên xuất trận Phạm Văn Dụ và Nguyễn Văn Hòa, đại diện của đoàn Hải Phòng là 2 golfer đầu tiên thực hiện cú phát bóng từ hố số 1. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Golfer đầu tiên được ghi nhận điểm số Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast chính thức khởi tranh. Sáng nay (24/11), những cú phát bóng đầu tiên của Vòng 1 bắt đầu tại hố số 1 (Tee 1) dành cho các vận động viên bảng Nam từ lúc 07h00. Nhiều gương mặt nổi bật như Đỗ Khánh Hưng, Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Đặng Minh hay Nguyễn Nhất Long sẽ lần lượt xuất trận trong sáng nay. Ở bảng Nữ, các golfer sẽ bắt đầu tranh tài từ 07h35 tại hố số 10 (Tee 10) với tâm điểm là nhóm đấu cuối cùng quy tụ Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An. Mọi diễn biến điểm số trên sân đang bắt đầu nóng lên ngay từ những hố đấu đầu tiên. Ảnh: Hồng Vĩnh. video Cuộc tranh tài vì màu cờ sắc áo Khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026: Cuộc tranh tài vì màu cờ sắc áo report Lịch tee off ngày 24/11 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Khởi tranh Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast Hôm nay (24/11), 55 VĐV xuất sắc đại diện cho 9 đoàn thể thao trên cả nước sẽ bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, do UBND TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức. Mùa giải năm nay mang tính lịch sử khi lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tích hợp vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc bốn năm mới tổ chức một lần.

Từ sự thay đổi đó, giải đấu là sân chơi để các golfer khẳng định đẳng cấp cá nhân và chinh phục danh hiệu Quốc gia, đồng thời mang trọng trách cạnh tranh huy chương vì màu cờ sắc áo của các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), có bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chín đoàn góp mặt gồm Hà Nội, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ. Danh sách tranh tài quy tụ đầy đủ những gương mặt hàng đầu của golf Việt Nam hiện nay, tạo nên màn so tài hấp dẫn giữa các nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm và thế hệ tài năng đang lên của golf Việt.

Ở nội dung nam, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh sẽ đối đầu với những golfer đáng chú ý như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Trọng Hoàng. Nội dung nữ cũng hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt với sự góp mặt của Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Đoàn Xuân Khuê Minh.

Theo lịch trình, các nội dung cá nhân nam, nữ thi đấu đấu gậy qua ba vòng 18 hố, từ ngày 24 đến 26/11, tổng cộng 54 hố, không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. Golfer có tổng số gậy thực thấp nhất giành chức vô địch Quốc gia.

Kết quả 54 hố cũng được dùng để xếp hạt giống đồng đội, tính thành tích của ba golfer nam tốt nhất và hai golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn. Tám đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27/11, các trận tranh huy chương vào ngày 28/11.