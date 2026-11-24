Nhận định Real Madrid vs PSV, 03h00 ngày 25/11: Mở tiệc tại Bernabeu

Nhận định Real Madrid vs PSV

Real Madrid đang cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu bản lĩnh và có khả năng giải quyết trận đấu trong những thời điểm khó khăn. Chiến thắng trước Celta Vigo ở vòng đấu gần nhất tại La Liga là minh chứng rõ nét. Dù bị đối phương chọc thủng lưới từ khá sớm và Kylian Mbappe bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, đội chủ sân Bernabeu vẫn biết cách xoay chuyển tình thế. Kết quả này giúp Real Madrid có trận thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường, duy trì sức ép lên Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

Los Blancos không chỉ thể hiện sự ổn định tại giải quốc nội mà còn đang có thành tích hoàn hảo ở Champions League. Sau 4 lượt trận, họ giành trọn 12 điểm và đứng ở vị trí thứ 2, lần lượt vượt qua Inter Milan, Roma, RB Leipzig và AEK Athens. Một trong những điểm nổi bật nhất của Real Madrid mùa này chính là hiệu suất ghi bàn của hàng công. Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh giá trị của mình bằng những pha bứt tốc, khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Tiền đạo người Pháp đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu tại Champions League mùa giải năm nay.

Không chỉ có Mbappe, Real Madrid còn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt như Vinicius Junior, Jude Bellingham và Arda Guler. Sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng kiến thiết và xâm nhập vòng cấm của các nhân tố này giúp đội chủ nhà có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Với lợi thế sân nhà, Real Madrid chắc chắn muốn chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Một chiến thắng trước PSV không chỉ giúp họ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng mà còn tạo thêm khoảng cách an toàn với những đội bóng đang bám đuổi.

Ở phía đối diện, PSV Eindhoven hành quân đến Tây Ban Nha với phong độ nghèo nàn tại Champions League. Sau 4 lượt trận, PSV mới giành được 4 điểm và đang đứng thứ 24. Họ khởi đầu bằng trận hòa Shakhtar Donetsk, sau đó thất bại trước RB Leipzig, giành chiến thắng trên sân Porto và tiếp tục nhận trận thua 1-2 trước Club Brugge ngay trên sân nhà. Kết quả trước Club Brugge là cú đánh mạnh vào tham vọng của đại diện Hà Lan.

Lối chơi của PSV dưới thời Peter Bosz thiên về tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Đây là cách tiếp cận có thể mang lại hiệu quả trước nhiều đối thủ tại Hà Lan, nhưng khi đối đầu Real Madrid, PSV sẽ phải tính toán cẩn thận hơn. Đội chủ nhà sở hữu những cầu thủ có tốc độ chuyển trạng thái rất tốt. Chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến chính xác, hàng phòng ngự dâng cao của PSV có thể bị đặt vào tình trạng báo động. Nếu muốn tạo bất ngờ tại Bernabeu, đội khách cần duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Nhìn vào tương quan hiện tại, Real Madrid có cơ hội lớn giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp, qua đó tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu Champions League. Nếu Mbappe duy trì được phong độ hiện tại, hàng thủ PSV sẽ phải trải qua một đêm đầy vất vả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs PSV

Phong độ của Real Madrid.

Phong độ của PSV.

Hai đội từng chạm trán nhau 8 lần. Real Madrid giành 3 chiến thắng, PSV có 1 lần hưởng niềm vui và 4 trận kết thúc với tỷ số hòa. Real Madrid chưa từng thất bại trước PSV trong 4 lần tiếp đón đối thủ này trên sân nhà. Họ giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại tứ kết Cúp C1 mùa giải 1988/89. Real Madrid giành quyền đi tiếp sau khi thắng PSV với tổng tỷ số 3-2 qua hai lượt trận. Kể từ đó, hai đội không có thêm cơ hội đối đầu ở đấu trường châu Âu. Dù vậy, lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo bởi cả hai đội đều đã thay đổi rất nhiều về lực lượng.

PSV thường gặp khó khăn khi thi đấu trên đất Tây Ban Nha. Họ chỉ thắng 2 trong 19 lần làm khách trước các đội bóng Tây Ban Nha, hòa 5 và thua tới 12 trận.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs PSV

Real Madrid thiếu Rodrygo vì chấn thương dây chằng. Asencio và Mendy bỏ ngỏ khả năng ra sân.

PSV không có sự phục vụ của Nagalo và Plea do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs PSV

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappe

PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel; Til.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 PSV