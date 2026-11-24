TPO - Trong bản đồ bóng đá trẻ thế giới, đội tuyển U17 New Zealand luôn là khách quen. Tính đến giải vô địch U17 thế giới năm 2026 diễn ra tại Qatar, đại diện của châu Đại Dương đã có tổng cộng 12 lần góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh dành cho lứa U17. Và trong 12 lần đó, họ đã để lại những điều thú vị.