TPO - Buổi tiệc được Ban Tổ chức chuẩn bị để các đại biểu, các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên cùng hội tụ với tinh thần thể thao, văn hóa golf, tình hữu nghị và kết nối trước thềm các hoạt động thi đấu.
TPO - Sau hai lượt trận bảng G U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết vào vòng 32 đội. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ mở toang cửa đi tiếp nếu đánh bại U17 Mali tối 26/11.
TPO - U17 Việt Nam cùng U17 New Zealand có màn rượt đuổi tỷ số điên rồ trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 3-3.
TPO - Hôm nay (24/11), 55 VĐV xuất sắc đại diện cho 9 đoàn thể thao trên cả nước sẽ bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, do UBND TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức.
TPO - Tây Ban Nha vừa tạo nên chiến thắng đậm nhất của họ tại FIFA U17 World Cup nam sau khi đè bẹp Fiji với tỷ số 15-0. Trong thắng lợi này, tiền đạo Rafa Cruz đã đi vào lịch sử các VCK U17 World Cup.
TPO - U17 Mali chứng tỏ rằng họ mới là đội bóng mạnh nhất bảng G. Đại diện châu Phi vừa thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng trước U17 Bỉ, qua đó lấy tấm vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.
TPO - Chiều 23/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast chính thức khai mạc tại Vinpearl Golf Léman, đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - U17 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn thắng sau 2 trận tại U17 World Cup 2026. Những gì đang diễn ra phản ánh sức công phá bùng nổ và bản lĩnh không khuất phục của U17 Việt Nam...
TPO - Liên tiếp bị đối phương dẫn bàn nhưng U17 Việt Nam đã thi đấu kiên cường và giành tỷ số hoà 3-3 trong cuộc đối đầu với U17 New Zealand ở U17 World Cup.
TPO - Chiều 23/11, tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc, mở màn cho hành trình tranh tài đỉnh cao của làng golf Việt kéo dài đến hết ngày 28/11.
TPO - Sau ngày thi đấu thứ 4 với loạt trận 2 của các bảng A, B, C và D, U17 World Cup 2026 đã xác định 3 đội tiến vào vòng knock-out.
TPO - Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 khai mạc trưa 23/11, thu hút 84 đội với gần 7.000 vận động viên tham gia. Đây là số lượng đội ghe tham dự lớn nhất từ trước đến nay, tạo nên những cuộc tranh tài sôi động trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng.
TPO - Trong bản đồ bóng đá trẻ thế giới, đội tuyển U17 New Zealand luôn là khách quen. Tính đến giải vô địch U17 thế giới năm 2026 diễn ra tại Qatar, đại diện của châu Đại Dương đã có tổng cộng 12 lần góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh dành cho lứa U17. Và trong 12 lần đó, họ đã để lại những điều thú vị.
TPO - Trước giờ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Vinpearl Golf Léman khoác lên diện mạo chỉn chu, rực rỡ. Mọi hạng mục trên sân đều sẵn sàng đón 55 golfer tranh tài.
TPO - The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano gây ấn tượng với những nét thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa cùng cảnh quan hồ nước và không gian xanh mát đặc trưng của sân Vinpearl Golf Léman. Mỗi hố đấu mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Vào lúc 22h30 tối nay (23/11), U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 gặp U17 New Zealand. Màn so tài này mang tính chất như một trận chung kết sớm đối với cả hai đội. U17 New Zealand được coi là “quân xanh” vừa miếng nhất của U17 Việt Nam. Vì sao có thể khẳng định như vậy?
TPO - Nhận định bóng đá U17 Mali vs U17 Bỉ, U17 World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi cùng bỏ túi trọn vẹn ba điểm ở ngày ra quân, màn chạm trán trực tiếp giữa U17 Bỉ và U17 Mali sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.