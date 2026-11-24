U17 Việt Nam góp sức giúp giải U17 Thế giới thiết lập kỷ lục bàn thắng

TPO - Ngày thi đấu thứ 5 của VCK U17 World Cup 2026 đã đi vào lịch sử như một trong những ngày hội bóng đá bùng nổ và điên rồ nhất từng xuất hiện. Chỉ trong vòng 8 trận đấu, các chân sút trẻ đã tạo nên cơn mưa bàn thắng chưa từng có tiền lệ với tổng cộng 52 pha lập công, đạt hiệu suất lên tới 6,5 bàn/trận.

Kỷ lục về bàn thắng trong một lượt trận

Đây là con số cao kỷ lục xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải đối với một lượt đấu ở U17 World Cup, vượt qua mọi cột mốc từng được thiết lập ở cả thể thức cũ lẫn thể thức mở rộng 48 đội. Trước đó, lượt trận ra quân đã chứng kiến 22 bàn, nhưng tất cả đều trở nên khiêm tốn khi đặt cạnh bữa tiệc tấn công thịnh soạn vừa khép lại.

Tâm điểm của cơn địa chấn bàn thắng tại Qatar chắc chắn thuộc về màn thị uy sức mạnh khủng khiếp của U17 Tây Ban Nha trước U17 Fiji trong khuôn khổ bảng H. Đội bóng trẻ xứ sở đấu bò đã trút cơn mưa gôn không thương tiếc với tỉ số 15-0 vào lưới đối thủ châu Đại Dương.

Chiến thắng hủy diệt này không chỉ giúp La Roja củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối để hiên ngang tiến vào vòng 32 đội, mà còn chính thức giúp họ sở hữu trận thắng có cách biệt lớn thứ hai trong lịch sử FIFA U17 World Cup, chỉ xếp sau chiến thắng 16-0 của U17 Morocco trước U17 New Caledonia ở VCK 2025.

Ở chiều ngược lại, thất bại 0-15 trước Tây Ban Nha đã nối dài chuỗi ngày ám ảnh của bóng đá trẻ Fiji tại sân chơi thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, U17 Fiji đã phải nhận tổng cộng 41 bàn thua chỉ trong 5 trận đấu gần nhất tại các kỳ World Cup mà không ghi nổi dù chỉ một bàn danh dự. Tại VCK trước, họ từng rời giải với 20 lần vào lưới nhặt bóng sau 3 trận vòng bảng. Sang đến kỳ năm nay, hàng thủ của họ sụp đổ tới 21 lần chỉ sau hai lượt trận. Kết quả chưa từng có này khiến U17 Fiji sớm bị loại.

U17 Tây Ban Nha ghi tới 15 bàn vào lưới U17 Fiji

U17 Việt Nam nằm trong nhóm những đội cống hiến nhất

Sự bùng nổ dữ dội ở ngày thi đấu thứ 5 đã đẩy tổng số bàn thắng của giải đấu kể từ ngày khai màn lên con số 158 bàn chỉ sau 40 trận, đạt hiệu suất trung bình ấn tượng là 3,95 bàn mỗi trận. Danh sách các trận đấu dồi dào bàn thắng khá dài, gồm U17 Tây Ban Nha 5-0 U17 Trung Quốc, U17 Morocco 6-0 U17 Fiji, U17 Uzbekistan 6-2 U17 Jamaica, U17 Senegal 9-0 U17 Cuba và mới nhất là U17 Tây Ban Nha 15-0 U17 Fiji.

Và không thể quên đóng góp của U17 Việt Nam. 2 trận đã qua, các học trò của HLV Cristiano Roland đã cống hiến những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, trận nào cũng tưng bừng bàn thắng. Ngày ra quân, U17 Việt Nam ghi bàn từ sớm, sau đó bị dẫn ngược 1-3 nhưng đã gỡ thêm 1 bàn nhờ siêu phẩm của Nguyễn Lực.

Đến trận gặp U17 New Zealand, đội tiếp tục bùng nổ, cùng đối thủ cống hiến một trận cầu 6 bàn thắng. 11 bàn qua 2 trận của đội tuyển U17 Việt Nam đóng góp tỷ trọng đáng kể vào xu hướng mưa gôn năm nay. Nhưng khác với những trận đấu chênh lệch còn lại khi đội mạnh khiến đội yếu phải vào lưới nhặt bóng liên tục, U17 Việt Nam lại tạo nên màn đua tranh giằng co, cân bằng và giàu cảm xúc.

Sau những dư âm bùng nổ của ngày thi đấu kỷ lục, guồng quay của Giải vô địch U17 thế giới Qatar 2026 sẽ tiếp tục nóng lên trong ngày hôm nay với 8 trận đấu khép lại lượt trận thứ hai vòng bảng. Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với hàng loạt đội bóng đang khao khát giành vé sớm vào vòng 32 đội. Và đây cũng là cơ hội để NHM tiếp tục chứng kiến những cơn mưa gôn.