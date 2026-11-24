Nhận định Công an Hà Nội vs Vissel Kobe, 19h15 ngày 24/11: Thử thách cực đại

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Vissel Kobe, Giải - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vissel Kobe đang chễm chệ trên ngôi đầu với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận. Bởi vậy, đây sẽ là thử thách lớn nhất dành cho đại diện Việt Nam.

Xét trên bảng xếp hạng khu vực phía Đông, sự chênh lệch giữa hai đội là rất rõ rệt: Vissel Kobe đang chễm chệ trên ngôi đầu với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận, trong khi CAHN tạm xếp thứ 11 với 4 điểm.

Thực ra, việc giành được 4 điểm sau nửa chặng đường đầu tiên tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á vẫn là thành tích rất đáng khích lệ, đặc biệt khi thầy trò HLV Mano Polking phải chạm trán hàng loạt đối thủ sừng sỏ.

CAHN xây dựng lối chơi kiểm soát bóng chủ động, dựa nhiều vào khả năng kết nối ở tuyến giữa cùng tốc độ chuyển trạng thái của dàn ngoại binh chất lượng. Trong những trận đã qua, không cần biết đối thủ là ai, Công an Hà Nội đều không tỏ ra lép vế hay nhún nhường về thế trận. Đội vẫn chơi tự tin, dồn ép đối thủ trong những khoảng thời gian nhất định.

Dù vậy, khi phải đối mặt với một tập thể có đẳng cấp và nhịp độ thi đấu vượt trội như Vissel Kobe, việc mạo hiểm đẩy cao đội hình có thể trở thành con dao hai lưỡi. Bài toán lớn nhất với đội chủ sân Hàng Đẫy lúc này là xây dựng một khối phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình chặt chẽ. Đây là điều họ chưa thể duy trì khi nhiều trận đấu, các khoảng trống mênh mông thường lộ ra, mới nhất nó khiến họ thua ngược Johor DT 1-3 ở Shopee Cup.

Ở chiều ngược lại, Vissel Kobe hành quân tới Hà Nội với vị thế của một thế lực thực sự tại khu vực phía Đông. Đại diện Nhật Bản sở hữu nền tảng tổ chức chiến thuật bài bản, khả năng luân chuyển bóng tốc độ cao và hệ thống pressing đồng bộ xuyên suốt trận đấu. Không chỉ mạnh trong khâu áp đặt thế trận, Vissel Kobe còn cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng phòng ngự khi mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn sau 4 lượt trận tại AFC Champions League Elite.

Trong 5 lần ra sân gần nhất tính trên mọi mặt trận, Công an Hà Nội đạt thành tích khá ổn định với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Tại đấu trường châu lục, đội bóng từng gây ấn tượng mạnh bằng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở để đánh bại Shanghai Port 3-2, xen kẽ là trận hòa 0-0 với Kyoto Sanga. Nếu hàng công tận dụng tốt hơn những cơ hội ngon ăn ở cuộc chạm trán Kyoto Sanga, thầy trò HLV Mano Polking hoàn toàn có thể sở hữu 2 chiến thắng thay vì chỉ có 4 điểm như hiện tại.

Trong khi đó, Vissel Kobe lại thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa giải quốc nội và đấu trường châu lục. Họ thăng hoa ở AFC Champions League Elite nhưng lại trầy trật ở J.League. Đội bóng này đã bị FC Tokyo bỏ cách 9 điểm. 5 vòng vừa qua ở J.League, Vissel Kobe chỉ thắng 1, còn lại toàn hòa và thua.

Chuỗi 4 trận toàn thắng từ đầu vòng phân hạng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đội khách biết cách dồn toàn lực và duy trì sự tập trung cao độ cho mục tiêu tiến sâu tại cúp châu Á. Nhưng cái giá phải trả là sự hụt hơi rõ ràng ở cuộc đua quốc nội.

Tổn thất đáng tiếc nhất của Công an Hà Nội là sự vắng mặt của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc vì chấn thương, khiến HLV Mano Polking mất đi một phương án giàu tốc độ và đột biến trên hàng công. Nhiều khả năng CAHN sẽ dùng Leo Artur dạt cánh thay Đình Bắc. Artur sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho cặp tiền đạo Alan Grafite và Brayan Perea - những chân sút đều đã ghi từ 5 bàn trở lên trên mọi đấu trường mùa này.

Bên phía Vissel Kobe, đội khách hành quân đến Việt Nam với lực lượng gần như tối ưu khi không ghi nhận sự thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào. Điều này cho phép ban huấn luyện đội bóng Nhật Bản thoải mái xoay tua hoặc tung ra đội hình giàu kinh nghiệm nhất với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.