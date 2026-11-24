TPO - Ngày thi đấu thứ 5 của VCK U17 World Cup 2026 đã đi vào lịch sử như một trong những ngày hội bóng đá bùng nổ và điên rồ nhất từng xuất hiện. Chỉ trong vòng 8 trận đấu, các chân sút trẻ đã tạo nên cơn mưa bàn thắng chưa từng có tiền lệ với tổng cộng 52 pha lập công, đạt hiệu suất lên tới 6,5 bàn/trận.