Thể thao TP.HCM khởi đầu tưng bừng ở Đại hội

Theo cập nhật mới nhất, đoàn Thể thao TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp với 60 HCV và hơn 150 huy chương, qua đó tạo đà tăng tốc vào chặng cao điểm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 60 Huy chương Vàng (HCV) và chạm mốc tổng hơn 150 huy chương, Đoàn Thể thao TP.HCM bắt đầu tăng tốc khi bước vào giai đoạn cao điểm của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Võ cổ truyền giúp đoàn TP.HCM liên tiếp gặt vàng

Sáng 23/11, nội dung quyền thuật môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại sau ba ngày tranh tài, với 10 bộ huy chương được trao. Đoàn TP.HCM tiếp tục thể hiện ưu thế khi duy trì vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, chiếm một nửa số HCV của nội dung này.

Những tấm HCV của đoàn TP.HCM do các VĐV Lê Thanh Hải (nội dung Độc Lư Thương nam), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (nội dung Song Tuyết Kiếm nữ), Nguyễn Thành Lộc (nội dung Lão Hổ Thượng Sơn nam), Dương Thị Thanh Đào (nội dung Hùng Kê Quyền nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (nội dung Lão Mai Quyền nữ) mang về. Kết quả này cho thấy đoàn chủ nhà có lực lượng đồng đều ở nhiều bài quyền khác nhau, ở cả nội dung nam lẫn nữ.

Hình ảnh từ đội Võ cổ truyền, cầu lông TP.HCM, những bộ môn mang lại cảm hứng lớn cho đoàn thể thao chủ nhà.

Bên cạnh thành tích, quyền thuật còn có giá trị đặc biệt trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc võ thuật Việt Nam. Những bài quyền như Lão Mai Quyền, Hùng Kê Quyền, Ngọc Trản Quyền hay Thái Sơn Côn vừa là nội dung thi đấu, vừa gắn với hệ thống kỹ thuật, tinh thần và truyền thống của Võ cổ truyền.

Việc đưa các nội dung này vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc tạo điều kiện để các môn phái, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo và giới thiệu những giá trị đặc trưng của võ thuật dân tộc đến thế hệ trẻ.

Thành tích này khẳng định chiều sâu lực lượng và sự đầu tư bài bản của Võ cổ truyền TP.HCM. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho quá trình khổ luyện bền bỉ của ban huấn luyện và các vận động viên.

Thể thao TP.HCM chạy đà thuận lợi, sẵn sàng cho chặng cao điểm

Tính đến trưa 23/11, sau tuần thi đấu mở màn tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, đoàn chủ nhà TP.HCM cán mốc 60 HCV, tạm xếp vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương, tạo khoảng cách 19 HCV so với đoàn xếp thứ hai là Hà Nội. Trong lần trở lại đăng cai Đại hội sau tròn hai thập kỷ, đây là kết quả tích cực, mang đến khí thế cho các vận động viên Thành phố mang tên Bác trước khi Đại hội bước vào hành trình căng thẳng với những môn thể thao nằm trong chương trình Olympic, ASIAD xuất trận.

Đóng góp lớn nhất vào quỹ huy chương trong giai đoạn khởi động của thể thao TP.HCM đến từ các môn võ thuật và Canoeing. Trong đó, Canoeing tạm dẫn đầu về số lượng HCV đóng góp cho đoàn chủ nhà với 10 lần cán đích đầu tiên, nổi bật là phong độ ấn tượng của các tay chèo Huỳnh Cao Minh (3 HCV) và Nguyễn Hoàng Quân (2 HCV).

Trên sàn đấu Vovinam, các võ sĩ TP.HCM thi đấu gắn kết để bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, vượt qua thành tích 7 HCV ở kỳ Đại hội trước. Tương tự, tại giải Judo quy tụ hơn 300 võ sĩ tranh tài ở 32 bộ huy chương, các tuyển thủ Thành phố cũng giành được 7 HCV, cán đích ở vị trí nhì toàn đoàn sau đoàn Quân đội.

Đoàn thể thao TP.HCM vững vị trí dẫn đầu sau đêm khai mạc.

Bên cạnh sức bật của các tuyến vận động viên trẻ, kinh nghiệm từ những gương mặt kỳ cựu tiếp tục phát huy hiệu quả đúng lúc.

Ở môn Cầu lông, tay vợt Vũ Thị Trang cùng các đồng đội thi đấu chắc chắn để giành cú đúp HCV danh giá ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Ngoài ra, tay ném Lê Minh Đức cũng đóng góp thêm một tấm HCV quan trọng ở nội dung Master nam của môn Bowling.

Đáng chú ý, kỳ Đại hội năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về chiều sâu lực lượng của đoàn thể thao Thành phố sau khi hợp nhất nguồn lực vận động viên với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Sự cộng hưởng này giúp thể thao TP.HCM gia tăng quân số (với 1.453 vận động viên tranh tài ở 46 môn), đồng thời bổ sung trực tiếp những mũi nhọn chất lượng cao ở các môn thế mạnh địa phương như võ thuật, đua thuyền và thể thao biển.

Ngay ở môn Vovinam, lực lượng nòng cốt của TP.HCM sau sáp nhập đã tạo nên một đội hình có chiều sâu vượt trội, đủ sức áp đảo cả hai mảng quyền và đối kháng. Tương tự, việc tổ chức tranh tài nhiều bộ môn ngay tại các cơ sở hạ tầng trọng điểm của khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (như Canoeing tại hồ Đá Bàng hay Bóng chuyền bãi biển tại Hồ Tràm) cũng giúp các tuyển thủ chủ nhà phát huy tối đa ưu thế quen thuộc mặt nước, sân bãi.

Giai đoạn căng thẳng của Đại hội đã đến và đoàn TP.HCM tiếp tục mục tiêu dẫn đầu Đại hội.

Không chỉ ghi điểm ở các môn truyền thống, đoàn TP.HCM còn tạo ra những bất ngờ thú vị ở các nội dung vốn không phải sở trường tuyệt đối. Tại môn Bowling - nơi đoàn Hà Nội chiếm ưu thế chung cuộc với 4 HCV - tay ném Lê Minh Đức vẫn xuất sắc tạo nên bất ngờ khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành tấm HCV danh giá nhất giải ở nội dung Master nam.

Ở môn Cầu lông, thay vì chỉ trông chờ vào các nội dung cá nhân, tập thể nam và nữ của Thành phố đã thi đấu bùng nổ để thâu tóm trọn vẹn cả hai tấm HCV đồng đội trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đơn vị mạnh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã chính thức bước vào giai đoạn bùng nổ với hàng trăm bộ huy chương danh giá thuộc nhóm môn Olympic và ASIAD như Bơi lội (41 bộ huy chương tại CLB Bơi lặn Phú Thọ), Điền kinh, Cử tạ, Bắn súng hay Thể dục dụng cụ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng hùng hậu được đầu tư, đây chính là thời khắc để các đại diện của thể thao TP.HCM bứt phá giới hạn, sẵn sàng cho chặng nước rút và mang về thêm nhiều vinh quang về cho thể thao thành phố mang tên Bác!