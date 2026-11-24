Nhận định Arsenal vs Dortmund, 03h00 ngày 25/11: Hai ông vua đụng độ

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Dortmund, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là tâm điểm lượt trận thứ 5 vòng phân hạng bởi hai đội bóng đang dẫn đầu hai giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Arsenal và Dortmund sẽ đụng độ nhau.

Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng Champions League hiện tại là 9 bậc - Arsenal đứng thứ 3 với 10 điểm còn Dortmund xếp thứ 12 với 9 điểm - nhưng thực tế hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Điều đó biến màn so tài tại London trở thành trận cầu mang tính bản lề cho cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Arsenal đang là một trong những tập thể ổn định nhất châu lục. Tại sân chơi châu Âu mùa này, đội bóng London duy trì thành tích bất bại và thể hiện hiệu suất tấn công ấn tượng khi ghi từ 2 bàn trở lên trong 3 trận gần nhất. Ngay cả khi thiếu vắng một vài trụ cột, hệ thống của Mikel Arteta vẫn vận hành trơn tru nhờ những nhân tố giàu đột biến như Eberechi Eze, Noni Madueke…

Dortmund dưới sự dẫn dắt của HLV Niko Kovac đang cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu năng lượng, thực dụng và đầy bản lĩnh. Việc vừa vươn lên chiếm ngôi đầu bảng Bundesliga mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho đội bóng vùng Ruhr trước chuyến hành quân sang Anh.

Không giống một Arsenal thiên về kiểm soát thế trận, Dortmund của Kovac cực kỳ nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái tốc độ cao với sơ đồ 3-4-2-1. Dù sở hữu độ tuổi trung bình trẻ hơn đối thủ (24,5 so với 27,5), song đại diện nước Đức lại không hề thiếu sự lì lợm. Những trận thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa, bên cạnh đó là thành tích phòng ngự tốt nhất Bundesliga hiện tại, là minh chứng.

Arsenal vừa trải qua trận hòa đầy tiếc nuối 2-2 trước Newcastle hôm 21/11, kết quả khiến họ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, nhìn rộng hơn, phong độ của Pháo thủ vẫn rất thuyết phục với những chiến thắng bản lĩnh 1-0 ngay tại Anfield trước Liverpool hay việc vượt qua những đối thủ khó chịu tại Champions League như Napoli, Lille, Slavia Prague cùng trận hòa trước Bayern Munich.

Dortmund cũng đang tận hưởng chuỗi ngày thăng hoa. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Monchengladbach cuối tuần qua, kết hợp với việc Bayern Munich bị cầm chân, đã đưa đội bóng áo vàng-đen lên đỉnh bảng Bundesliga. Tại Champions League, sau cú sảy chân 0-1 trên sân của Bodo Glimt ở lượt trận thứ hai, Dortmund đã phản ứng mạnh mẽ để bỏ túi 9 điểm trọn vẹn từ các chiến thắng trước Villarreal (3-2), Real Betis (2-1) và Sabah (2-1). Trước đó, trận hòa 2-2 ngay tại Allianz Arena trước Bayern Munich hồi tháng trước cũng khẳng định Dortmund hoàn toàn đủ sức chơi sòng phẳng trước những ông lớn hàng đầu.

Xét về lịch sử đối đầu, đây mới là lần đầu tiên sau 12 năm Arsenal và Dortmund tái ngộ ở một trận đấu chính thức tại Champions League. 8 lần chạm trán trước đây tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, cán cân nghiêng nhẹ về phía đại diện nước Anh với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Nên nhớ, Emirates luôn là điểm tựa vững chắc cho Pháo thủ mỗi khi tiếp đón đối thủ nước Đức: họ thắng 3 và chỉ thua 1 trong 4 lần làm chủ nhà.

Arsenal rất thăng hoa ở Emirates

Trận thua duy nhất ấy diễn ra từ tháng 10/2013 sau pha lập công muộn của Robert Lewandowski, trong khi lần gần nhất hai đội gặp nhau tại London vào tháng 11/2014 khép lại bằng chiến thắng 2-0 cho Arsenal. Dù Dortmund từng đánh bại Arsenal 3-2 trong trận giao hữu Emirates Cup hồi tháng 8/2026, song tính chất khốc liệt của Champions League chắc chắn sẽ mang đến một kịch bản hoàn toàn khác.

Bài toán nhân sự đang là cơn đau đầu lớn với cả Mikel Arteta lẫn Niko. Bên phía chủ nhà Arsenal, Bukayo Saka chắc chắn vắng mặt vì chấn thương cơ đùi và dự kiến phải nghỉ đến cuối tháng 12, còn tiền vệ Martín Zubimendi chưa kịp bình phục vấn đề ở gân kheo. Nghiêm trọng không kém là trường hợp của thủ thành số một David Raya, người gặp chấn thương sau trận hòa Newcastle và khả năng ra sân bị đặt dấu hỏi lớn.

Phía Dortmund thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề hơn về chiều sâu đội hình. Đội khách hành quân tới London mà không có sự phục vụ của hàng loạt cái tên như Emre Can, Carney Chukwuemeka, Samuele Inacio, Justin Lerma, Giannis Konstantelias và Mussa Kaba vì các chấn thương khác nhau.

Nỗi lo lớn nhất của HLV Kovac nằm ở vị trí tiền đạo cắm khi chân sút chủ lực Serhou Guirassy - người đã ghi 4 bàn tại Champions League mùa này - đang gặp chấn thương cơ và khả năng kịp trở lại là rất thấp.