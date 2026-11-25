Ánh Viên giành 2 HCV Đại hội Thể thao toàn quốc: Niềm vui người trở lại và nỗi trăn trở với bơi lội Việt Nam

TPO - Sự trở lại và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của Nguyễn Thị Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc với 2 tấm HCV mang đến niềm vui cho người hâm mộ bơi lội Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi với thế hệ kế cận.

Nghỉ thi đấu nhiều năm nhưng Ánh Viên vẫn "vô đối" nhiều nội dung thi đấu (ảnh B.L)

Hai tấm HCV không chỉ là thành tích đáng ghi nhận của riêng Ánh Viên mà còn cho thấy nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm và ý chí thi đấu bền bỉ của một trong những kình ngư xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam.

Với Ánh Viên, mỗi lần bước xuống hồ bơi có lẽ không đơn thuần là một cuộc tranh tài. Đó còn là niềm vui được sống với đam mê, được tiếp tục chinh phục những giới hạn của bản thân và được chứng kiến tình yêu bơi lội vẫn luôn cháy bỏng trong mình.

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui ấy, bơi lội Việt Nam cũng phải đối diện với một câu hỏi không dễ trả lời: Ai là người kế tục xứng tầm với Ánh Viên?

Trong nhiều năm, Ánh Viên gần như trở thành biểu tượng của bơi lội Việt Nam. Cô từng thống trị nhiều nội dung ở đấu trường khu vực, giành hàng loạt huy chương SEA Games, tạo dấu ấn tại ASIAD và Olympic. Những thành tích ấy đưa Ánh Viên trở thành niềm tự hào của thể thao nước nhà, đồng thời đặt ra một chuẩn mực rất cao cho các thế hệ vận động viên tiếp theo.

Ánh Viên vẫn xứng đáng là tượng đài của bơi lội Việt Nam (ảnh B.L)

Nhưng thể thao đỉnh cao không thể mãi dựa vào hào quang của một cá nhân. Một nền bơi lội phát triển bền vững cần có nhiều vận động viên đủ sức cạnh tranh, có lớp kế cận được đào tạo bài bản và một hệ thống phát hiện, nuôi dưỡng tài năng liên tục.

Thực tế cho thấy, sau thời kỳ đỉnh cao của Ánh Viên, bơi lội Việt Nam vẫn chưa xuất hiện một gương mặt thực sự đủ tầm vóc để thay thế vai trò đầu tàu ở những đấu trường lớn. Chúng ta vẫn có những VĐV trẻ tiềm năng, vẫn có những thành tích đáng khích lệ, nhưng khoảng cách từ tiềm năng đến khả năng cạnh tranh ổn định ở đẳng cấp châu lục và thế giới vẫn còn không ít thách thức. Tại Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản), đội tuyển bơi lội Việt Nam đã thêm 1 lần nữa được trải nghiệm sự khắc nghiệt của đấu trường châu Á khi Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên…dù nỗ lực nhưng không tạo được bất ngờ.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 10, bơi lội Việt Nam cũng có những điểm sáng. Kình ngư Nguyễn Thuý Hiền giành tới 5 HCV, đáng chú ý trong đó ở nội dung 50m tự do, Thúy Hiền về nhất với thời gian 25 giây 85. Không chỉ giành HCV, Thúy Hiền còn phá kỷ lục Đại hội 26 giây 20 do Nguyễn Thị Ánh Viên thiết lập năm 2014.

Vấn đề không nằm ở việc tìm một người có thể lập tức đạt thành tích giống Ánh Viên. Bởi mỗi VĐV có tố chất, điều kiện và con đường phát triển khác nhau. Điều quan trọng là bơi lội Việt Nam phải xây dựng được một thế hệ đủ chiều sâu, có khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật.

Hai tấm HCV của Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc là niềm vui đáng trân trọng. Nhưng cũng chính thành công ấy khiến người hâm mộ có thêm lý do để suy ngẫm về tương lai của bơi lội nước nhà. Điều thể thao Việt Nam cần lúc này không chỉ là những khoảnh khắc tỏa sáng của một huyền thoại, mà còn là sự xuất hiện của những thế hệ đủ sức tiếp nối và vượt qua những giới hạn cũ.