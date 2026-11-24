Công an Hà Nội gây sốc, vùi dập đội dẫn đầu AFC Champions League Elite

TPO - Công an Hà Nội vừa làm nên cú sốc lớn nhất từ đầu chiến dịch AFC Champions League Elite. Bất kể gặp đội đầu bảng miền Đông, đại diện Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1 bằng thế trận áp đảo.

Trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản là Vissel Kobe, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã bước vào trận đấu với tâm thế đầy tự tin và chủ động. Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Sức ép ấy sớm mang lại bước ngoặt ở phút thứ 9.

Stefan Mauk khéo léo nhận bóng trong vòng cấm Vissel Kobe, buộc hậu vệ Watanabe phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trao cho CAHN cơ hội bằng vàng để sớm vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Alan lại dứt điểm thiếu chính xác, phung phí thời cơ quý giá.

Dù bỏ lỡ quả penalty, tinh thần thi đấu của các cầu thủ CAHN không hề bị ảnh hưởng. Trái lại, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận lấn lướt và liên tục dồn ép Vissel Kobe phải lùi sâu phòng ngự. Phút 17, khung thành của đội khách một lần nữa chao đảo khi Quang Vinh thoát xuống đối mặt trực tiếp với thủ môn Arai. Đáng tiếc là trong tư thế dứt điểm khá khó, cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Mauk trong bàn mở tỷ số

Nỗ lực không biết mệt mỏi của CAHN cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 44. Từ một pha phối hợp đầy ăn ý và ấn tượng giữa các ngoại binh, Alan chuộc lỗi bằng đường chọc khe sắc lẹm, xé toang hàng thủ đối phương để Stefan Mauk băng xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại hoàn toàn thủ môn Arai. VAR sau đó can thiệp nhưng Mauk vẫn chưa việt vị khi băng xuống ghi bàn.

Bước sang hiệp hai, thế trận cởi mở tiếp tục được duy trì với hàng loạt diễn biến kịch tính liên tiếp xảy ra. Ngay phút 49, CAHN đã nhân đôi cách biệt sau một tình huống dàn xếp tấn công bài bản. Từ quả tạt có điểm rơi chuẩn xác của Damia Sabater, Brayan Perea bật cao đánh đầu đầy hiểm hóc. Cú dứt điểm mạnh khiến thủ môn Arai không thể bắt dính bóng, và chính Perea đã nhanh như chớp băng vào đánh đầu bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà chưa kịp lắng xuống thì “tai nạn” đã ập đến. Chỉ 4 phút sau bàn thắng thứ hai, thủ môn Thành Vinh - người vào sân thay Nguyễn Filip trong hiệp 1 - mắc một sai lầm tai hại, biếu không cơ hội cho Erik dễ dàng lập công và thắp lại hy vọng cho Vissel Kobe.

Công an Hà Nội chơi chủ động trong gần như cả trận

CAHN lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép ở phút 57. Lần này, Alan Grafite tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò kiến tạo khi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Brayan Perea. Ở pha đối mặt với thủ môn Arai, chân sút của CAHN thể hiện sự lạnh lùng với cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp bên phải khung thành, tái lập cách biệt 2 bàn an toàn.

Trong quãng thời gian còn lại, thay vì co cụm bảo vệ thành quả, đội chủ nhà vẫn duy trì lối chơi chủ động và tạo ra mối nguy hiểm thường trực trước cầu môn của Vissel Kobe. Sự áp đảo của CAHN khiến đại diện Nhật Bản thực sự lúng túng và gặp vô vàn khó khăn trong khâu triển khai bóng. Phút 79, người hâm mộ suýt được chứng kiến bàn thắng thứ tư sau một cơ hội rõ ràng.

Stefan Mauk tung ra đường chuyền đầy ý đồ, mở ra khoảng trống cho pha băng lên tốc độ của Brayan Perea. Tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này lại không đi vào khung thành. Nhưng tỷ số 3-1 vẫn là đủ để khép lại một ngày thi đấu đầy bùng nổ và thuyết phục của hàng công CAHN trước đối thủ mạnh nhất miền Đông (Vissel Kobe dẫn đầu BXH).