TPO - AFC đóng góp 9 đại diện ở U17 World Cup 2026 nhưng rất bất ngờ là trong số đó, U17 Nhật Bản lại là đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Nên nhớ, dàn sao trẻ xứ sở hoa anh đào đến giải với tư cách là đương kim vô địch châu Á, là niềm hy vọng số 1 của châu lục.