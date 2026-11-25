Trực tiếp ngày 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast

photo Ngắm bình minh tuyệt đẹp ở Vinpearl Golf Léman Bình minh ló rạng trên bầu trời Củ Chi trong ngày thi đấu thứ hai của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman. Nhìn từ trên cao, ánh nắng sớm phả vào các hồ nước uốn lượn, nổi bật giữa những dải fairway xanh mướt và các bẫy cát trắng. Ảnh: Công Hướng, Hiếu Duy. report Kết quả cập nhật nội dung đơn nữ report Kết quả cập nhật nội dung đơn nam photo Lịch tee off ngày 25/11 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Ngày 24/11/2026 đánh dấu chặng mở màn đầy sôi động của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Lần đầu tiên giải đấu được tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc và có quỹ thưởng 190 triệu đồng, quy tụ 55 golfer từ 9 đoàn tranh tài qua ba vòng đấu gậy cá nhân (54 hố, Par 72), không điểm chấp và không cắt loại. Giữa thời tiết thuận lợi khoảng 29°C tại Củ Chi, các vận động viên bước vào cuộc đua kép vì danh hiệu quốc gia và huy chương cho đoàn.

Ở nội dung đơn nam sau vòng 1/3, Nông Quốc Khánh (Công an Nhân dân) bứt phá dẫn đầu với thành tích -6 (66 gậy), tạo lợi thế hai gậy trước Nguyễn Nhất Long (Hà Nội, -4, 68 gậy). Nhóm đồng hạng ba (-2, 70 gậy) gồm Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội), Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa) và Yang Jung Soo (TP. Hồ Chí Minh), theo sau là nhóm đồng hạng sáu (E, 72 gậy) với Tăng Nhơn Phú, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Long. Các golfer ở nhóm +1 và +2 bám đuổi sát sao, giữ cho cuộc đua đầu bảng thêm phần kịch tính.

Tại bảng đơn nữ, đương kim vô địch Lê Chúc An (Hà Nội) dù chưa kịp hoàn thiện trọn vẹn vòng tập làm quen sân sau khi từ Mỹ trở về vẫn vươn lên dẫn đầu vòng một với -3 (69 gậy). Xếp thứ hai là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công An Nhân Dân) với -2 (70 gậy), trong khi nhóm đồng hạng ba (+1, 73 gậy) có Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) và Lý Anh Nhã Trúc (TP. Hồ Chí Minh). Nguyễn Thảo My đứng thứ năm (+2, 74 gậy), kế đến là Ngô Vĩnh Hòa (+3, 75 gậy) và nhóm đồng hạng bảy (+4, 76 gậy) gồm Lê Thị Thanh Thúy, Arena Trần, Park Ha Na và Phạm Thị Yến Vi.

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên, Nông Quốc Khánh và Lê Chúc An tạm chiếm ưu thế nhưng khoảng cách chưa quá xa, hứa hẹn những màn rượt đuổi hấp dẫn ở các vòng tiếp theo.