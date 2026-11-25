Nhận định Melbourne Victory vs Thể Công Viettel, 14h45 ngày 25/11: Chuyến đi gian khó

TPO - Nhận định bóng đá Melbourne Victory vs Thể Công Viettel, bảng E AFC Champions League Two 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel cần một chiến thắng để níu kéo hy vọng tại AFC Champions League Two, nhưng liệu đội bóng áo lính có thể đứng vững trước sức ép từ Melbourne Victory trong chuyến làm khách trên đất Australia?

Nhận định Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Sau bốn lượt trận, Melbourne Victory có 4 điểm và đứng thứ ba bảng E. Đại diện Australia vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai, nhưng họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Khoảng cách với FC Seoul hiện là 2 điểm, đồng nghĩa một chiến thắng trước Thể Công Viettel sẽ giúp Melbourne Victory tạo sức ép đáng kể lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ở chiều ngược lại, tình thế của Thể Công Viettel khó khăn hơn nhiều. Đội bóng áo lính mới giành được 1 điểm. Với khoảng cách ngày càng lớn so với nhóm phía trên, đại diện Việt Nam buộc phải hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm nếu không muốn sớm khép lại hành trình tại đấu trường châu lục. Dẫu vậy, nhiệm vụ ấy không hề đơn giản. Melbourne Victory được thi đấu trên sân nhà, sở hữu lực lượng có chất lượng tốt hơn.

Melbourne Victory có những cơ sở để tin vào khả năng giành chiến thắng. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, khả năng tranh chấp và nền tảng thể lực ấn tượng. Những pha lên bóng ở hai biên là một trong những phương án đáng chú ý, đặc biệt khi các cầu thủ chạy cánh có khả năng rê bóng tốt. Tuy nhiên, phong độ gần đây cho thấy đội chủ nhà vẫn còn những điểm cần cải thiện. Họ chưa duy trì được sự ổn định cần thiết và thường gặp khó trong việc chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng.

Khó khăn lớn nhất của Thể Công Viettel lúc này không chỉ nằm ở vị trí cuối bảng mà còn xuất phát từ phong độ thiếu thuyết phục trong thời gian qua. Sau bốn trận tại AFC Champions League Two, đội bóng áo lính mới ghi được 1 bàn nhưng đã để thủng lưới tới 10 lần. Hai thất bại nặng nề trước FC Seoul càng khiến những hạn chế trong hệ thống phòng ngự bị bộc lộ rõ hơn. Trên hàng công, đội bóng áo lính cũng thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Việc mới ghi một bàn sau bốn lượt trận là minh chứng cho bài toán hiệu quả mà ban huấn luyện cần tìm lời giải.

Trước Melbourne Victory, ưu tiên của đội khách có lẽ phải bắt đầu từ việc củng cố hệ thống phòng ngự. Thay vì mạo hiểm chơi đôi công, Thể Công Viettel cần duy trì đội hình có tổ chức, hạn chế khoảng trống ở hai biên và không để đối phương dễ dàng đưa bóng vào vòng cấm. Khi giành lại được quyền kiểm soát, họ cần triển khai bóng nhanh hơn để tận dụng những khoảng trống mà đội chủ nhà để lại.

Cuộc đối đầu tại Australia cũng là lần tái ngộ giữa hai đội sau trận hòa 1-1 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Kết quả đó cho thấy Thể Công Viettel không hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Đây có thể là cơ sở để họ tìm kiếm sự tự tin trong lần tái đấu, dù bối cảnh hiện tại đã có nhiều thay đổi. Khác biệt lớn nhất nằm ở địa điểm thi đấu và áp lực điểm số. Melbourne Victory được chơi tại Australia, nơi họ có điều kiện thuận lợi hơn về môi trường thi đấu cũng như sự cổ vũ từ khán giả nhà.

Xét trên tương quan hiện tại, Melbourne Victory đang nắm nhiều lợi thế hơn. Thể Công Viettel có thể tạo ra những thời điểm gây khó khăn cho đối thủ, nhưng nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, chuyến làm khách tại Geelong sẽ là thử thách vượt quá khả năng của đội bóng áo lính.

Phong độ, lịch sử đối đầu Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Phong độ của Melbourne Victory.

Phong độ của Thể Công Viettel.

Thành tích đối đầu giữa Melbourne Victory và Thể Công Viettel.

Thông tin lực lượng Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Melbourne Victory: Duncan, Inserra, Lockyer, Davidson, Lino, D’Arrigo, Valadon, Jelacic, Grimaldi, Santos, Nduka.

Thể Công: Văn Bình, Chí Khải, Paulinho Curua, Lucao, Văn Nam, Andre Luiz, Văn Khang, Hoàng Khanh, Wesley Nata, Ribamar, Junior Brandao.

Dự đoán tỷ số Melbourne Victory 2-0 Thể Công Viettel