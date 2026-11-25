TPO - Sau vòng 1 Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, Nông Quốc Khánh tạm chiếm đỉnh bảng nam, nhưng Nguyễn Nhất Long cùng nhóm ba golfer đồng hạng ba vẫn tạo sức ép phía sau. Ở bảng nữ, Lê Chúc An dẫn đầu với -3, Đoàn Xuân Khuê Minh kém một gậy, còn hai golfer đồng hạng ba Nguyễn Viết Gia Hân và Lý Anh Nhã Trúc cùng đạt +1.
TPO - Hôm qua, lượt trận thứ 2 vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại với những kết quả có lợi cho U17 Việt Nam, ít nhất là tính đến trước lượt trận cuối cùng. Vì với 1 điểm, đội vẫn nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
TPO - Vương Nam A và Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, 2 đại diện của đoàn Thanh Hóa, là những golfer trẻ nhất ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Arsenal (hòa Dortmund 1-1) và Man City (hòa Napoli 2-2) cùng mất điểm ở Champions League đêm qua. Cả hai trải qua chung một kịch bản, cầm bóng nhiều, dứt điểm áp đảo nhưng không thể thắng. Vậy những nguyên nhân nào đang kéo lùi 2 tập thể này?
TPO - Sáng nay, 25/11, 55 golfer bước vào vòng 2, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast. Tại sân golf Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TPHCM), cùng với những ánh bình minh, các golfer đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày thi đấu của mình.
TPO - Hai lần bị Napoli dẫn trước trên sân nhà, Man City phải nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rayan Cherki ở cuối trận mới tránh khỏi thất bại. Kết quả hòa 2-2 tiếp tục phơi bày những vấn đề chưa được giải quyết của thầy trò Enzo Maresca.
TPO - AFC đóng góp 9 đại diện ở U17 World Cup 2026 nhưng rất bất ngờ là trong số đó, U17 Nhật Bản lại là đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Nên nhớ, dàn sao trẻ xứ sở hoa anh đào đến giải với tư cách là đương kim vô địch châu Á, là niềm hy vọng số 1 của châu lục.
TPO - 10 tháng sau trận chung kết AFCON đầy hỗn loạn trước Morocco, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vừa ra phán quyết có lợi cho Senegal, khôi phục danh hiệu vô địch cho đội bóng Tây Phi này.
TPO - Nhận định bóng đá Melbourne Victory vs Thể Công Viettel, bảng E AFC Champions League Two 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel cần một chiến thắng để níu kéo hy vọng tại AFC Champions League Two, nhưng liệu đội bóng áo lính có thể đứng vững trước sức ép từ Melbourne Victory trong chuyến làm khách trên đất Australia?
TPO - Công an Hà Nội vừa làm nên cú sốc lớn nhất từ đầu chiến dịch AFC Champions League Elite. Bất kể gặp đội đầu bảng miền Đông, đại diện Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1 bằng thế trận áp đảo.
TPO - LPBank V.League 1-2026/27 sau 8 vòng đấu thì cuộc đua vô địch đã dần định hình với 2 cái tên nổi bật nhất chính là Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định.
TPO - "Thật tiếc vì chưa thể giành chiến thắng. Dù có những sai lầm cá nhân nhưng đội đã chơi tốt. Chúng tôi còn trẻ, còn có thể sửa sai". Đấy là chia sẻ của Chu Ngọc Nguyễn Lực sau trận hoà 3-3 của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand ở U17 World Cup.
TPO - Lần gần nhất dự Giải Vô địch Golf Quốc gia, Lý Anh Nhã Trúc giành ngôi á quân. Sau 15 năm, golfer sinh năm 1990 trở lại với nhiều cảm xúc, mang theo kinh nghiệm thi đấu tại Mỹ và khát vọng đóng góp cho đội TP.HCM.
TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Croatia Bojan Hodak làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á và bảng thành tích đồ sộ cùng nhiều đội bóng khu vực, nhà cầm quân 55 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho "Những chú hổ Malaya".
TPO - Ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast khép lại với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, những cú đánh xuất sắc và màn cạnh tranh quyết liệt ở cả hai bảng nam, nữ. Nông Quốc Khánh và Lê Chúc An là hai cái tên dẫn đầu sau vòng đấu mở màn.
Theo cập nhật mới nhất, đoàn Thể thao TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp với 60 HCV và hơn 150 huy chương, qua đó tạo đà tăng tốc vào chặng cao điểm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Vissel Kobe, Giải - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vissel Kobe đang chễm chệ trên ngôi đầu với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận. Bởi vậy, đây sẽ là thử thách lớn nhất dành cho đại diện Việt Nam.