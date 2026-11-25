Những nguyên nhân nào đang kéo lùi Arsenal và Man City?

TPO - Arsenal (hòa Dortmund 1-1) và Man City (hòa Napoli 2-2) cùng mất điểm ở Champions League đêm qua. Cả hai trải qua chung một kịch bản, cầm bóng nhiều, dứt điểm áp đảo nhưng không thể thắng. Vậy những nguyên nhân nào đang kéo lùi 2 tập thể này?

Đêm qua, sân chơi Champions League lại một lần nữa chứng kiến sự chệch choạc khó tin của những đại diện ưu tú nhất đến từ xứ sở sương mù. Arsenal tiếp tục bị cầm chân trong trận hòa thứ 2 liên tiếp, trong khi Man City lún sâu hơn vào cơn khủng hoảng nhỏ khi nối dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng lên con số 5, bao gồm 4 trận tại Ngoại hạng Anh và 1 trận ở đấu trường châu Âu.

Điều khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt câu hỏi nằm ở điểm chung của những kết quả này: các đội bóng Anh vẫn làm chủ cuộc chơi, áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cũng như số cú sút trúng đích, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực trong việc tung ra đòn kết liễu đối phương.

Nhìn vào bảng thống kê sau trận, người ta dễ lầm tưởng rằng cả Arsenal lẫn Man City đều vừa trải qua những buổi dạo chơi nhẹ nhàng. Họ đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà và liên tục bắn phá khung thành. Thế nhưng, thực tế là cả 2 đội bóng đều thi đấu trầy trật ở tổ ấm của mình.

Với Arsenal, trận hòa thứ hai liên tiếp là dấu hiệu cho thấy cỗ máy của họ đang bắt đầu chuệch choạc ở khâu chuyển hóa cơ hội. Khi mọi đường lên bóng đều bị đối phương bắt bài và chủ động bịt kín khoảng trống trước vòng cấm, sự thanh thoát thường thấy của Pháo thủ bỗng biến thành những pha xử lý rườm rà, thiếu tính đột biến.

Họ cầm bóng nhiều, sút nhiều (30 lần), nhưng phần lớn lại là những cú dứt điểm trong tư thế bị theo kèm sát sao hoặc thiếu đi sự sắc lạnh cần thiết của một sát thủ. Áp lực phải thắng sau mỗi lần sảy chân dường như đang đè nặng lên đôi chân của các ngôi sao tấn công, khiến những quyết định ở 1/3 cuối sân trở nên vội vàng và thiếu chính xác. Trận hòa Dortmund 1-1 khiến Arsenal đứt mạch 12 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League.

Gyokeres đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn

Tình cảnh của Man City thậm chí còn đáng báo động hơn nhiều. Chuỗi 5 trận liền không thắng - với 4 cú vấp ngã liên tiếp ở giải quốc nội và giờ là thêm một đêm thất vọng tại Champions League - là điều hiếm thấy trong kỷ nguyên thống trị của họ. Sự khó nhọc của đội bóng áo xanh thành Manchester thể hiện rõ nhất ở việc họ không còn giữ được cái uy của một kẻ đi săn.

Trước đây, khi Man City bóp nghẹt đối thủ bằng tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Còn hiện tại, họ cầm bóng như một thói quen nhưng lại thiếu đi nhịp điệu để xé toang khối phòng ngự lùi sâu. Những pha phối hợp vốn được lập trình hoàn hảo nay trở nên dễ đoán, và khi không thể sớm định đoạt trận đấu, sự nôn nóng lập tức xuất hiện, biến sự áp đảo về mặt thế trận thành một cái bẫy tâm lý tự giăng ra cho chính mình.

Nếu sự phung phí trên hàng công là nguyên nhân khiến Arsenal và Man City không thể thắng, thì sự mong manh nơi hàng phòng ngự chính là lưỡi dao chí mạng tước đi những điểm số quý giá của họ. Trong bóng đá đỉnh cao, khi tuyến trên gặp trục trặc, một hệ thống phòng ngự vững chắc sẽ là điểm tựa để đội bóng vượt qua giông bão bằng những chiến thắng tối thiểu. Đáng tiếc thay, cả hai đại diện nước Anh lại đang tự biến điểm mạnh thành điểm yếu của mình.

Với Arsenal, 5 trận liền trước đó, Pháo thủ chỉ để lọt lưới tổng cộng đúng 2 bàn. Sự kỷ luật, khả năng bọc lót và cự ly đội hình hoàn hảo từng là niềm tự hào lớn nhất của họ. Thế nhưng, chỉ 2 lần ra sân vừa qua, bức tường thép ấy đã bất ngờ rạn nứt khi để thủng lưới tới 3 lần.

Con số ấy cho thấy sự tập trung của hàng thủ Arsenal đang bị bào mòn. Khi đội hình dâng cao để tìm kiếm bàn thắng trong thế trận áp đảo, chỉ một khoảnh khắc lơ là trong khâu chống phản công hay một tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân cũng đủ để đối thủ trừng phạt họ. Thực tế là đêm qua, Dortmund thậm chí suýt có bàn thắng thứ 2 khi tiền vệ Jobe Bellingham đưa bóng vào lưới Arsenal, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi đó, bài toán phòng ngự của Man City không còn là chuyện nhất thời mà đã trở thành một căn bệnh trầm kha chưa có thuốc giải. Thống kê chỉ ra một thực tế: họ đã trải qua tới 10 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Lần đầu tiên sau 7 năm, từ 2019 Man City mới thủng lưới nhiều trận liên tiếp như thế.

Với một đội bóng luôn hướng tới sự hoàn hảo và kiểm soát tuyệt đối, việc để đối phương chọc thủng lưới liên tiếp như vậy là điều không thể chấp nhận được. Hệ quả tất yếu là Man City không thể giành chiến thắng tới 6 lần trong chuỗi 10 trận đó, bao gồm cả 4 trận liền mất điểm tại Ngoại hạng Anh.

Hàng thủ dâng cao của họ giờ đây luôn trong trạng thái báo động đỏ mỗi khi mất bóng. Khả năng chống chuyển trạng thái yếu kém, sự thiếu ăn ý giữa các trung vệ và khoảng trống mênh mông phía sau lưng các hậu vệ biên đang biến Man City thành miếng mồi ngon cho những đối thủ biết kiên nhẫn chịu trận và tung ra đòn hồi mã thương.

Bóng đá châu Âu luôn khắc nghiệt theo cách riêng của nó. Những con số thống kê về kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm rồi sẽ nhanh chóng bị lãng quên, chỉ có kết quả cuối cùng mới ở lại. Cả Arsenal và Man City đều đang đối mặt với cùng một nghịch lý: họ chơi thứ bóng đá của kẻ bề trên nhưng lại phòng ngự như những đội bóng tầm trung.

Cuối tuần này, 2 kẻ chật vật ấy sẽ đối đầu ở Ngoại hạng Anh và liệu rằng họ có thể sớm giải quyết bài toán chung này?