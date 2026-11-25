TPO - Vương Nam A và Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, 2 đại diện của đoàn Thanh Hóa, là những golfer trẻ nhất ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Hôm qua, lượt trận thứ 2 vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại với những kết quả có lợi cho U17 Việt Nam, ít nhất là tính đến trước lượt trận cuối cùng. Vì với 1 điểm, đội vẫn nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
TPO - Arsenal (hòa Dortmund 1-1) và Man City (hòa Napoli 2-2) cùng mất điểm ở Champions League đêm qua. Cả hai trải qua chung một kịch bản, cầm bóng nhiều, dứt điểm áp đảo nhưng không thể thắng. Vậy những nguyên nhân nào đang kéo lùi 2 tập thể này?
TPO - 10 tháng sau trận chung kết AFCON đầy hỗn loạn trước Morocco, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vừa ra phán quyết có lợi cho Senegal, khôi phục danh hiệu vô địch cho đội bóng Tây Phi này.
TPO - Nhận định bóng đá Melbourne Victory vs Thể Công Viettel, bảng E AFC Champions League Two 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel cần một chiến thắng để níu kéo hy vọng tại AFC Champions League Two, nhưng liệu đội bóng áo lính có thể đứng vững trước sức ép từ Melbourne Victory trong chuyến làm khách trên đất Australia?
TPO - Với vòng đấu 66 gậy (-6), Nông Quốc Khánh ghi 8 birdie, trong đó có 6 birdie ở 9 hố sau, để vươn lên dẫn đầu bảng nam Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Golfer của đoàn Công an Nhân dân chia sẻ về cách tiếp cận sân, sự chuẩn bị trước giải và tâm thế trước những vòng đấu tiếp theo.
TPO - Công an Hà Nội vừa làm nên cú sốc lớn nhất từ đầu chiến dịch AFC Champions League Elite. Bất kể gặp đội đầu bảng miền Đông, đại diện Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1 bằng thế trận áp đảo.
TPO - Sau khi sang Mỹ học tập và thi đấu từ tháng 8/2026, Lê Chúc An trở về Việt Nam tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Dù chưa kịp làm quen sân, nhà đương kim vô địch vẫn khép lại vòng mở màn với 69 gậy (-3), tạm dẫn đầu bảng nữ.
TPO - LPBank V.League 1-2026/27 sau 8 vòng đấu thì cuộc đua vô địch đã dần định hình với 2 cái tên nổi bật nhất chính là Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định.
TPO - "Thật tiếc vì chưa thể giành chiến thắng. Dù có những sai lầm cá nhân nhưng đội đã chơi tốt. Chúng tôi còn trẻ, còn có thể sửa sai". Đấy là chia sẻ của Chu Ngọc Nguyễn Lực sau trận hoà 3-3 của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand ở U17 World Cup.
TPO - Lần gần nhất dự Giải Vô địch Golf Quốc gia, Lý Anh Nhã Trúc giành ngôi á quân. Sau 15 năm, golfer sinh năm 1990 trở lại với nhiều cảm xúc, mang theo kinh nghiệm thi đấu tại Mỹ và khát vọng đóng góp cho đội TP.HCM.
TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Croatia Bojan Hodak làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á và bảng thành tích đồ sộ cùng nhiều đội bóng khu vực, nhà cầm quân 55 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho "Những chú hổ Malaya".
TPO - Ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast khép lại với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, những cú đánh xuất sắc và màn cạnh tranh quyết liệt ở cả hai bảng nam, nữ. Nông Quốc Khánh và Lê Chúc An là hai cái tên dẫn đầu sau vòng đấu mở màn.
Theo cập nhật mới nhất, đoàn Thể thao TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp với 60 HCV và hơn 150 huy chương, qua đó tạo đà tăng tốc vào chặng cao điểm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Vissel Kobe, Giải - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vissel Kobe đang chễm chệ trên ngôi đầu với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận. Bởi vậy, đây sẽ là thử thách lớn nhất dành cho đại diện Việt Nam.
TPO - Trận Chung kết Giải Vô địch Cờ vua Thế giới với 14 ván đấu kéo dài 3 tuần giữa đương kim Vua cờ Gukesh Dommaraju (Ấn Độ) và người thách đấu Javokhir Sindarov (Uzbekistan) chính thức khởi tranh ván 1 hôm nay (24/11) tại Geneva, Thụy Sĩ vào 15h00 (21h00 theo giờ Việt Nam).
TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Dortmund, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là tâm điểm lượt trận thứ 5 vòng phân hạng bởi hai đội bóng đang dẫn đầu hai giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Arsenal và Dortmund sẽ đụng độ nhau.