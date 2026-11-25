TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Croatia Bojan Hodak làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á và bảng thành tích đồ sộ cùng nhiều đội bóng khu vực, nhà cầm quân 55 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho "Những chú hổ Malaya".