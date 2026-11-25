TPO - Không chỉ có những cú đánh đẹp mắt, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 – Cúp VinFast còn hấp dẫn bởi những màn đấu trí căng thẳng qua từng hố đấu. Ngày 25/11, bước vào vòng 2, 55 golfer đã có nhiều cung bậc cảm xúc. Từ lúc tập trung cao độ, nét tiếc nuối khi bóng lăn chệch miệng hố, cho đến khoảnh khắc vỡ òa niềm vui chiến thắng.
TPO - Nhận định bóng đá Sporting Lisbon vs MU, UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU hành quân đến Lisbon vào thời điểm phong độ chạm đáy. Liệu HLV Pochettino có thể tạo nên cú hích, hay đội bóng Bồ Đào Nha sẽ khiến Quỷ đỏ trải qua đêm đáng quên?
TPO - Nhận định bóng đá Sabah vs Barcelona, 00h45 ngày 26/11, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách tới thủ đô Baku của Azerbaijan là cơ hội lớn để Barcelona nối dài mạch thắng và củng cố vững chắc vị trí trong top 8, ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Lamine Yamal.
TPO - Nếu như trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn từng mặc định U17 Bỉ mới là ngọn núi cao nhất mà U17 Việt Nam phải đối mặt thì thực tế sân cỏ đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Bằng thứ bóng đá giàu sức mạnh, tốc độ và sự áp đảo tuyệt đối, U17 Mali mới chính là thử thách cực đại tại bảng G.
TPO - Sự trở lại và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của Nguyễn Thị Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc với 2 tấm HCV mang đến niềm vui cho người hâm mộ bơi lội Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi với thế hệ kế cận.
TPO - Hôm qua, lượt trận thứ 2 vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại với những kết quả có lợi cho U17 Việt Nam, ít nhất là tính đến trước lượt trận cuối cùng. Vì với 1 điểm, đội vẫn nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
TPO - Arsenal (hòa Dortmund 1-1) và Man City (hòa Napoli 2-2) cùng mất điểm ở Champions League đêm qua. Cả hai trải qua chung một kịch bản, cầm bóng nhiều, dứt điểm áp đảo nhưng không thể thắng. Vậy những nguyên nhân nào đang kéo lùi 2 tập thể này?
TPO - Sau vòng 1 Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, Nông Quốc Khánh tạm chiếm đỉnh bảng nam, nhưng Nguyễn Nhất Long cùng nhóm ba golfer đồng hạng ba vẫn tạo sức ép phía sau. Ở bảng nữ, Lê Chúc An dẫn đầu với -3, Đoàn Xuân Khuê Minh kém một gậy, còn hai golfer đồng hạng ba Nguyễn Viết Gia Hân và Lý Anh Nhã Trúc cùng đạt +1.
TPO - Sáng nay, 25/11, 55 golfer bước vào vòng 2, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast. Tại sân golf Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TPHCM), cùng với những ánh bình minh, các golfer đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày thi đấu của mình.
TPO - Hai lần bị Napoli dẫn trước trên sân nhà, Man City phải nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rayan Cherki ở cuối trận mới tránh khỏi thất bại. Kết quả hòa 2-2 tiếp tục phơi bày những vấn đề chưa được giải quyết của thầy trò Enzo Maresca.
TPO - Sau ngày mở màn tại Vinpearl Golf Léman, golfer Nông Quốc Khánh (-6) và nhà đương kim vô địch Lê Chúc An (-3) tạm dẫn đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.
TPO - AFC đóng góp 9 đại diện ở U17 World Cup 2026 nhưng rất bất ngờ là trong số đó, U17 Nhật Bản lại là đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Nên nhớ, dàn sao trẻ xứ sở hoa anh đào đến giải với tư cách là đương kim vô địch châu Á, là niềm hy vọng số 1 của châu lục.
TPO - 10 tháng sau trận chung kết AFCON đầy hỗn loạn trước Morocco, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vừa ra phán quyết có lợi cho Senegal, khôi phục danh hiệu vô địch cho đội bóng Tây Phi này.
TPO - Nhận định bóng đá Melbourne Victory vs Thể Công Viettel, bảng E AFC Champions League Two 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel cần một chiến thắng để níu kéo hy vọng tại AFC Champions League Two, nhưng liệu đội bóng áo lính có thể đứng vững trước sức ép từ Melbourne Victory trong chuyến làm khách trên đất Australia?
TPO - Với vòng đấu 66 gậy (-6), Nông Quốc Khánh ghi 8 birdie, trong đó có 6 birdie ở 9 hố sau, để vươn lên dẫn đầu bảng nam Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Golfer của đoàn Công an Nhân dân chia sẻ về cách tiếp cận sân, sự chuẩn bị trước giải và tâm thế trước những vòng đấu tiếp theo.
TPO - Công an Hà Nội vừa làm nên cú sốc lớn nhất từ đầu chiến dịch AFC Champions League Elite. Bất kể gặp đội đầu bảng miền Đông, đại diện Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1 bằng thế trận áp đảo.
TPO - Sau khi sang Mỹ học tập và thi đấu từ tháng 8/2026, Lê Chúc An trở về Việt Nam tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Dù chưa kịp làm quen sân, nhà đương kim vô địch vẫn khép lại vòng mở màn với 69 gậy (-3), tạm dẫn đầu bảng nữ.