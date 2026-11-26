Tuấn Anh tăng tốc, cuộc đua vô địch bảng nam hứa hẹn kịch tính

TPO - Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh đánh 69 gậy (-3) ở vòng 2, vòng đấu tốt nhất bảng nam trong ngày 25/11, để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Sau 36 hố, Nông Quốc Khánh vẫn dẫn đầu với -6, nhưng cuộc đua hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi khoảng cách top 3 rất sít sao.

Nguyễn Tuấn Anh có điểm số tốt nhất vòng 2.

Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh bứt tốc

Vòng đấu 69 gậy giúp Nguyễn Tuấn Anh trở lại cuộc đua theo cách thuyết phục. Sau ngày mở màn bằng điểm even par, golfer Hà Nội đánh -3 ở vòng 2, kết quả tốt nhất bảng nam trong ngày, để nâng tổng điểm lên -3. Khoảng cách của anh với ngôi đầu giảm từ sáu gậy xuống còn ba gậy.

Điểm đáng chú ý không chỉ là tổng điểm thấp, mà còn ở cách Tuấn Anh kiểm soát vòng đấu. Anh ghi năm birdie, có 11 hố par, hai bogey và không mắc lỗi double bogey trở lên.

Anh đánh 35 gậy ở chín hố đầu, rồi hoàn tất chín hố sau với 34 gậy. Sau bogey ở hố 5, Tuấn Anh lập tức ghi birdie ở hố 6. Đến hố 13 và 14, hai birdie liên tiếp giúp anh tạo thêm đà trước khi khép vòng bằng bốn hố par.

Đó là vòng đấu cho thấy khả năng phục hồi sau sai số và tận dụng cơ hội khi nhịp chơi thuận lợi. Tuy nhiên, một vòng -3 mới chỉ đưa Tuấn Anh vào vị trí bám đuổi thuận lợi. Muốn bảo vệ ngôi vô địch, anh cần duy trì hiệu suất ấy trong vòng cuối, nhiệm vụ khó hơn khi áp lực giờ đây đến từ cả bảng điểm lẫn kỳ vọng của một nhà đương kim vô địch.

Phả hơi nóng vào vị trí dẫn đầu

Nông Quốc Khánh vẫn đứng đầu với tổng 138 gậy (-6), sau vòng mở màn 66 gậy và vòng hai đạt chuẩn sân 72 gậy. Điểm số even-par giúp anh bảo toàn lợi thế, nhưng không còn khoảng cách lớn như sau ngày đầu. Nguyễn Nhất Long đánh vòng 2 mức 71 gậy (-1), nâng tổng điểm lên -5 và chỉ còn kém Quốc Khánh đúng một gậy.

Ở vòng đấu này, Quốc Khanh có 3 birdie, 12 par và 3 bogey. Đáng chú ý, sau hai bogey liên tiếp ở hố 16 và 17, golfer của Công an Nhân dân ghi birdie ở hố 18 để khép lại vòng đấu ở điểm even par. Anh giữ được vị trí số một, nhưng sẽ khó khăn ở vòng cuối nếu các đối thủ tiếp tục đánh dưới chuẩn.

Nông Quốc Khánh dẫn đầu 2 vòng liên tiếp.

Nguyễn Nhất Long đứng trước cơ hội trở lại ngôi vương.

Trong khi đó, Nhất Long tạo sức ép bằng sự ổn định. Anh khép chín hố đầu với 37 gậy (+1), nhưng ghi 34 gậy (-2) ở 9 hố cuối, trong đó có hai birdie liên tiếp tại hố 12 và 13. Vòng đấu 71 gậy giúp Nhất Long thu hẹp cách biệt với Quốc Khánh từ hai gậy xuống còn một gậy.

Tuấn Anh hiện đứng thứ ba với -3, kém Nhất Long hai gậy và kém Quốc Khánh ba gậy. Phía sau là Nguyễn Đức Sơn (-2) và Trần Lê Duy Nhất (-1), lần lượt cách ngôi đầu bốn và năm gậy. Như vậy, nhóm năm golfer đứng đầu vẫn nằm trong phạm vi có thể tạo sức ép nếu có một vòng cuối xuất sắc, dù lợi thế hiện tại thuộc về top 3.