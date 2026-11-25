Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026: Hành trình của golfer, dấu chân của gia đình

TPO - Nhiều hành trình golf bắt đầu từ sự dẫn dắt của cha mẹ. Họ đưa con ra sân, kiên nhẫn đồng hành qua từng buổi tập, rồi tiếp tục sát cánh khi con tranh tài ở những giải đấu lớn. Những câu chuyện ấy hiện lên bên đường fairway tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast lần đầu nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, quy tụ 55 vận động viên thuộc 9 đoàn, tranh tài ở bốn nội dung cá nhân và đồng đội. Trong cuộc đua ấy, thành tích của mỗi golfer còn góp vào kết quả chung của đoàn. Áp lực hiện diện ở từng vòng đấu, còn sự động viên từ gia đình có thể giúp vận động viên giữ nhịp, lấy lại bình tĩnh và tập trung vào cú đánh tiếp theo.

Ông Nguyễn Huy Tiến, phụ trách bộ môn golf tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, là người đưa hai con Huy Thắng và Thảo My đến với golf và khơi dậy đam mê trong gia đình. Nhiều năm qua, ông vừa là HLV, người thầy, vừa là người bạn đồng hành của con gái Nguyễn Thảo My.

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, ông Tiến làm HLV đoàn Hà Nội, Thảo My thi đấu trong màu áo Hà Nội, còn con trai Huy Thắng đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Công an nhân dân. Ba người cùng gắn bó với golf, nhưng mỗi người góp mặt ở một vị trí riêng.

Từ những buổi đầu đưa con ra sân đến những vòng đấu hôm nay, ông Tiến luôn tiếp sức để các con tự tin theo đuổi con đường của mình. Với Thảo My và Huy Thắng, cha vừa là người truyền nghề, vừa là điểm tựa thân thuộc trên hành trình thi đấu.

Hình ảnh anh Nguyễn Phát Minh làm caddie cho con trai Nguyễn Trọng Hoàng đã trở nên quen thuộc ở mọi giải đấu. Ông Minh chơi golf lâu năm và đưa Hoàng làm quen với cây gậy từ khi cậu bé mới 2-3 tuổi. Tình yêu của người cha truyền lửa đam mê và dần mở ra con đường cho con trai. Khi làm caddie, ông bước bên cạnh Hoàng với sự thấu hiểu của một người cha và kinh nghiệm của một golfer lâu năm, điểm tựa lặng lẽ phía sau hành trình trưởng thành của tài năng trẻ.

Nguyễn Viết Gia Hân được bố là ông Nguyễn Viết Thành đưa ra sân tập golf từ năm 8 tuổi. Từ những buổi đầu làm quen với môn thể thao này, ông Thành luôn sát cánh bên con trong các buổi tập và nhiều giải đấu, đồng thời trực tiếp làm caddie cho Gia Hân. Với Gia Hân, bố không chỉ là người mở cánh cửa đầu tiên đến với golf mà còn là điểm tựa quen thuộc trên hành trình thi đấu. Ở tuổi 11, Gia Hân từng trở thành golfer trẻ nhất vượt qua nhát cắt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia. Năm 2026, cô tiếp tục góp mặt ở giải trong màu áo Hà Nội. Phía sau những bước tiến ấy là sự đồng hành bền bỉ của ông Thành, người cha lặng lẽ kéo gậy qua từng vòng đấu.

Ông Nguyễn Ngọc Quang từng là vận động viên võ thuật, sau chuyển sang làm HLV tennis. Khi con trai Nguyễn Đức Sơn chọn golf, ông ủng hộ và sát cánh cùng con trên hành trình theo đuổi môn thể thao này. Ở nhiều giải đấu trước đó, ông Quang thường làm caddie cho con. Về sau, khi lớn tuổi hơn, ông hiện diện bên đường fairway chăm sóc và cổ vũ con. Từ chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 đến những bước tiến trên con đường golf chuyên nghiệp, Đức Sơn từng bước tạo dấu ấn bằng nỗ lực của mình. Phía sau golfer là người cha luôn dõi theo, chia sẻ và tiếp sức cho con qua từng chặng đường.

Trong hành trình theo đuổi golf của Arena Trần, bố cô, ông Trần Tuấn Hào, luôn là người trực tiếp làm caddie. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, Arena đại diện đoàn Thanh Hóa, còn ông Hào vẫn song hành với vai trò quen thuộc. Sự đồng hành bền bỉ ấy là điểm tựa thân thuộc trên hành trình trưởng thành của nữ golfer trẻ.

Nguyễn Thị Thu Hà đến với golf từ công việc caddie, rồi trở thành HLV và truyền niềm đam mê ấy cho con gái Phạm Thị Yến Vi. Nhờ có mẹ hướng dẫn, Yến Vi được tiếp xúc và tập luyện golf bài bản từ nhỏ. Trên sân, bà Hà vừa là HLV, vừa là người mẹ đồng hành cùng con. Bà từng chia sẻ mình đảm nhận nhiều vai trò, từ huấn luyện, hỗ trợ đến chăm lo thể lực, nhưng điều quý giá nhất vẫn là những giờ tập luyện bên con gái. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, Yến Vi thi đấu trong màu áo Hải Phòng. HLV Thu Hà chia sẻ đầy cảm xúc: "Mỗi cú đánh và bước đi của con trong trận đấu, mẹ luôn thấy thương lắm. Lần đầu tiên nỗi niềm thương con lớn hơn công việc đào tạo".