VPBank Private Legacy Cup 2026: Nơi bản lĩnh thăng hoa, trải nghiệm xứng tầm

VPBank Private Legacy Cup 2026 mang đến những trải nghiệm golf đặc quyền dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoa. Giải đấu còn mở ra không gian gắn kết các thế hệ, thể hiện định hướng đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo, gìn giữ và trao truyền gia sản, hiện thực hóa triết lý “Thịnh vượng trường tồn” của VPBank Private.

Nơi bản lĩnh thăng hoa, trải nghiệm xứng tầm

Trở lại sau thành công của mùa giải đầu tiên, VPBank Private Legacy Cup 2026, giải đấu độc quyền dành cho 144 golfer trong cộng đồng khách hàng tinh hoa của VPBank sẽ chính thức diễn ra tại Sông Bé Golf Resort vào ngày 29/11/2026.

Ra đời năm 2025, cùng thời điểm VPBank chính thức giới thiệu thương hiệu VPBank Private, giải đấu được định hướng trở thành sự kiện thường niên, kết nối cộng đồng khách hàng ưu tú của ngân hàng thông qua những trải nghiệm thể thao và phong cách sống khác biệt, đẳng cấp.

Nếu mùa giải đầu tiên đặt nền móng cho hành trình kết nối những giá trị tinh hoa, VPBank Private Legacy Cup 2026 tiếp tục phát triển tinh thần ấy với một dấu ấn mới qua việc mở rộng không gian trải nghiệm dành cho nhiều thế hệ trong gia đình, qua đó làm sâu sắc hơn ý nghĩa của sự thịnh vượng bền vững.

VPBank Private Legacy Cup 2026 quy tụ 144 golfer, sẽ chính thức diễn ra tại Sông Bé Golf Resort vào ngày 29/11/2026

Lựa chọn Sông Bé Golf Resort làm địa điểm tổ chức, VPBank Private mang đến một hành trình tranh tài giàu thử thách tại một trong những sân golf lâu đời của Việt Nam. Với quy mô 104 ha, 27 hố golf được chia thành ba khu vực Palm, Lotus và Desert, sân golf nổi bật bởi sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, những hồ nước nhân tạo và địa hình được thiết kế đa dạng.

Đặc biệt, hai sân Palm và Desert được lựa chọn cho mùa giải năm nay mang đến những thử thách khác biệt. Trong khi Palm đòi hỏi sự khéo léo và chuẩn xác giữa những hàng cọ và hồ nước, Desert thử thách bản lĩnh golfer với địa hình sa mạc hẹp, những bẫy cát và yêu cầu cao về khả năng tính toán chiến thuật. Mỗi hố golf vì thế không chỉ là cuộc thử sức về kỹ thuật, mà còn đòi hỏi sự tập trung, khả năng thích ứng và những quyết định chính xác. Đây cũng là những phẩm chất luôn song hành cùng cộng đồng khách hàng VPBank Private, những cá nhân đã kiến tạo thành công bằng bản lĩnh, tầm nhìn dài hạn và sự kiên định trước những thử thách.

Giải đấu được tổ chức với bốn bảng thi đấu A, B, C và bảng Nữ, cùng hệ thống giải thưởng gồm Best Gross, các giải Nhất, Nhì, Ba từng bảng và những giải kỹ thuật hấp dẫn. Đồng hành cùng VPBank Private Legacy Cup 2026, Volvo Car Vietnam mang đến điểm nhấn đặc biệt cho mùa giải với phần thưởng Hole-in-One (HIO) là mẫu sedan thuần điện hạng sang đầu bảng Volvo ES90, trị giá đến 2,6 tỷ đồng. Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 11/2026, Volvo ES90 hứa hẹn trở thành phần thưởng danh giá, góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho những màn tranh tài tại giải đấu.

Sự đồng hành giữa VPBank Private và Volvo Car Vietnam là sự gặp gỡ của hai thương hiệu cùng hướng tới những giá trị bền vững, chất lượng vượt trội và trải nghiệm tinh tế. Qua đó, tinh thần “Thịnh vượng trường tồn” được VPBank Private tôn vinh không chỉ qua những thành tựu hôm nay, mà còn qua khát vọng kiến tạo những giá trị có ý nghĩa và bền lâu cho các thế hệ mai sau. Bên cạnh những màn tranh tài, VPBank Private Legacy Cup 2026 còn mang đến các hoạt động trải nghiệm được thiết kế dành riêng cho khách mời. Trong đó, đáng chú ý là workshop clinic kỹ thuật với sự tham gia của huấn luyện viên Nguyễn Nhật Quân và golfer chuyên nghiệp Trương Chí Quân, hai gương mặt nổi bật về chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực golf.

Từ kết nối tinh hoa đến tiếp nối di sản thịnh vượng

Giải đấu năm nay quy tụ 144 golfer, trong đó có sự góp mặt của nhiều gia đình cùng tham gia tranh tài và tận hưởng niềm đam mê golf. Sự hiện diện của các thành viên trong gia đình đa thế hệ không chỉ mang đến những sắc màu đa dạng cho mùa giải mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia và tiếp nối những giá trị tốt đẹp. Qua đó, VPBank Private Legacy Cup tiếp tục khẳng định ý nghĩa vượt lên trên một giải đấu thể thao – nơi golf trở thành cầu nối để các thế hệ cùng đồng hành, vun đắp những giá trị gia đình và hướng tới Thịnh vượng trường tồn.

Định hướng này càng được thể hiện rõ nét qua tầm nhìn mới “Wealth Architect - Kiến trúc sư gia sản” vừa được VPBank Private công bố tại VPBank Wealth Forum 2026 ngày 19/11. Theo đó, VPBank Private hướng đến vai trò đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình kiến tạo, bảo toàn, phát triển và chuyển giao gia sản qua nhiều thế hệ. Trước đó, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Lombard Odier, định chế quản lý gia sản Thụy Sĩ có lịch sử 230 năm, cũng đánh dấu bước tiến trong nỗ lực kết nối sự am hiểu thị trường Việt Nam với kinh nghiệm và chuẩn mực quản lý gia sản quốc tế.

Trong chiến lược ấy, những hoạt động đặc quyền như VPBank Private Legacy Cup không đơn thuần là trải nghiệm phong cách sống, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng khách hàng tinh hoa gắn kết bởi những giá trị và tầm nhìn chung. Nếu mỗi cú đánh trên sân golf thể hiện bản lĩnh và khát vọng chinh phục, thì sự hội tụ của nhiều thế hệ tại VPBank Private Legacy Cup 2026 còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc hơn, khi thành công có thể được kiến tạo bởi một thế hệ, nhưng sự thịnh vượng trường tồn cần được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ./.