Trực tiếp ngày 3 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast: Nhà vô địch gọi tên ai?

TPO - Trước ngày hạ màn Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, bảng nam giằng co sít sao quanh Nông Quốc Khánh, Quốc Long, trong khi Lê Chúc An bỏ xa nhóm bám đuổi ở bảng nữ trước vòng quyết định đầy kịch tính.

Trực tiếp ngày thi đấu quyết định Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast report Chiếc cúp vô địch danh giá sẽ về tay ai? Các golfer bước vào ngày thi đấu quyết định để tìm ra chủ nhân vô địch nội dung đơn nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Bên cạnh đó, những người chiến thắng được trao huy chương danh giá của Đại hội Thể thao toàn Quốc lần thứ X. Ảnh: Dương Triều. report Bắt đầu ngày thi đấu thứ ba Phù Văn Việt (nón xanh), Nguyễn Văn Cường (nón đen), Nguyễn Nam Thắng (nón trắng) lần lượt phát bóng ở hố 1. Ngày thi đấu quyết định của nội dung đơn nam và đơn nữ, tìm ra chủ nhân danh hiệu Vô địch Quốc gia và các tấm huy chương danh giá của Đại hội Thể thao toàn quốc chính thức bắt đầu. Ảnh: Dương Triều. report BXH mới nhất nội dung đơn nữ: Lê Chúc An độc chiếm ngôi đầu Khép lại ngày thi đấu thứ 2 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Lê Chúc An (Hà Nội) tiếp tục giữ đỉnh bảng đơn nữ với tổng điểm -6 (138 gậy, cùng đạt -3 gậy ở cả ngày thi đấu thứ nhất và ngày thi đấu thứ 2). Khoảng cách giữa Chúc An và người xếp thứ hai Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân dân, +2 (tổng 146 gậy, ngày thi đấu thứ nhất đạt 70 gậy, ngày thứ 2 ghi +4 với 76 gậy) được nới rộng lên 8 gậy trước vòng 3 quyết định. Park Ha Na (TP.HCM, +3 (tổng 147 gậy), đứng thứ ba và Lê Nguyễn Minh Anh (TP.HCM, +5 (149 gậy, xếp thứ tư. Nhóm đồng hạng năm (+7, tổng 151 gậy) gồm Nguyễn Thảo My (Hà Nội), Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) và Lê Thị Thanh Thúy (Công an nhân dân). Chúc An đang có lợi thế lớn trước ngày thi đấu cuối để hướng tới chức vô địch cá nhân nữ quốc gia lần thứ 4 liên tiếp và giành HCV Đại hội danh giá. report BXH mới nhất nội dung đơn nam: Quốc Khánh, Nhất Long bám đuổi quyết liệt Sau hai ngày thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, cuộc đua đơn nam chứng kiến sự cạnh tranh hấp dẫn trong top 5. Golfer Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) dẫn đầu bảng đơn nam với tổng -6 (138 gậy - ngày thứ nhất 66 gậy, ngày hai 72 gậy). Xếp thứ hai là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội với -5 gậy (tổng 139 gậy - ngày thứ nhất 68 gậy, ngày thứ hai 71 gậy), bám sát Quốc Khánh với cách biệt một gậy. Nhà đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội, -3 gậy) vươn lên hạng 3 nhờ vòng đấu -3 gậy ở ngày 2, sau ngày đầu đạt par. Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 (142 gậy xếp thứ 4). Đừng cuối trong top 5 là Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 (143 gậy). report Lịch tee off ngày 26/11 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Khép lại ngày thi đấu thứ 2 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trên sân Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TP.HCM), cục diện ở cả hai bảng đơn nam và đơn nữ đều tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý trước ngày hạ màn.

Ở bảng đơn nam, cuộc đua top đầu diễn ra vô cùng sít sao và giằng co. Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) vươn lên dẫn đầu với tổng điểm -6 (138 gậy; ngày 1 đạt 66 gậy, ngày 2 đánh 72 gậy). Bám sát ngay phía sau là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) ở vị trí thứ 2 với -5 gậy (139 gậy; 68 và 71 gậy), chỉ kém 1 gậy sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) xếp thứ 3 với -3 gậy nhờ vòng 2 đánh -3 gậy sau ngày mở màn bằng điểm par. Các vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 gậy, 142 gậy) ở hạng 4 và Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 gậy, 143 gậy) ở hạng 5.

Trái ngược với sự bám đuổi sát nút của bảng nam, bảng đơn nữ chứng kiến thế dẫn đầu áp đảo của Lê Chúc An (Hà Nội). Cô giữ đỉnh bảng với tổng -6 (138 gậy) sau hai vòng liên tiếp cùng đạt -3 gậy. Khoảng cách giữa Chúc An và người xếp thứ 2 là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân dân, +2 gậy, 146 gậy) đã được nới rộng lên 8 gậy khi Khuê Minh đánh +4 (76 gậy) ở ngày 2.

Đứng thứ 3 là Park Ha Na (TP.HCM, +3 gậy, 147 gậy), thứ 4 là Lê Nguyễn Minh Anh (TP.HCM, +5 gậy, 149 gậy), còn nhóm đồng hạng 5 (+7 gậy, 151 gậy) gồm Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Lê Thị Thanh Thúy.

Bước sang ngày thi đấu hôm nay (ngày thi đấu thứ 3 quyết định), trên mặt sân kiểu Riparian Habitat rộng hơn 200 ha với nắng nóng và điểm số phân hóa rõ nét, bảng đơn nam nhiều khả năng sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa Quốc Khánh, Nhất Long và Tuấn Anh, nơi chỉ một sai số nhỏ ở các hố khó cũng có thể đổi ngôi đầu.

Ở bảng đơn nữ, Chúc An nắm lợi thế rất lớn để hướng tới chức vô địch cá nhân nữ quốc gia lần thứ 4 liên tiếp, song cô vẫn cần duy trì sự tập trung và kiểm soát rủi ro trước nhóm bám đuổi như Khuê Minh hay Park Ha Na để khép lại giải đấu trọn vẹn.