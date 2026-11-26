U17 Việt Nam bị đẩy vào thế buộc phải thắng U17 Mali mới có hy vọng đi tiếp

TPO - U17 Việt Nam bước vào cuộc so tài U17 Mali với hàng loạt tín hiệu không mấy khả quan từ loạt trận cuối ở các bảng B, C, D. Bởi lẽ, 3 đội xếp thứ 3 ở những bảng đấu này đều đạt thành tích cao. Nó khiến thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ còn lựa chọn là thắng lượt cuối mới có thể đi tiếp.

Ví dụ tiêu biểu là U17 Saudi Arabia ở bảng D. Đội tuyển này cán đích ở vị trí thứ 3 nhưng giành tới 6 điểm, đã chắc suất đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 đạt thành tích tốt nhất.

U17 Saudi Arabia nằm ở bảng đấu cam go với U17 Uruguay, U17 Pháp nhưng họ đã tạo ra sức phản kháng rất lớn. Đội tuyển này đánh bại cả U17 Pháp. Trong trận cuối, đại diện Tây Á hạ U17 Haiti để khép lại vòng bảng với 6 điểm. U17 Saudi Arabia xếp thứ 3 chỉ vì chỉ số phụ khiêm tốn so với 2 đối thủ còn lại. Nhưng hành trang 6 điểm vẫn đem về cho họ tấm vé đi tiếp.

Tại bảng B, trước lượt cuối U17 Uganda được kỳ vọng sẽ cán đích ở vị trí thứ 3. Hiệu số bàn thắng bại của đội tuyển này là khiêm tốn (-3), thua khá xa U17 Việt Nam (-1). Tuy nhiên, trận thắng U17 New Caledonia tới 6-0 đã đảo lộn toàn bộ tình thế. Thậm chí U17 Uganda còn vươn lên xếp thứ 2, đẩy U17 Ecuador xuống vị trí thứ 3 (có cùng 4 điểm nhưng Uganda hơn về chỉ số phụ).

Khả năng U17 Trung Quốc thắng trận cuối và khép lại vòng bảng với 4 điểm là khá cao

Ở bảng C, việc các đội tuyển U17 của Đan Mạch, Mozambique, Argentina và Australia lấy điểm của nhau đã tạo nên thế rất giằng co. Đội đứng thứ 3 ở bảng này là Argentina cũng bỏ túi 4 điểm.

Trong số 4 bảng vừa hạ màn, chỉ U17 Qatar là thất thế nhất. Với hành trang là 3 điểm trước lượt trận cuối, đội tuyển này tự tin đối mặt với U17 Hy Lạp. Nhưng chủ nhà đã thua nặng nề 1-4, qua đó xuống đứng thứ 3 và chịu hiệu số thua thiệt là -3. U17 Qatar sẽ gặp bất lợi trước các đội xếp thứ 3 ở những bảng khác.

Nhìn chung, tình thế hiện tại cho thấy cửa đi tiếp của U17 Việt Nam đang hẹp dần. Tấm vé sẽ phụ thuộc vào chính các cầu thủ trẻ và phụ thuộc vào cả thành tích của các đối thủ tiềm năng (U17 Tanzania, U17 Costa Rica, U17 Tajikistan, U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản, U17 Algeria…).

Khả năng 9 đội xếp thứ 3 khép lại vòng bảng với tối thiểu 4 điểm là rất cao, mà sẽ chỉ có 8 trong số đó giành vé đi tiếp. Bởi vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ có thể nghĩ về suất đi tiếp một khi đánh bại U17 Mali. Một khi thắng, U17 Việt Nam sẽ bỏ túi 4 điểm và hiệu số tối thiểu là 0. Đây là những con số tạo lợi thế để đội cạnh tranh với phần còn lại. Còn với bất cứ kết quả nào khác, đội sẽ phải chia tay giải.

Khả năng có 9/12 đội xếp thứ 3 giành tối thiểu 4 điểm là không hề nhỏ