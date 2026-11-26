Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast: Tuấn Anh và Chúc An bảo vệ thành công ngôi vô địch

TPO - Trong ngày cuối nội dung cá nhân Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, hai golfer Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An đều có một ngày thi đấu bùng nổ, bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời giành tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X danh giá.

Trực tiếp ngày thi đấu quyết định Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast report Cùng chúc mừng nhà vô địch đơn nam Nguyễn Tuấn Anh Ảnh: Dương Triều, Hồng Vĩnh. report Nguyễn Tuấn Anh vô địch, lập kỷ lục mới ở nội dung đơn nam Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đơn nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast theo cách đầy thuyết phục, đồng thời thiết lập cột mốc kỷ lục mới cho giải đấu. Golfer đại diện Hà Nội có cú bứt phá ngoạn mục ở ngày thi đấu thứ 3. Với tổng điểm -10 sau 3 vòng (par 72), Tuấn Anh bỏ xa á quân Nguyễn Đức Sơn tới 5 gậy, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối và mang về niềm tự hào lớn cho đoàn Hà Nội. Tuấn Anh đã đánh bại những ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Nhất Long, Đức Sơn và Quốc Khánh. photo Cùng chúc mừng nhà vô địch đơn nữ Lê Chúc An Ảnh: Hồng Vĩnh, Dương Triều. report Lê Chúc An vô địch đơn nữ với thành tích áp đảo Khép lại Vòng 3/3 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Lê Chúc An (Hà Nội) chính thức lên ngôi vô địch bảng đơn nữ với tổng điểm -6, giữ vững điểm E trong ngày thi đấu cuối để bỏ xa phần còn lại. Park Ha Na (TP.TPHCM) xếp thứ hai với tổng điểm +6 (hôm nay +3), kém Chúc An tới 12 gậy, trong khi Lê Thị Thanh Thúy (Công an nhân dân) đứng hạng ba ở mức +7 (hôm nay E). report Đếm ngược thời khắc Chúc An vô địch Trên bảng xếp hạng đơn nữ vòng 3/3 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Lê Chúc An dẫn đầu với tổng điểm -7 (hôm nay -1, đã đánh 13 hố), tạo khoảng cách 13 gậy so với người xếp thứ hai Đoàn Xuân Khuê Minh (+6, hôm nay +4) và 14 gậy so với Park Ha Na (+7, hôm nay +4). Cục diện ở bảng nữ đã ngã ngũ, việc Chúc An vô địch chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh: Dương Triều. report BXH mới nhất đường đua đơn nam Nguyễn Tuấn Anh băng băng về đích với điểm birdie liên tục và 0 bogey. Golfer sinh năm 2009 ngày càng cải thiện thành tích, hướng đến việc giành chức vô địch và phá kỷ lục Giải Vô địch Golf Quốc gia. report Tuấn Anh bứt phá, tạo cách biệt 4 gậy so với nhóm bám đuổi Sau 10 hố ngày 3 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Nguyễn Tuấn Anh đạt thành tích xuất sắc với điểm -6 (34 gậy), vươn lên độc chiếm ngôi đầu với tổng -9, bỏ xa người xếp thứ hai Nguyễn Đức Sơn (-5) tới 4 gậy. Tuấn Anh ghi tới 6 birdie và giữ par 4 hố còn lại, không mắc bogey nào, đạt hiệu suất ghi điểm dưới par 60% (6/10 hố). Nhịp thi đấu liền mạch và khả năng kiểm soát rủi ro chặt chẽ giúp anh bứt phá mạnh mẽ, tạo cách biệt an toàn trước 8 hố cuối cùng. Ở diễn biến khác, Nông Quốc Khánh hụt hơi với 2 bogey, chưa có điểm birdie. Nhất Long cũng hụt hơi với -4 (2 bogey, ghi 1 birdie) và ngày càng ít cơ hội bắt kịp Tuấn Anh. Ảnh: Hồng Vĩnh, Trọng Quân, Dương Triều. report Chúc An bỏ xa Khuê Minh 9 gậy Cuộc đua vô địch ở bảng nữ coi như ngã ngũ khi Chúc An (-8) tạo cách biệt quá lớn với golfer đứng sau là Khuê Minh (+1). Sau 7 hố ngày thi đấu thứ 3, Chúc An ghi 2 birdie ở hố 3 và hố 6 par 5, giữ par 5 hố còn lại và không mắc bogey nào, duy trì nhịp thi đấu ổn định sau hai vòng đầu cùng 69 gậy để nới rộng cách biệt. Ảnh: Dương Triều. report Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh vượt lên, bảng nam đang diễn ra đặc biệt hấp dẫn Bộ ba Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Nhất Long và Nông Quốc Khánh liên tục hoán đổi vị trí ở tốp đầu. Tuấn Anh đã âm thầm trong 2 ngày thi đấu, trước khi bứt phá ở ngày 3. Trước mắt các golfer vẫn còn nhiều hố và cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng hấp dẫn. Ngay lúc này, Tuấn Anh và Nhất Long cùng có thành tích -6, tổng 154 gậy (tính đến hố 4 của ngày thi đấu thứ ba). Ảnh: Hồng Vĩnh. report Nông Quốc Khánh tiếc nuối vì đường bóng không như ý Đến ngày thi đấu thứ 3, Nông Quốc Khánh tụt phong độ và đã bị Nhất Long, Tuấn Anh vượt lên. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc Quốc Khánh mất gậy ngay ở hố 1 par 4 (5 gậy, bogey), sau đó chỉ ghi par ở các hố 2, 3 và 4 mà chưa có birdie hay eagle nào để bù lại điểm mất, khiến thành tích ngày 3 sau 4 hố đang là +1. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh tăng tốc mạnh (-3 sau 4 hố) và Nguyễn Nhất Long cũng giữ nhịp âm gậy (-1 sau 4 hố) để vượt lên chiếm đỉnh bảng, tạo sức ép trực tiếp lên Quốc Khánh khi chặng còn lại của giải vẫn còn nhiều hố để xoay chuyển cục diện. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Lê Chúc An băng băng về đích với thành tích áp đảo Trên biểu đồ diễn biến theo từng hố bảng đơn nữ, Lê Chúc An (đường xanh) tạo nhịp bứt phá rất rõ nét, đặc biệt vọt sâu xuống vùng -7 ở ngày thi đấu 2-3 sau chuỗi ghi điểm dưới par liên tiếp, bỏ xa nhóm bám đuổi. Đoàn Xuân Khuê Minh (đường đỏ) khởi đầu khá tốt ở ngày thi đấu thứ nhất nhưng điểm số dần tăng lên quanh mức dương trong ngày 2 và đầu ngày 3, tạo biên độ biến động lớn. Park Ha Na (đường xanh lá) giữ nhịp tương đối ổn định quanh vùng dương (+3 đến +4), bám sát cuộc cạnh tranh phía sau nhóm dẫn đầu. report Quốc Khánh - Nhất Long so kè quyết liệt nhìn từ biểu đồ Màn trình diễn của Nông Quốc Khánh và Nguyễn Nhất Long từ đầu giải, được thể hiện qua biểu đồ. Nông Quốc Khánh (đường đỏ) ghi điểm dưới par sớm ở Ngày thi đấu 1 và chạm đỉnh phong độ quanh -7 ở Ngày thi đấu 2, nhưng biên độ dao động điểm số lớn hơn khi bước sang Ngày thi đấu 3. Trái lại, Nguyễn Nhất Long (đường xanh) nhập cuộc thận trọng sau cú eagle ở Ngày thi đấu 1, rồi duy trì nhịp ghi điểm đều đặn qua Ngày thi đấu 2 để bắt kịp đối thủ. Cả hai hiện đồng dẫn đầu ở mốc -5, khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn và căng thẳng trong phần còn lại. report Quốc Khánh, Nhất Long xuất trận ở ngày 3, cuộc đua đang rất hấp dẫn Bước sang ngày thi đấu thứ 3 nội dung đơn nam (Par 72), cục diện cuộc đua vô địch ở bảng nam đặc biệt kịch tính. Nguyễn Nhất Long và Nông Quốc Khánh đang tạm chia sẻ ngôi đầu bảng với cùng tổng điểm -5, tạo thế song mã so kè từng gậy một. Theo sát phía sau là Nguyễn Tuấn Anh (-3) và Nguyễn Đức Sơn (-2), trong khi nhóm bám đuổi gồm Nguyễn Văn Long, Trần Lê Duy Nhất hay Yang Jung Soo (+1) vẫn còn cơ hội bứt phá ở các hố còn lại để xoay chuyển trật tự top đầu. Nhất Long đang cạnh tranh quyết liệt với Quốc Khánh. Ảnh: ﻿Hồng Vĩnh. Sau 2 ngày liên tiếp dẫn đầu, Quốc Khánh cần duy trì phong độ ở ngày 3 để về đích với chức vô địch. Ảnh: ﻿Hồng Vĩnh. report Chiếc cúp vô địch danh giá sẽ về tay ai? Các golfer bước vào ngày thi đấu quyết định để tìm ra chủ nhân vô địch nội dung đơn nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Bên cạnh đó, những người chiến thắng được trao huy chương danh giá của Đại hội Thể thao toàn Quốc lần thứ X. Ảnh: Dương Triều. report Trực tiếp ngày thi đấu quyết định Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast report Bắt đầu ngày thi đấu thứ ba Phù Văn Việt (nón xanh), Nguyễn Văn Cường (nón đen), Nguyễn Nam Thắng (nón trắng) lần lượt phát bóng ở hố 1. Ngày thi đấu quyết định của nội dung đơn nam và đơn nữ, tìm ra chủ nhân danh hiệu Vô địch Quốc gia và các tấm huy chương danh giá của Đại hội Thể thao toàn quốc chính thức bắt đầu. Ảnh: Dương Triều. report BXH mới nhất nội dung đơn nữ: Lê Chúc An độc chiếm ngôi đầu Khép lại ngày thi đấu thứ 2 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Lê Chúc An (Hà Nội) tiếp tục giữ đỉnh bảng đơn nữ với tổng điểm -6 (138 gậy, cùng đạt -3 gậy ở cả ngày thi đấu thứ nhất và ngày thi đấu thứ 2). Khoảng cách giữa Chúc An và người xếp thứ hai Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân dân, +2 (tổng 146 gậy, ngày thi đấu thứ nhất đạt 70 gậy, ngày thứ 2 ghi +4 với 76 gậy) được nới rộng lên 8 gậy trước vòng 3 quyết định. Park Ha Na (TP.HCM, +3 (tổng 147 gậy), đứng thứ ba và Lê Nguyễn Minh Anh (TP.HCM, +5 (149 gậy, xếp thứ tư. Nhóm đồng hạng năm (+7, tổng 151 gậy) gồm Nguyễn Thảo My (Hà Nội), Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) và Lê Thị Thanh Thúy (Công an nhân dân). Chúc An đang có lợi thế lớn trước ngày thi đấu cuối để hướng tới chức vô địch cá nhân nữ quốc gia lần thứ 4 liên tiếp và giành HCV Đại hội danh giá. report BXH mới nhất nội dung đơn nam: Quốc Khánh, Nhất Long bám đuổi quyết liệt Sau hai ngày thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, cuộc đua đơn nam chứng kiến sự cạnh tranh hấp dẫn trong top 5. Golfer Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) dẫn đầu bảng đơn nam với tổng -6 (138 gậy - ngày thứ nhất 66 gậy, ngày hai 72 gậy). Xếp thứ hai là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội với -5 gậy (tổng 139 gậy - ngày thứ nhất 68 gậy, ngày thứ hai 71 gậy), bám sát Quốc Khánh với cách biệt một gậy. Nhà đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội, -3 gậy) vươn lên hạng 3 nhờ vòng đấu -3 gậy ở ngày 2, sau ngày đầu đạt par. Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 (142 gậy xếp thứ 4). Đừng cuối trong top 5 là Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 (143 gậy). report Lịch tee off ngày 26/11 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Khép lại ngày thi đấu thứ 2 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trên sân Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TP.HCM), cục diện ở cả hai bảng đơn nam và đơn nữ đều tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý trước ngày hạ màn.

Ở bảng đơn nam, cuộc đua top đầu diễn ra vô cùng sít sao và giằng co. Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) vươn lên dẫn đầu với tổng điểm -6 (138 gậy; ngày 1 đạt 66 gậy, ngày 2 đánh 72 gậy). Bám sát ngay phía sau là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) ở vị trí thứ 2 với -5 gậy (139 gậy; 68 và 71 gậy), chỉ kém 1 gậy sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) xếp thứ 3 với -3 gậy nhờ vòng 2 đánh -3 gậy sau ngày mở màn bằng điểm par. Các vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 gậy, 142 gậy) ở hạng 4 và Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 gậy, 143 gậy) ở hạng 5.

Trái ngược với sự bám đuổi sát nút của bảng nam, bảng đơn nữ chứng kiến thế dẫn đầu áp đảo của Lê Chúc An (Hà Nội). Cô giữ đỉnh bảng với tổng -6 (138 gậy) sau hai vòng liên tiếp cùng đạt -3 gậy. Khoảng cách giữa Chúc An và người xếp thứ 2 là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân dân, +2 gậy, 146 gậy) đã được nới rộng lên 8 gậy khi Khuê Minh đánh +4 (76 gậy) ở ngày 2.

Đứng thứ 3 là Park Ha Na (TP.HCM, +3 gậy, 147 gậy), thứ 4 là Lê Nguyễn Minh Anh (TP.HCM, +5 gậy, 149 gậy), còn nhóm đồng hạng 5 (+7 gậy, 151 gậy) gồm Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Lê Thị Thanh Thúy.

Bước sang ngày thi đấu hôm nay (ngày thi đấu thứ 3 quyết định), trên mặt sân kiểu Riparian Habitat rộng hơn 200 ha với nắng nóng và điểm số phân hóa rõ nét, bảng đơn nam nhiều khả năng sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa Quốc Khánh, Nhất Long và Tuấn Anh, nơi chỉ một sai số nhỏ ở các hố khó cũng có thể đổi ngôi đầu.

Ở bảng đơn nữ, Chúc An nắm lợi thế rất lớn để hướng tới chức vô địch cá nhân nữ quốc gia lần thứ 4 liên tiếp, song cô vẫn cần duy trì sự tập trung và kiểm soát rủi ro trước nhóm bám đuổi như Khuê Minh hay Park Ha Na để khép lại giải đấu trọn vẹn.