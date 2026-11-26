Nhận định U17 Bỉ vs U17 New Zealand, 20h00 ngày 26/11: Hy vọng cuối cùng

TPO - Nhận định bóng đá U17 Bỉ vs U17 New Zealand, U17 World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh U17 Mali đã sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối, cuộc đụng độ giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand sẽ định đoạt trực tiếp số phận của cả hai đội, đặc biệt là tấm vé nhì bảng G.

U17 Bỉ rõ ràng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với đại diện đến từ châu Đại Dương. Đội tuyển đương kim á quân giải U17 châu sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sau hai lượt trận đầu tiên, "Những chú Quỷ nhỏ" đang tạm xếp thứ hai tại bảng G với 3 điểm (hiệu số 0).

Dù vừa trải qua cú sẩy chân đầy tiếc nuối khi để thua ngược U17 Mali 1-2 nhưng U17 Bỉ vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm. Họ chỉ cần một kết quả hòa là gần như chắc chắn giữ vững vị trí nhì bảng, nhưng với bản lĩnh của một ông lớn châu Âu cùng tuyên bố luôn ra sân để chiến thắng từ HLV Vermant, U17 Bỉ chắc chắn sẽ không chơi cầu hòa mà hướng tới 3 điểm trọn vẹn để tạo đà tâm lý cho vòng loại trực tiếp.

Ở chiều ngược lại, U17 New Zealand đang bị dồn vào thế chân tường. Sau hai lượt trận, họ mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm với hiệu số -3, đứng cuối bảng G. Trước Bỉ, đại diện châu Đại Dương buộc phải giành chiến thắng.

Điểm mạnh truyền thống của U17 New Zealand vẫn là nền tảng thể lực dồi dào, tinh thần thi đấu không bỏ cuộc và khả năng tận dụng các tình huống cố định hay bóng bổng. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định vẫn là rào cản quá lớn đối với họ. Trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U17 Việt Nam ở lượt trận thứ hai là minh chứng rõ nét nhất: New Zealand đã 3 lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ vì sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Bỉ và U17 New Zealand chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Sự mới mẻ này mang lại chút yếu tố bất ngờ ban đầu, nhưng đồng thời cũng khiến New Zealand khó lòng bắt bài được lối chơi biến hóa của đại diện châu Âu.

Sự tương phản giữa phong độ hai đội là rõ rệt. 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, U17 Bỉ giành tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1. Trước khi đến Qatar, họ đã thể hiện sức mạnh ấn tượng tại vòng chung kết U17 châu Âu 2026 với các chiến thắng trước Estonia (1-0), Pháp (2-1) và cầm hòa đối thủ mạnh là Ý (1-1).

Tại U17 World Cup 2026, họ ra quân bằng chiến thắng 3-2 trước U17 Việt Nam trước khi chịu khuất phục 1-2 trước một U17 Mali quá mạnh về thể chất. Điểm trừ duy nhất của Bỉ lúc này là hàng thủ đã để lọt lưới 4 bàn sau 2 trận, điều mà HLV Sven Vermant chưa bao giờ phải chứng kiến ở các học trò từ tháng 3 tới nay.

Trái ngược hoàn toàn, phong độ của U17 New Zealand tại sân chơi thế giới là một chuỗi ngày đáng quên. Họ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại U17 World Cup kể từ năm 2019. Trong 5 lần ra sân gần nhất tại đấu trường này (tính cả giải đấu năm 2025 và 2026), U17 New Zealand không thắng nổi trận nào, nhận tới 4 thất bại và chỉ có 1 trận hòa.

Cụ thể, họ lần lượt thua Mali (0-3), Saudi Arabia (2-3), Áo (1-4) tại giải năm ngoái, tiếp tục thua trắng Mali (0-3) ở trận mở màn năm nay trước khi chia điểm 3-3 trước Việt Nam. Đáng báo động hơn, hàng phòng ngự của đội tuyển xứ Kiwi đã không thể giữ sạch lưới trong 6 trận liên tiếp, trận nào cũng thủng lưới tối thiểu 3 bàn. Nó phản ánh nguy cơ thường xuyên vỡ trận khi phải đối mặt với sức ép cường độ cao.

Các hậu vệ U17 New Zealand thường xuyên mắc sai lầm

Bước vào trận đấu mang tính bản lề này, cả hai đội bóng đều không ghi nhận ca chấn thương hay án treo giò nào, cho phép hai vị HLV có thể tung ra những quân bài tối ưu nhất.

Bên phía U17 Bỉ, HLV Sven Vermant đang sở hữu một thế hệ tài năng đồng đều trưởng thành từ những lò đào tạo trứ danh như Anderlecht, Genk, Gent, Club Brugge và Antwerp. Trong khung gỗ, thủ thành Mattis Seghers (Anderlecht) vẫn là chốt chặn đáng tin cậy. Bộ tứ vệ nhiều khả năng sẽ do đội trưởng Preben Blondeel (Gent) chỉ huy, sát cánh cùng Assil Saidi, Strouwen và Rayan Garcia Belkacem.

Ở khu trung tuyến, sự cơ động của bộ đôi đang khoác áo Antwerp là Louie Van Gelder và Xander Dierckx sẽ làm bệ phóng cho nhạc trưởng Jelle Driessen thỏa sức sáng tạo. Trên hàng công, bên cạnh Kiyan Achahbar và Ilyas Benktib, cái tên Niels Filippo - người vừa lập công vào lưới U17 Mali - sẽ là mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm mà hàng thủ New Zealand phải đặc biệt dè chừng.

Về phía U17 New Zealand, hy vọng của họ là không nhiều khi bộ khung của đội tuyển này không có nhiều nhân tố nổi bật ngoại trừ trung vệ Ethan Dyer và nhạc trưởng Nunez Gutierrez, người đã khiến hàng thủ U17 Việt Nam khổ sở. Nhưng so với một tập thể dồi dào chất lượng bên phía U17 Bỉ thì chừng đó vẫn là quá ít để đại diện châu Đại dương nuôi hy vọng.