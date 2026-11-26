TPO - Bứt phá mạnh mẽ với 5 birdie sau 9 hố ngày thi đấu thứ 3, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh vươn lên độc chiếm ngôi đầu và tạo cách biệt 3 gậy tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Trưa 26/11, sau 10 hố đánh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Nguyễn Tuấn Anh đạt thành tích xuất sắc với điểm -6 (34 gậy), vươn lên độc chiếm ngôi đầu với tổng -9.
TPO - Cuộc cạnh tranh ngôi vương bảng nam Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast nóng lên qua từng hố đấu. Sau 1/3 chặng đường của vòng chung kết (6 hố), Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh cùng dẫn đầu với tổng điểm (-6), trong khi Nông Quốc Khánh bám sát với cách biệt chỉ một gậy.
TPO - Trước ngày hạ màn Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, bảng nam giằng co sít sao quanh Nông Quốc Khánh, Nguyễn Nhất Long, trong khi Lê Chúc An bỏ xa nhóm bám đuổi ở bảng nữ trước vòng quyết định đầy kịch tính.
TPO - Cuộc đọ sức mang tính quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV.
TPO - Nhận định bóng đá U17 Bỉ vs U17 New Zealand, U17 World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh U17 Mali đã sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối, cuộc đụng độ giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand sẽ định đoạt trực tiếp số phận của cả hai đội, đặc biệt là tấm vé nhì bảng G.
TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Mali, lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu. Chạm trán ứng viên vô địch U17 Mali vào lúc 20h00 tối nay (26/11), thầy trò HLV Cristiano Roland dồn toàn lực tìm kiếm điểm số lịch sử nhằm nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp để góp mặt tại vòng 32 đội.
TPO - MU trải qua thêm một trận đấu thất vọng nữa. Họ đã nhận tổng cộng 36 bàn thua từ đầu chiến dịch, con số cao nhất. Ngoài ra là nhiều thẻ đỏ nhất và dính penalty nhiều nhất. Thực tế này đặt ra dấu hỏi lớn dành cho Mauricio Pochettino.
TPO - Trước ngày hạ màn Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, bảng nam giằng co sít sao quanh Nông Quốc Khánh, Quốc Long, trong khi Lê Chúc An bỏ xa nhóm bám đuổi ở bảng nữ trước vòng quyết định đầy kịch tính.
TPO - Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh đánh 69 gậy (-3) ở vòng 2, vòng đấu tốt nhất bảng nam trong ngày 25/11, để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Sau 36 hố, Nông Quốc Khánh vẫn dẫn đầu với -6, nhưng cuộc đua hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi khoảng cách top 3 rất sít sao.
TPO - Hành trình của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 đang mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, trong đó tiền đạo Lê Sỹ Bách là gương mặt để lại dấu ấn đậm nét. Sỹ Bách vừa vinh dự được trang chủ FIFA chọn phỏng vấn trước trận đấu với U17 Mali và qua đây, chân sút của U17 Việt Nam đã chia sẻ mục tiêu của mình.
TPO - Người thách đấu từ Uzbekistan - Javokhir Sindarov đã chiếm ưu thế trong phần khai cuộc căng thẳng của ván 1 nhưng đương kim Vua cờ thế giới của Ấn Độ Gukesh Dommaraju đã vượt qua áp lực cả trên bàn cờ lẫn về mặt thời gian để cầm hòa đối thủ.
TPO - Khoảng cách một gậy với ngôi đầu giúp Nguyễn Nhất Long duy trì cơ hội cạnh tranh ở Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Golfer của Hà Nội cho biết, anh sẽ bước vào vòng đấu cá nhân cuối với tâm lý thoải mái để đạt kết quả tốt nhất.
TPO - Trải qua kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc thứ tư, Nguyễn Thảo My chọn cách tập trung vào từng cú đánh thay vì nghĩ quá xa về thành tích. Cô cũng nhìn nhận những hạn chế, từ lựa chọn gậy đến khả năng đọc green trong ngày thi đấu thứ hai của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast chứng kiến màn bứt phá ấn tượng của Lê Chúc An ở bảng nữ, trong khi bảng nam diễn ra cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở giữa Nông Quốc Khánh và Nguyễn Nhất Long. Những cú đánh xuất sắc cùng diễn biến kịch tính trên bảng xếp hạng đã tạo nên một ngày tranh tài giàu cảm xúc.
TPO - Nguyễn Hoàng Đức vẫn đẳng cấp nhưng cái tên đem lại cảm xúc đặc biệt cho giới mộ điệu bóng đá Việt Nam năm 2026 vừa qua phải nhắc đến Nguyễn Đình Bắc.
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