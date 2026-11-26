Thực hư thông tin Nguyễn Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam

TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam nhưng quyết định cuối cùng hiện chưa rõ ràng, theo thông tin các bên liên quan.

Nguyễn Quang Hải sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam?

"Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công An Hà Nội, góp phần vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ.

Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB Công An Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF"-trang thông tin chính thức của CLB Công an Hà Nội hôm nay lên tiếng.

Trước đó tại họp báo công bố thông tin Quả bóng vàng Việt Nam 2026 tại TPHCM, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, Nguyễn Quang Hải có nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Kim Sang-sik chưa đồng ý. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tổ chức trận đấu tri ân anh, nhưng chưa thực hiện được do Quang Hải gặp chấn thương.

Trả lời báo chí sau đó, Phó chủ tịch Trần Anh Tú cũng cho biết thêm đây mới là nguyện vọng của Quang Hải, chưa phải thông tin chính thức. Lý do Quang Hải muốn chia tay đội tuyển Việt Nam là để tập trung thi đấu cho CLB.

Quang Hải là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Anh góp công lớn vào nhiều chiến tích của các ĐTQG, từ ngôi vị Á quân U23 châu Á 2018 (Thường Châu), đến chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, vào tứ kết Asian Cup 20219...

Hai kỳ AFF Cup (hiện nay là ASEAN Cup) gần nhất, Nguyễn Quang Hải đều góp mặt nhưng không còn thể hiện phong độ đỉnh cao như trước.