Đại hội nhiệm kỳ 10 VFF: Không nên trì hoãn thêm

TPO - Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 10 cần sớm được tổ chức không chỉ vì yêu cầu về mặt nhiệm kỳ, mà quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam đang đứng trước hàng loạt vấn đề cấp thiết cần được giải quyết.

Bóng đá Việt Nam cần sớm bắt đầu vào guồng quay mới để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn

Trong bối cảnh bóng đá nước nhà cần một chiến lược phát triển dài hạn, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, xác lập những mục tiêu mới và lựa chọn đội ngũ đủ năng lực điều hành là điều không thể trì hoãn.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong nhiều năm qua với hàng loạt thành tích có tính lịch sử, nhưng cũng không thiếu những vấn đề tồn tại. Từ chất lượng các giải đấu chuyên nghiệp, công tác đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ, bóng đá học đường, cho đến bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh của các ĐTQG, tất cả đều cần những quyết sách mạnh mẽ và nhất quán. Đó là chưa kể yêu cầu cải thiện hệ thống quản trị, tài chính, thương mại và xây dựng nền tảng để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục và thế giới.

Bộ máy lãnh đạo VFF cần sớm ổn định để cả hệ thống vận hành mượt mà, không có điểm nghẽn

Về ngắn hạn, đó là vấn đề gia hạn hay không hợp đồng với HLV Kim Sang-sik, chuẩn bị kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam sau khi VCK Asian Cup 2027 bị hoãn hay U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 34 (Malaysia)…

Những công việc ấy đòi hỏi một bộ máy lãnh đạo có đủ thẩm quyền, trách nhiệm và tầm nhìn. Tổ chức Đại hội VFF sớm và thành công sẽ giúp bóng đá Việt Nam nhanh chóng xác lập bộ máy điều hành cho giai đoạn tiếp theo, thay vì để những vấn đề quan trọng tiếp tục bị kéo dài trong trạng thái chờ đợi.

Tuy nhiên, tổ chức sớm mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn cả là Đại hội phải thực sự tạo ra sự chuyển biến về chất trong công tác nhân sự và phương thức điều hành. Bóng đá Việt Nam cần những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, tư duy đổi mới và đặc biệt là tinh thần dấn thân vì sự phát triển chung. Người giỏi phải được đặt đúng vị trí, đúng sở trường và được trao đủ quyền hạn để thực hiện những cam kết của mình.

VFF không thể chỉ là nơi quy tụ những gương mặt quen thuộc hay sự lựa chọn mang tính thỏa hiệp. Mỗi vị trí trong bộ máy lãnh đạo cần được cân nhắc trên cơ sở năng lực, uy tín và khả năng đóng góp thực tế. Bóng đá Việt Nam không thiếu những người tâm huyết, những nhà quản lý có kinh nghiệm, chuyên gia chuyên môn hay đại diện các CLB, địa phương có khát vọng đóng góp. Vấn đề là làm sao để lựa chọn được những con người phù hợp nhất, thay vì bỏ lỡ nguồn lực quý giá vì những tính toán không xuất phát từ lợi ích chung.

HLV Kim Sang-sik sẽ gia hạn hợp đồng với VFF?

Một yêu cầu khác không kém phần quan trọng là BCH VFF phải thực sự đại diện cho tiếng nói của số đông. Đây không đơn thuần là câu chuyện về cơ cấu hay số lượng thành viên, mà là tính đại diện và khả năng phản ánh đầy đủ nguyện vọng của các tổ chức thành viên thay vì chỉ phục vụ cho 1 nhóm lợi ích nhỏ.

Một BCH có cơ cấu hợp lý, quy tụ được nhiều góc nhìn khác nhau sẽ giúp các quyết sách của VFF sát thực tiễn. Quan trọng hơn, điều đó tạo ra sự đồng thuận, hạn chế tình trạng chính sách được ban hành nhưng khó triển khai vì thiếu sự chia sẻ từ những đối tượng chịu tác động trực tiếp.