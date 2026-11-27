TPO - Chỉ với chiếc chai nhựa buộc sợi cước và một loại bột trắng làm mồi, người dân ở Gia Lai có thể bắt cá đối mà không cần cần câu hay lưỡi câu. Cách bắt cá độc đáo này vừa mang lại thú vui giải trí, vừa giúp người dân kiếm thêm thu nhập.
TPO - Sau khi rơi xuống khe tường giữa hai nhà dân, một nam thanh niên ở Đắk Lắk bị thương, mắc kẹt hơn 3 giờ trước khi được cảnh sát giải cứu.
TPO - Sau đợt mưa lớn, nhiều khu vực ở Bắc Hà - xã vùng cao của tỉnh Lào Cai ngập sâu gần 2m, gây thiệt hại cho người dân. UBND xã Bắc Hà đã thành lập tổ công tác kiểm tra các tuyến suối, sau khi có phản ánh một số công trình xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm lòng suối, làm hạn chế việc tiêu thoát nước.
TPO - Hơn 20 năm kể từ ngày con trai rời nhà vào Nam tìm người yêu rồi bặt tin, bà Đặng Thị Xuân (73 tuổi, ở Nghệ An) vẫn mòn mỏi ngóng chờ. Ở tuổi xế chiều, điều người mẹ mong mỏi nhất là biết con đang ở đâu, sống có bình an hay không.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã hướng dẫn phường Tây Nha Trang rà soát hồ sơ, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của 5 hộ dân có đất nằm trong danh sách đất công, trong đó có 4 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
TPO - Vào năm 1994, ba học sinh đã phát hiện trống đồng trong hang núi, rồi giao nộp cho chính quyền. Nhưng sau đó, trống đồng bị 'mất tung tích' do hồ sơ bàn giao không đầy đủ, nguyên vẹn. Sau 32 năm, hiện vật được xác định đang trưng bày tại bảo tàng Ninh Bình.
TPO - Việt Nam có hệ thống sông ngòi chằng chịt, với hơn 700 hồ thuỷ điện lớn. Hệ sinh thái thuỷ sinh đa dạng là nguồn “vàng trắng” thủy sản dồi dào. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu được nuôi trồng và quản lý đúng cách, đến năm 2030, mỗi năm các hồ chứa lớn của Việt Nam sẽ đem lại tới 16 nghìn tỷ đồng. Vậy nhưng, tiếc thay, với những gì chúng tôi khảo sát…
TPO - Sau khi người phụ nữ 44 tuổi ở Phú Thọ trở về nhà an toàn sau hơn 3 ngày mất tích, nhiều thông tin suy diễn về việc bà bị người lạ “đánh thuốc mê” lan truyền trên mạng xã hội. Công an địa phương đã ra khuyến cáo.
TPO - Thửa đất mặt đường rộng khoảng 150m2 tại Tổ dân phố Nguyễn Huệ (phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) của gia đình ông Nguyễn Duy Dự (SN 1967) bất ngờ được cấp thêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên người khác.
TPO - Sau những ngày mất liên lạc với gia đình, người phụ nữ ở Phú Thọ đã trở về nhà an toàn. Theo lời kể ban đầu, sau khi đi bán rau ở chợ, chị gặp một người lạ, rồi tỉnh lại trong xe tải và tìm cách bỏ chạy.
TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, gần 30 hộ dân tại chung cư Tây Lĩnh (Nghệ An) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Những hộ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, chờ ngày nhận giấy tờ hợp pháp cho căn nhà của mình.
TPO - Tình trạng khói bụi, mùi hôi phát sinh từ hoạt động xử lý rác tại hai nhà máy ở phường Phúc Thuận (Thái Nguyên) kéo dài nhiều năm, khiến người dân lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng.
TPO - Từng là điểm đến nổi tiếng một thời ở thành Vinh, Nghệ An, nhà hàng nổi rộng khoảng 700m² trên hồ cá Cửa Nam nay bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan và lãng phí.
TPO - Sau hơn 54 năm hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi vừa tròn 18 tuổi, hài cốt liệt sĩ Phạm Viết Huấn được gia đình đón về an táng tại quê nhà Nghệ An.
TPO - Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình. Trong khi một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, nhiều vị trí khác đang được triển khai thi công, một số nơi mới bắt đầu làm móng cầu, đường.
TPO - Một người trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh đưa 8 lao động cùng tàu gỗ, bè phao vào Vườn quốc gia Bái Tử Long khai thác cát trái phép.
TPO - Sau nhiều lần kiểm tra, yêu cầu khắc phục vi phạm, chủ trang trại lợn xây trên đất rừng sản xuất tại xã Hoa Quân (Nghệ An) đã bắt đầu tháo dỡ một số công trình. Chính quyền địa phương yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ, di dời đàn lợn, nếu không sẽ xử lý theo quy định.