Hải Phòng: Một thửa đất có 2 sổ đỏ ở phường Nam Đồ Sơn

TPO - Thửa đất mặt đường rộng khoảng 150m2 tại Tổ dân phố Nguyễn Huệ (phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) của gia đình ông Nguyễn Duy Dự (SN 1967) bất ngờ được cấp thêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên người khác.

Một thửa đất có 2 sổ đỏ

Năm 2004, ông Nguyễn Duy Dự (SN 1967, ở thôn Ngọc Liễn, xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) mua thửa đất rộng 150m2 tại thôn Đức Hậu 2, phường Hợp Đức (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) của gia đình ông Đoàn Văn Xuất (SN 1962), nay là phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Thửa đất này của gia đình ông Xuất được chính quyền địa phương giao để làm nhà ở vào năm 2002.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, ông hoàn tất các thủ tục và được UBND huyện Kiến Thụy (cũ) cấp sổ đỏ năm 2007 mang tên Nguyễn Duy Dự với thông tin thửa số 60, tờ bản đồ 39, tại thôn Đức Hậu 2, xã Hợp Đức, nay là tổ dân phố Nguyễn Huệ, phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Nhiều năm sau đó, ông Dự xây sẵn móng nhà nhưng chưa có nhu cầu sử dụng ngay nên đã cho gia đình ông Xuất mượn thửa đất này để sử dụng tạm.

Khu vực tổ dân phố Nguyễn Huệ, phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Năm 2026, ông Dự chuẩn bị kế hoạch xây nhà cho con trai ra ở riêng thì bất ngờ nhận được thông tin thửa đất ông mua và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ 19 năm trước nay lại được UBND phường Nam Đồ Sơn cấp sổ đỏ cho người khác.

"Người khác' ở đây không phải ai xa lạ mà chính là người từng bán đất cho ông Dự, sau đó được ông Dự cho mượn sử dụng, cụ thể là ông Đoàn Văn Xuất và bà Nguyễn Thị Duyên. Sổ đỏ cấp cho vợ chồng ông Xuất bà Duyên này do ông Hoàng Gia Đông – Chủ tịch UBND phường Nam Đồ Sơn ký ngày 14/1/2026.

Bất ngờ trước thông tin này, ông Dự nhiều lần gửi đơn trình báo, tố giác tới UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác định quyền sử dụng thửa đất và quy trình cấp sổ đỏ.

Thu hồi sổ đỏ, đề xuất giám định hồ sơ

Liên quan vụ việc này, ngày 2/11/2026, UBND phường Nam Đồ Sơn đã tổ chức hội nghị liên ngành cùng với 2 gia đình cùng có sổ đỏ tại một thửa đất nêu trên.

Trong buổi họp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND phường Nam Đồ Sơn thông tin, đơn vị này đã có văn bản trao đổi với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đồ Sơn về hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Duy Dự và ông Đoàn Văn Xuất liên quan thửa đất.

Theo đó, hồ sơ trích xuất thể hiện, có hợp đồng xác nhận vợ chồng ông Xuất chuyển nhượng cho ông Dự năm 2004 và được UBND huyện Kiến Thụy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Dự vào năm 2007.

Vị trí thửa đất (khoanh viền vàng) có 2 sổ đỏ nằm trên phố Nguyễn Huệ, phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng)

Sổ đăng ký biến động đất đai và sổ theo dõi của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đồ Sơn cũng thể hiện thửa đất trên đã được cấp chứng nhận cho ông Dự.

Căn cứ hồ sơ lưu trữ, ông Lưu Quốc Chính – Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng phường Nam Đồ Sơn cho rằng, việc cấp chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên cho vợ chồng ông Đoàn Văn Xuất là không đủ điều kiện và chưa đảm bảo chặt chẽ.

Ông Lưu Quốc Chính đề xuất UBND phường thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn việc giao dịch thửa đất này. Đồng thời, ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đoàn Văn Xuất và Nguyễn Thị Duyên.

Đại diện Công an phường Nam Đồ Sơn cũng đề nghị, hồ sơ liên quan việc cấp 2 sổ đỏ tại một thửa đất nêu trên cần được giám định để xác định có hành vi giả mạo chữ ký hay không. Từ đó, có căn cứ để giải quyết và xem xét trách nhiệm của cán bộ liên quan.