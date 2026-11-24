Đón người lính 18 tuổi trở về sau hơn 54 năm nằm lại chiến trường

TPO - Sau hơn 54 năm hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi vừa tròn 18 tuổi, hài cốt liệt sĩ Phạm Viết Huấn được gia đình đón về an táng tại quê nhà Nghệ An.

Người anh cả hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi

Ngày 24/11, chính quyền xã Tam Đồng (Nghệ An) cùng gia đình, thân nhân và nhân dân địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Viết Huấn, người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Liệt sĩ Phạm Viết Huấn sinh năm 1954, quê xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Tam Đồng.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Viết Huấn.

Tháng 1/1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ tạm biệt gia đình, người thân, lên đường nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị D7/E4/F320 thuộc Quân khu 4, tham gia huấn luyện và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Nam.

Phạm Viết Huấn là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em. Lớn lên ở miền quê còn nhiều khó khăn, anh sớm hình thành tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó, sống trách nhiệm với gia đình và quê hương.

Trong thời gian tại ngũ, anh luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những đóng góp của anh được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.

Sau hơn 54 năm nằm lại chiến trường, liệt sĩ Phạm Viết Huấn trở về quê nhà.

Ngày 9/10/1972, trong lúc cùng đơn vị chiến đấu tại mặt trận phía Nam Quảng Trị, người lính Phạm Viết Huấn anh dũng hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi. Hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Cuộc “đoàn tụ” sau hơn nửa thế kỷ

Tại lễ truy điệu, ông Phạm Viết Hiệp, em trai liệt sĩ Phạm Viết Huấn, cùng gia đình đón người anh cả trở về trong niềm xúc động nghẹn ngào. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người lính trẻ năm nào đã trở về với quê hương, với gia đình, dòng họ sau những tháng năm nằm lại nơi chiến trường.

Cuộc đoàn tụ muộn màng khép lại nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều thế hệ, để người thân được đón anh về an nghỉ trên mảnh đất nơi anh sinh ra, lớn lên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Chính quyền, người dân, thân nhân liệt sĩ Phạm Viết Huấn tại lễ truy điệu, an táng.

“Hơn nửa thế kỷ qua, chúng tôi luôn mong mỏi một ngày được đón anh trở về. Hôm nay, nguyện vọng ấy đã thành hiện thực, gia đình vừa mừng, vừa xúc động khi cuối cùng anh cũng được trở về an nghỉ bên người thân, dòng họ. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình được đón anh về quê hương”, ông Hiệp nghẹn ngào chia sẻ.

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Phạm Viết Huấn được đưa về an táng tại nghĩa trang dòng họ. Sau hơn 54 năm xa cách, người con ưu tú của quê hương Tam Đồng đã trở về trong vòng tay gia đình và tình cảm của quê nhà.

Ông Trần Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đồng, cho biết, việc đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Viết Huấn sau hơn nửa thế kỷ là sự kiện ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để mỗi người thêm trân trọng giá trị hòa bình, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước”, ông Thanh chia sẻ.