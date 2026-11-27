Ba học sinh giao nộp trống đồng cách đây hơn 3 thập kỷ vẫn chờ 'thưởng'

TPO - Vào năm 1994, ba học sinh đã phát hiện trống đồng trong hang núi, rồi giao nộp cho chính quyền. Nhưng sau đó, trống đồng bị 'mất tung tích' do hồ sơ bàn giao không đầy đủ, nguyên vẹn. Sau 32 năm, hiện vật được xác định đang trưng bày tại bảo tàng Ninh Bình.

Trống đồng tại bảo tàng là hiện vật phát hiện năm 1994

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản lần thứ hai gửi UBND xã Phú Sơn về kết quả xác minh chiếc trống đồng do người dân phát hiện năm 1994. Đáng chú ý, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã xác định chiếc trống đồng đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh chính là hiện vật được người dân phát hiện cách đây hơn 32 năm.

Theo Văn bản số 4630 ngày 20/11/2026, vào ngày 16/5/1994, ông Quách Văn Quỳnh cùng hai người bạn là ông Bùi Văn Chiến và ông Quách Văn Luân, cùng trú tại thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), phát hiện một chiếc trống đồng trong hang núi Thung Mai. Hiện vật có mặt trống khắc hình ngôi sao 10 tia, xung quanh là các hoa văn giống hình chim hạc, có tai xách kép, trọng lượng ước tính khoảng 18-19kg.

Ngay ngày hôm sau, 17/5/1994, đại diện các gia đình đã bàn giao chiếc trống đồng cho chính quyền xã Thạch Bình. Việc giao nhận được lập thành văn bản mang tên “Biên bản cam kết về việc quản lý báu vật do nhân dân phát hiện”, có dấu đỏ và chữ ký xác nhận của lãnh đạo UBND xã. Để bảo đảm an toàn cho hiện vật, sau khi tiếp nhận, UBND xã Thạch Bình đã chuyển giao chiếc trống đồng cho Công an huyện Nho Quan (cũ) lưu giữ, bảo quản. Tuy nhiên, quá trình bàn giao này không có biên bản hoặc quyết định của UBND xã.

Chiếc trống đồng tại bảo tàng Ninh Bình.

Hơn 4 năm sau, ngày 23/12/1998, Công an huyện Nho Quan bàn giao chiếc trống đồng cho Bảo tàng tỉnh Ninh Bình. Biên bản giao nhận ghi rõ bên giao là Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện; bên nhận là ông Nguyễn Cao Tấn, nhân viên Bảo tàng Ninh Bình. Đáng chú ý, phần ghi chú của biên bản có nội dung: “Có biên bản bàn giao cụ thể kèm theo”.

Tuy nhiên, quá trình rà soát hồ sơ lưu trữ giai đoạn 1994-1998 cho thấy Công an tỉnh Ninh Bình không còn tài liệu liên quan đến quá trình giao nhận chiếc trống đồng giữa Công an huyện Nho Quan và Bảo tàng tỉnh. Các cán bộ từng tham gia lập biên bản thời điểm đó đã nghỉ hưu, không còn lưu giữ tài liệu liên quan.

Trong khi đó, biên bản giao nhận hiện vật đang được lưu tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) xác định chiếc trống đồng có số đăng ký 2958. Phần ghi nguồn gốc hiện vật ghi: “3 em học sinh thấy trống ở trong hang đá có nước tại Thạch La - Thạch Bình - Nho Quan và giao lại cho Công an huyện Nho Quan”. Như vậy, hồ sơ lưu trữ tại bảo tàng có thông tin về việc ba học sinh phát hiện chiếc trống trong hang đá, nhưng chưa thể hiện cụ thể danh tính những người phát hiện và diễn biến quá trình tiếp nhận, bàn giao hiện vật.

Để làm rõ chiếc trống đồng đang lưu giữ tại bảo tàng có phải hiện vật do ông Quách Văn Quỳnh cùng hai người bạn phát hiện hay không, Sở Văn hóa và Thể thao đã đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp xác minh, trưng cầu giám định.

Ngày 23/10/2026, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao và Bảo tàng tỉnh tiến hành giám định chiếc trống đồng đang lưu giữ tại bảo tàng, đồng thời đối chiếu với hai ảnh màu chụp năm 1994 do người dân cung cấp. Ngày 3/11/2026, Viện Khoa học hình sự có kết luận: “Hình ảnh chiếc trống đồng trong 02 ảnh màu mẫu so sánh là hình ảnh được chụp ra từ chiếc trống đồng cần giám định được lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình”.

Căn cứ kết quả giám định và hồ sơ xác minh của Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định chiếc trống đồng số đăng ký 2958/KL381, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1), chính là hiện vật do ông Quách Văn Quỳnh cùng hai người bạn phát hiện trong hang núi Thung Mai ngày 16/5/1994.

Kết quả đã làm sáng tỏ nguồn gốc chiếc trống đồng sau nhiều năm thông tin về hiện vật và quá trình bàn giao chưa được lưu trữ đầy đủ, thống nhất.

Nghiên cứu chế độ cho người phát hiện, giao nộp cổ vật

3 học sinh phát hiện trống đồng 32 năm về trước.

Bên cạnh việc xác định nguồn gốc hiện vật, vấn đề được quan tâm là quyền lợi của những người đã phát hiện và tự nguyện giao nộp chiếc trống đồng cho chính quyền địa phương từ năm 1994.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, do hồ sơ, tài liệu về quá trình tiếp nhận, bàn giao hiện vật không còn được lưu giữ đầy đủ nên việc rà soát, xác minh diễn biến quản lý chiếc trống qua các thời kỳ gặp không ít khó khăn.

Sở cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công phát hiện và giao nộp cổ vật theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc cơ quan chức năng xác định được chiếc trống đồng sau hơn 32 năm không chỉ làm rõ nguồn gốc một hiện vật đang được bảo quản tại bảo tàng, mà còn mở ra cơ sở để xem xét quyền lợi chính đáng của những người đã phát hiện, giao nộp cổ vật cho Nhà nước.