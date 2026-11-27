Xác minh nguyên nhân một xã vùng cao ở Lào Cai ngập bất thường sau mưa lớn

TPO - Sau đợt mưa lớn, nhiều khu vực ở Bắc Hà - xã vùng cao của tỉnh Lào Cai ngập sâu gần 2m, gây thiệt hại cho người dân. UBND xã Bắc Hà đã thành lập tổ công tác kiểm tra các tuyến suối, sau khi có phản ánh một số công trình xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm lòng suối, làm hạn chế việc tiêu thoát nước.

Video: Toàn cảnh khu vực ngập úng, các đoạn suối bị bồi lắng, chưa được nạo vét và một số công trình có dấu hiệu lấn chiếm lòng suối.

Dấu vết ngập sâu gần 2m trên tường sau trận mưa kéo dài hơn 2 tiếng

Giữa tháng 11, chúng tôi có mặt tại đường Nậm Cáy, thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận ngập ngày 7/11. Bùn đất vẫn phủ dày trên một số đoạn mặt đường, tràn lên cả vỉa hè, chưa được dọn dẹp hết. Con đường chạy song song với suối, cách bờ suối chừng chục mét. Khi nước dâng cao vào sáng sớm, nhiều người dân không kịp di dời đồ đạc, tài sản.

Ông Vũ Văn Sảng (SN 1958, thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà) đang xúc dọn bùn đất trước cửa nhà. Ông cho biết, hơn 20 năm sinh sống tại đây, ông chưa từng chứng kiến trận ngập nào sâu và lớn như vậy, ngoài đợt bão số 3 (Yagi) năm 2024. "Đợt bão Yagi, mưa kéo dài nhiều ngày nhưng cũng không ngập cao bằng thế này", ông Sảng nói.

Theo ông Sảng, tối 6/11, trời bắt đầu mưa từ khoảng 21h, lúc mưa lúc tạnh. Đến gần 4h sáng hôm sau, mưa lớn kéo dài đến 6h30 khiến nước lũ dâng cao, tràn vào khu vực dân cư. Gia đình ông không kịp di dời vật nuôi, đồ đạc và xe máy. Thời điểm đó, mọi người chỉ kịp chuyển lên tầng 2 để tránh lũ. "Đàn gia cầm trong khu vực chuồng trại đối diện nhà ở khoảng 100 con, 2 con lợn, 2 con chó chết sạch, chiếc xe máy để ngoài sân cũng bị ngập nước, hư hỏng", ông Sảng chia sẻ.

Những dấu vết của trận ngập vẫn còn, bùn đất chưa được dọn rửa, vệt nước hằn rõ trên bờ tường.

Tại khu vực chuồng trại của ông Sảng, vết nước vẫn còn hằn trên tường. Ông Sảng đưa tay chỉ lên vị trí nước ngập, cao quá cả ổ điện. Những vật dụng bị hư hỏng, phủ đầy bùn đất được chất đống ngoài sân, chờ dọn dẹp, rửa sạch.

Anh Ngô Xuân Phúc (SN 1991, thôn Na Pắc Ngam, xã Bắc Hà) cho biết, nước dâng rất nhanh, có thời điểm lên đến ngang người. Sáng sớm, khi nước tràn vào cửa hàng ăn trên đường Nậm Cáy, anh phải vội vàng đưa đồ đạc lên tầng 2 để tránh ngập. "Mỗi lần mưa ngập như này, làm lụng cũng không đủ bù đắp thiệt hại", anh Phúc chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn đã khiến 43 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng; 3,7ha rau màu bị thiệt hại, nhiều gia cầm, gia súc bị chết; một số tuyến giao thông bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, tại khu vực lòng suối đoạn chảy qua chợ trâu, cầu Tà Chải và đường 20/9, cách đường Nậm Cáy chừng chục mét, xuất hiện nhiều bãi bồi đất nhô cao từ hai bên bờ, choán gần hết lòng suối. Trên những bãi đất này, cỏ mọc rậm rạp, xanh um. Có đoạn, bãi bồi cao gần bằng mặt đê, khiến lòng suối bị thu hẹp đáng kể, dòng chảy chỉ còn lại một lạch nước nhỏ ở giữa.

Một đoạn kè xây bằng đá, bê tông nhô ra so với tuyến kè xung quanh, tạo thành điểm thắt hẹp của dòng suối.

Sau trận ngập, khi nước rút, nhiều đoạn lòng suối trở nên nông hơn, để lộ lớp đất, cát tích tụ dưới đáy. Một số khu vực có dấu hiệu bồi lắng kéo dài, chưa được nạo vét, khiến dòng chảy bị chia cắt bởi những doi đất nhô lên giữa lòng suối.

Đáng chú ý, tại khu vực hạ lưu, cách cầu Tà Chải chừng chục mét, một đoạn kè xây bằng đá, bê tông nhô ra so với tuyến kè xung quanh khoảng 5m, tạo thành điểm thắt hẹp của dòng suối. Sau khi nước rút, khu vực này còn trơ lại nhiều rác thải, đất đá từ thượng nguồn đổ về, mắc lại dọc chân kè. “Sau bão Yagi, đất đá dần bồi đắp, hình thành các bãi bồi trong lòng suối nhưng chưa được nạo vét. Đoạn kè nhô ra phía lòng suối cũng mới được xây dựng cách đây hơn 1 năm”, anh Phúc chia sẻ.

Kiểm tra các công trình có dấu hiệu lấn chiếm lòng suối

Ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân chính gây ngập úng trên địa bàn trong sáng 7/11 là do lượng mưa cục bộ rất lớn trong thời gian ngắn. Cụ thể, từ khoảng 4h đến 6h30 ngày 7/11, lượng mưa ghi nhận khoảng 200mm chỉ trong 2,5 giờ. Mưa lớn khiến nước từ các khe suối đổ về khu vực trung tâm xã với lưu lượng lớn, trong khi hệ thống tiêu thoát nước ở khu vực hạ lưu chưa kịp đáp ứng, khiến dòng chảy bị chậm, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư.

Liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng một số công trình có dấu hiệu lấn chiếm, thu hẹp lòng suối, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước, ông Hải cho biết, UBND xã Bắc Hà đã thành lập tổ công tác với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chuyên môn và Công an xã để kiểm tra toàn bộ khu vực hạ lưu các tuyến suối.

Lòng suối chưa được nạo vét, nhiều bãi bồi phủ kín cỏ, lấn ra gần giữa dòng, thu hẹp dòng chảy.

Theo đó, tổ công tác tập trung rà soát hiện trạng sử dụng đất dọc các tuyến suối, kiểm tra việc người dân có lấn chiếm lòng suối hay không; đồng thời kiểm tra các công trình xây dựng, những vị trí có dấu hiệu cơi nới, xây dựng làm thu hẹp lòng suối, cản trở dòng chảy.