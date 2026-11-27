TPO - Việt Nam có hệ thống sông ngòi chằng chịt, với hơn 700 hồ thuỷ điện lớn. Hệ sinh thái thuỷ sinh đa dạng là nguồn “vàng trắng” thủy sản dồi dào. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu được nuôi trồng và quản lý đúng cách, đến năm 2030, mỗi năm các hồ chứa lớn của Việt Nam sẽ đem lại tới 16 nghìn tỷ đồng. Vậy nhưng, tiếc thay, với những gì chúng tôi khảo sát…