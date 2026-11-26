TPO - Cục CSGT (Bộ Công an) đề xuất phân loại lỗi vượt đèn tín hiệu theo hành vi và đếm số lần vi phạm. Xe qua vạch dừng khi đèn vàng sẽ không bị phạt. Xe quá vạch lúc đèn đỏ nhưng dừng lại chỉ bị cảnh cáo lần đầu. Người tái phạm có thể bị phạt tiền luỹ kế tới gấp 3 lần. Hiện Nghị định 168 phạt xe máy vượt đèn đỏ 4–6 triệu đồng, ô tô 18–20 triệu đồng. Đây mới là định hướng nghiên cứu, chưa có hiệu lực.