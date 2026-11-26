TPO - Một người quốc tịch Ukraine 28 tuổi bị cáo buộc cầm đầu đường dây cá độ, móc nối với ban huấn luyện CLB Long An và 5 cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp để dàn xếp tỷ số. Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can, thu giữ 2 tỷ đồng và 28 điện thoại.
TPO - Sau bốn lần quy hoạch vẫn chưa giãn được dân khỏi vùng lõi, TP HCM được "vẽ lại" lần thứ năm trên một tấm bản đồ rộng gấp ba. Bản quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm tổ chức thành phố 6.772 km² theo mô hình đa cực, đa trung tâm với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, kết nối bằng mạng metro dự kiến 18 tuyến, dài khoảng 960 km vào năm 2050.
TPO - Hàng nghìn chiếc đèn lồng đồng loạt bay lên bầu trời, tạo nên khung cảnh lung linh như hàng nghìn vì sao giữa màn đêm tại Thái Lan. Đây là khoảnh khắc nổi bật trong lễ hội đèn lồng Chiangmai Moonlight Sky Lantern 2026, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/11.
TPO - Ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast chứng kiến màn bứt phá ấn tượng của Lê Chúc An ở bảng nữ, trong khi bảng nam diễn ra cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở giữa Nông Quốc Khánh và Nguyễn Nhất Long. Những cú đánh xuất sắc cùng diễn biến kịch tính trên bảng xếp hạng đã tạo nên một ngày tranh tài giàu cảm xúc.
TPO - Sau vụ nổ gas khiến 3 người tử vong, Công an TPHCM tổng kiểm tra hơn 1.600 cơ sở, phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc.
TPO - Thay chiếc áo khoác da đen quen thuộc bằng thiết kế Dior màu xanh navy trong ngày trở lại vị trí CEO Nvidia, Jensen Huang gây chú ý với chiếc áo lấy cảm hứng từ nghệ thuật Rococo thế kỷ XVIII, có giá hơn 90 triệu đồng.
TPO - Một trực thăng quân sự AS-532 của Thổ Nhĩ Kỳ rơi trong chuyến bay huấn luyện tại miền Tây nước này hôm 25/11, khiến toàn bộ 5 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng.
TPO - Lê Chúc An duy trì vị trí dẫn đầu ở nội dung đơn nữ, nhưng phía sau golfer của đoàn Hà Nội là sự bám đuổi sát sao của Đoàn Xuân Khuê Minh.
TPO - Vàng thế giới vừa có tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, kim cương tự nhiên mất nửa giá sau 5 năm, giá nhà ở nhiều nơi cũng lùi. Khi ba nơi trú ẩn quen thuộc cùng lung lay, tiền không biến mất mà đổi chỗ: sang chip, hạ tầng AI, dầu mỏ, và ở Việt Nam là hơn 11 triệu tỷ đồng nằm trong ngân hàng.
TPO - Cục CSGT (Bộ Công an) đề xuất phân loại lỗi vượt đèn tín hiệu theo hành vi và đếm số lần vi phạm. Xe qua vạch dừng khi đèn vàng sẽ không bị phạt. Xe quá vạch lúc đèn đỏ nhưng dừng lại chỉ bị cảnh cáo lần đầu. Người tái phạm có thể bị phạt tiền luỹ kế tới gấp 3 lần. Hiện Nghị định 168 phạt xe máy vượt đèn đỏ 4–6 triệu đồng, ô tô 18–20 triệu đồng. Đây mới là định hướng nghiên cứu, chưa có hiệu lực.
TPO - Tối 24/11, bầu trời TPHCM rực sáng trong những màn pháo hoa lung linh, mãn nhãn, tạo nên điểm nhấn ấn tượng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Khép lại concert "Muôn sắc Việt Nam", màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.
TPO - Không gian di sản làng nghề tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm trong ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.
TPO - Tối 24/11, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ xảy ra tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, khiến 7 người tử vong.
TPO - Lần đầu tiên mở cửa đón công chúng, sân mái chợ Đồng Xuân khoác lên diện mạo mới, trở thành điểm hẹn âm nhạc giữa lòng phố cổ. Tại đây, người dân và du khách có thể thả mình theo những giai điệu, ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao và tận hưởng trải nghiệm văn hóa đầy ngẫu hứng.
TPO - Ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast khép lại với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, những cú đánh xuất sắc và màn cạnh tranh quyết liệt ở cả hai bảng nam, nữ. Nông Quốc Khánh và Lê Chúc An là hai cái tên dẫn đầu sau vòng đấu mở màn.
TPO - Trưa 24/11, đơn vị vận hành đóng thử một số cống thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM để kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật. Ngày mai (25/11), nhà đầu tư dự kiến vận hành liên hoàn toàn hệ thống, kết hợp theo dõi mực nước bên trong và bên ngoài các cống để đánh giá khả năng kiểm soát triều cường.