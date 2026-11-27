Vụ chó nghi dại cắn 7 người ở Cà Mau: Tiêm vắc-xin khoanh vùng ổ dịch

TPO - Lực lượng thú y tỉnh Cà Mau đã triển khai tiêm phòng khẩn cấp cho 350 con chó, mèo tại hai xã U Minh và Nguyễn Phích sau vụ chó nghi mắc bệnh dại chạy rông, cắn 7 người dân.

Ngày 27/11, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêm phòng khẩn cấp 350 liều vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo của 116 hộ dân tại xã U Minh và xã Nguyễn Phích.

Đây là biện pháp khoanh vùng, khống chế nguy cơ dịch bệnh ngay sau vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại cắn 7 người dân.

Ngành chức năng thăm hỏi, động viên một người dân nghi bị chó dại cắn. Ảnh: CTV.

Cụ thể, trong ngày 26/11, cán bộ thú y cùng chính quyền hai xã đã triển khai tiêm phòng bao vây cho 258 con chó và 92 con mèo. Trong đó, tại ấp Cái Tàu (xã U Minh) đã tiêm 268 con (200 chó, 68 mèo) của 87 hộ và ấp 9 (xã Nguyễn Phích) đã tiêm 82 con (58 chó, 24 mèo) của 29 hộ.

Trong ngày 27/11, lực lượng chức năng tiếp tục tiêm vét tại ấp Cái Tàu và mở rộng tiêm phòng sang khu vực đông dân cư tại ấp Đường Cuốc (gần UBND xã U Minh), đồng thời rà soát, lập danh sách các hộ chưa tiêm và số chó thả rông, vô chủ để xử lý dứt điểm.

Về phía các nạn nhân, cả 7 trường hợp bị phơi nhiễm đều đã được đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương, tiêm vắc-xin phòng dại và huyết thanh kháng dại. Hiện sức khỏe của tất cả 7 người đều ổn định và đang được Trạm Y tế hai xã U Minh, Nguyễn Phích theo dõi sát sao, đôn đốc tiêm đủ phác đồ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, trong ngày 23 và 24/11, con chó nặng khoảng 18kg, của gia đình ông L.H.S. (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh) nuôi có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân ở 2 xã.

Sau khi cắn người tại xã Nguyễn Phích, người dân địa phương đã vây đập chết và ném xác con chó xuống sông.