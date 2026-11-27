Ngày 27/11, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêm phòng khẩn cấp 350 liều vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo của 116 hộ dân tại xã U Minh và xã Nguyễn Phích.
Đây là biện pháp khoanh vùng, khống chế nguy cơ dịch bệnh ngay sau vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại cắn 7 người dân.
Cụ thể, trong ngày 26/11, cán bộ thú y cùng chính quyền hai xã đã triển khai tiêm phòng bao vây cho 258 con chó và 92 con mèo. Trong đó, tại ấp Cái Tàu (xã U Minh) đã tiêm 268 con (200 chó, 68 mèo) của 87 hộ và ấp 9 (xã Nguyễn Phích) đã tiêm 82 con (58 chó, 24 mèo) của 29 hộ.
Trong ngày 27/11, lực lượng chức năng tiếp tục tiêm vét tại ấp Cái Tàu và mở rộng tiêm phòng sang khu vực đông dân cư tại ấp Đường Cuốc (gần UBND xã U Minh), đồng thời rà soát, lập danh sách các hộ chưa tiêm và số chó thả rông, vô chủ để xử lý dứt điểm.
Về phía các nạn nhân, cả 7 trường hợp bị phơi nhiễm đều đã được đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương, tiêm vắc-xin phòng dại và huyết thanh kháng dại. Hiện sức khỏe của tất cả 7 người đều ổn định và đang được Trạm Y tế hai xã U Minh, Nguyễn Phích theo dõi sát sao, đôn đốc tiêm đủ phác đồ.
Trước đó, như Tiền Phong thông tin, trong ngày 23 và 24/11, con chó nặng khoảng 18kg, của gia đình ông L.H.S. (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh) nuôi có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân ở 2 xã.
Sau khi cắn người tại xã Nguyễn Phích, người dân địa phương đã vây đập chết và ném xác con chó xuống sông.
Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3 ổ dịch bệnh dại trên chó tại các xã Trần Phán, Khánh Lâm và Gành Hào. Hiện cả 3 ổ dịch này đều đã qua 21 ngày và không phát sinh thêm động vật mắc bệnh.