Đón 230 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia và trong nước về an táng tại Đồng Nai

TPO - Ngày 27/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, TP. Đồng Nai tổ chức đón 230 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Campuchia và trong nước, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị truy điệu, an táng.

Ngày 27/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin TP. Đồng Nai tổ chức đón các đội công tác thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trở về sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia và trong nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng làm lễ đưa các liệt sĩ về nghĩa trang.

Dự lễ đón có bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo; Đại tá Bùi Văn Sỹ - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang.

Trong ngày 27/11, TP. Đồng Nai tổ chức đón và đưa tổng cộng 230 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, TP. Đồng Nai để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng dự kiến vào ngày 5/12.

Các lực lượng và các cháu thiếu nhi tiễn đưa các liệt sĩ trên đường về Nghĩa trang liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, quy tập, cán bộ, chiến sĩ các đội K còn tiến hành lấy mẫu phẩm hài cốt để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh trở về với tên tuổi và thân nhân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ vào quách, di chuyển lên nhà tế tự thắp hương tưởng niệm, tri ân. Các đơn vị cũng rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trong những ngày tới.