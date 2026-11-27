TPO - Sau hơn 54 năm nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Mão được đón về an táng tại quê nhà Nghệ An. Cuộc trở về trong vòng tay gia đình, quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách khiến nhiều người nghẹn ngào, xúc động.
TPO - Bộ Quốc phòng Anh đã gửi thư tới khoảng 100.000 quân nhân dự bị chiến lược, đề nghị cập nhật thông tin cá nhân và khuyến khích tham gia các hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là động thái chưa từng có kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ cùng các lực lượng phối hợp diễn tập chống khủng bố, giải cứu yếu nhân và xử lý nhiều tình huống nguy hiểm tại TPHCM.
TPO - Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hôm thứ Năm (26/11) xác nhận một đơn vị không quân của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc đã bị giải thể, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này không làm thay đổi thế trận quân sự hay cam kết bảo vệ Hàn Quốc.
TPO - Hơn 50 năm sau khi tham gia chiến trường miền Tây Nam Bộ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng mới được quy tập, đưa về an táng tại Hà Tĩnh. Ngày liệt sĩ “trở về” đất mẹ, giữa dòng người đón đợi, người lính từng cõng anh băng qua làn đạn pháo năm nào cũng có mặt bên linh cữu.
TPO - Hai lần đối mặt lằn ranh sinh tử, mang thương tật 91%, ông Nguyễn Đình Lợi vẫn bền bỉ chăm sóc một di tích lịch sử suốt hơn 3 thập kỷ. Với người thương binh ấy, đó là cách tri ân những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường.
TPO - Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng giải thể; chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao cho Điện ảnh Quân đội nhân dân và báo Biên phòng. Cùng với việc tiếp nhận nhiệm vụ truyền hình, báo Biên phòng được tổ chức lại, thành lập Ban Truyền hình Biên phòng.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng.
TPO - Bốn lá cờ Tổ quốc và ba lá cờ triển lãm sẽ theo biên đội trực thăng bay qua lễ đài khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Màn bay chào mừng dự kiến diễn ra sáng 10/12 tại sân bay Gia Lâm, với sự phối hợp của lực lượng điều khiển máy bay không người lái (UAV).
TPO - Sáng 26/11, biên đội 7 trực thăng thuộc ba trung đoàn không quân đã hợp luyện đội hình kéo cờ từ sân bay Hòa Lạc tới khu vực sân bay Gia Lâm, chuẩn bị cho màn bay chào mừng lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.
TPO - Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang phải đưa các máy bay quân sự vào nhà chứa và các hầm trú ẩn kiên cố vào ban đêm, nhằm bảo vệ chúng trước nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, Sky News đưa tin.
TPO - Dự kiến xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt nam 2026, mẫu xe tăng T-1 do Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chủ trì, phối hợp thiết kế được lựa chọn làm điểm nhấn trong số 10 sản phẩm của Z125 tại triển lãm lần này.
TPO - Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm ba hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng), nâng tổng số hài cốt được tìm thấy trong đợt tìm kiếm lên bảy. Đáng chú ý, nhiều hài cốt được phát hiện cùng bia ghi tên, thông tin đơn vị và các di vật, mở ra thêm manh mối phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
TPO - Ba Lan và Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ quân sự sau 17 năm đàm phán, mở đường cho Ba Lan chuyển từ khách hàng thành đối tác của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
TPO - Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, tuyên bố mọi căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông vẫn nằm trong tầm hỏa lực của Tehran, bất kể chúng được di dời đến đâu.
TPO - Sau một giờ ngắn ngủi bên người vợ vừa sinh con trai đầu lòng, chàng lính trẻ Nguyễn Tất Lan lại lên đường ra trận rồi anh dũng hy sinh ở tuổi 20. Sau 52 năm, hài cốt người lính ấy mới được đưa trở về quê nhà Nghệ An trong sự đón đợi, tiễn đưa của hàng trăm người dân.
TPO - NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ và nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nối lại các cuộc thảo luận nội bộ về khả năng tấn công giới chức cấp cao Iran.