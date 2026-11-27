TPO - Hơn 50 năm sau khi tham gia chiến trường miền Tây Nam Bộ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng mới được quy tập, đưa về an táng tại Hà Tĩnh. Ngày liệt sĩ “trở về” đất mẹ, giữa dòng người đón đợi, người lính từng cõng anh băng qua làn đạn pháo năm nào cũng có mặt bên linh cữu.