Tổng thống Myanmar đến Hà Nội dự hai hội nghị cấp cao

TPO - Chiều 27/11, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đến Hà Nội, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: "Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung".

Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS.

Hai hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Theo sáng kiến của Việt Nam, Hội nghị cấp cao CLMV năm nay sẽ lần đầu tiên mời thêm một số đối tác phát triển, tổ chức phát triển và doanh nghiệp tham dự.

Hai hội nghị dự kiến sẽ đề ra những định hướng hợp tác mới nhằm đem lại những lợi ích thiết thực hơn, hiệu quả hơn và đóng góp thực chất hơn cho sự phát triển của mỗi nước thành viên và khu vực.