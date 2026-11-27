Trận ngập chưa từng thấy trên đảo Lý Sơn

Hồ chứa nước trên đỉnh núi lửa Thới Lới đầy và tràn xuống các khu dân cư bên dưới gây ngập.

Cảnh ngập lụt chưa từng thấy trên đảo

Bao quanh là biển, địa hình có độ dốc lớn, đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi thường tiêu thoát nước nhanh sau những trận mưa. Thế nhưng, đợt mưa lớn kéo dài từ 25-26/11 đã khiến nhiều khu vực trên đảo xảy ra tình trạng ngập lụt hiếm thấy, từ đường giao thông, khu dân cư đến những cánh đồng trồng tỏi.

Khu dân cư số 3 (thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn) là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoảng 40 hộ dân tại đây bị nước tràn vào nhà, với mức ngập từ 0,7-1,5 m.

Nhiều nhà dân ở Lý sơn ngập sâu.

Bà Phan Thị Dự cho biết đây là lần đầu bà chứng kiến cảnh ngập lụt nghiêm trọng như vậy.

Bà Phan Thị Dự (trú thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn) cho biết đây là lần đầu bà chứng kiến cảnh ngập lụt nghiêm trọng như vậy trên đảo. Những năm trước, dù mưa lớn kéo dài, nước thường nhanh chóng thoát ra biển, hiếm khi xảy ra tình trạng ngập sâu trong khu dân cư.

“Nước tràn vào nhà và dâng lên rất nhanh khiến trở tay không kịp. Mọi người trong nhà phải tất bật di chuyển đồ đạc, kê cao tài sản. Mọi việc diễn ra rất nhanh, trong khi bên ngoài mưa vẫn rất lớn”, bà Dự nói.

Với người dân sinh sống trên đảo, nơi nước mưa thường nhanh chóng thoát ra biển, việc cả khu dân cư bị ngập sâu là điều bất thường.

Không chỉ lo khắc phục hậu quả ngập lụt tại các khu dân cư, chính quyền đặc khu Lý Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp. Những diện tích tỏi vừa xuống giống gặp mưa lớn, ngập úng kéo dài, nguy cơ mất trắng.

Khu dân cư số 3 thôn Đông An Hải là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất, nhiều ngôi nhà ngập 0,7-1,5m.

Theo thống kê, toàn đặc khu Lý Sơn có khoảng 70 hộ dân bị nước ngập vào nhà, khoảng 120 ha đất nông nghiệp chủ yếu là diện tích trồng tỏi, bị ngập úng, nguy cơ mất trắng.

Mưa lớn cũng khiến khoảng 3 km kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp, khoảng 1 km đường giao thông bị đất đá bồi lấp và hai ca nô bị chìm. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

Vì sao đảo giữa biển hứng trận ngập lịch sử?

Ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - khẳng định đây là trận ngập lịch sử tại Lý Sơn. Nước dâng quá nhanh nên nhiều người không kịp di dời đồ đạc trong nhà, khiến tài sản hư hỏng.

Lý giải nguyên nhân xảy ra trận ngập lịch sử trên đảo, ông Đạo cho rằng do đảo Lý Sơn phải hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài từ chiều 25 đến sáng 26/11. Trong khoảng thời gian này, lượng mưa tại Lý Sơn đạt 300-500 mm.

Mưa liên tục khiến đất “no nước”. Mặt khác trận mưa vào sáng 26/11 quá lớn nên nước dồn vào các khu vực trũng thấp gây ngập. Cùng với đó, hồ chứa trên đỉnh núi lửa Thới Lới cũng đầy và tràn xuống các khu dân cư bên dưới.

“Các năm trước hồ chứa nước Thới Lới vẫn đầy và tràn nhưng lượng nước không nhiều. Riêng năm nay mưa lớn quá, nước từ hồ chảy xối xả xuống phía dưới, kết hợp nước mưa đã gây ngập nặng tại khu dân cư số 3 thôn Đông An Hải”, ông Đạo nói.

Trận mưa lớn với lượng mưa hơn 500 mm khiến nhiều tuyến đường ngập nước.

Ruộng tỏi bị ngập sâu.

Cũng theo ông Đạo, mưa dồn dập khiến hệ thống thoát nước quá tải. Trong khi đó, nhiều miệng cống thoát nước ra biển bị bồi lấp, nước biển dâng cao cũng làm nước thoát rất chậm. Các tuyến đường trên đảo nhỏ hẹp, nhà dân xây dựng san sát. Điều này khiến dòng nước dồn vào các tuyến đường và chảy rất xiết gây xói lở một số nơi.

Sau khi địa phương huy động lực lượng khơi thông hệ thống thoát nước, đến sáng 27/11, nước tại các khu dân cư đã rút, song nhiều cánh đồng tỏi vẫn còn ngập. Đáng lo ngại, trong khi hậu quả của trận ngập lịch sử chưa được khắc phục hoàn toàn, Quảng Ngãi tiếp tục được cảnh báo về một đợt mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ chiều 27/11 đến tối 29/11, khu vực phía đông và vùng núi của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 600 mm.

“Hiện chính quyền đặc khu Lý Sơn đang tập trung khơi thông các tuyến kênh mương, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi mưa lớn tiếp diễn”, ông Đạo nói.