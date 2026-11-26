TPO - Tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên được tận dụng làm cơ sở kinh doanh ăn uống, trong đó một số nơi vẫn sử dụng bếp gas, đặt bình gas gần khu vực sinh hoạt, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ đối với người dân sinh sống trong các tòa nhà.