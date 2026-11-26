TPO - Trận mưa lớn với lượng mưa hơn 500 mm trong 24 giờ qua khiến nhiều tuyến đường ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ngập nước, khoảng 100 ha tỏi nguy cơ mất trắng.
TPO - Cử tri xã Xuân Phước (Đắk Lắk) phản ánh tình trạng thiếu giáo viên khiến một số trường phải bố trí giáo viên dạy trái chuyên môn, như giáo viên thể dục dạy âm nhạc.
TPO - Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Trong khi đó, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ phó.
TPO - Trả lời kiến nghị của tiểu thương về phương án xây dựng lại chợ Kim Liên, UBND phường Kim Liên cho biết khu đất xây dựng chỉ rộng 1.026 m2 trong khi phải bố trí đủ chỗ cho 193 hộ kinh doanh, kèm hạ tầng phòng cháy chữa cháy nên buộc phải làm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi.
TPO - Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các phường: Việt Hưng, Thanh Liệt, Phương Liệt, Lĩnh Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung nhà xưởng, gara ô tô “nhờn luật” ngang nhiên hoạt động trên đất dự án.
Sáng 26/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
TPO - Nghệ An triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, ký cam kết và xét nghiệm ma túy tại 130 xã, phường. Với học sinh dưới 18 tuổi, việc xét nghiệm sàng lọc phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân nước sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm khi hệ thống cống bao thuộc phạm vi dự án Yên Xá đã hoàn thành.
TPO - Qua xác minh tài sản, thu nhập đối với 79 người tại 13 cơ quan, đơn vị, Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện một trường hợp giải trình không trung thực và đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
TPO - Cử tri Đắk Lắk kiến nghị mở rộng quốc lộ 19C do tuyến đường chật hẹp, phương tiện lưu thông ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
TPO - Sau khi bị phạt vì lái xe máy có nồng độ cồn, ông N.V.H. đăng bài trên Facebook với lời lẽ xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và đã bị công an xã mời làm việc.
TPO - Tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên được tận dụng làm cơ sở kinh doanh ăn uống, trong đó một số nơi vẫn sử dụng bếp gas, đặt bình gas gần khu vực sinh hoạt, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ đối với người dân sinh sống trong các tòa nhà.
TPO - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Nghệ An năm 2026 ước đạt hơn 35.341 tỷ đồng, bằng 151,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,4% so với năm trước.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng.
TPO - Bốn lá cờ Tổ quốc và ba lá cờ triển lãm sẽ theo biên đội trực thăng bay qua lễ đài khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Màn bay chào mừng dự kiến diễn ra sáng 10/12 tại sân bay Gia Lâm, với sự phối hợp của lực lượng điều khiển máy bay không người lái (UAV).
TPO - Trước tình trạng sạt trượt nghiêm trọng khiến quốc lộ 28 bị chia cắt, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất xây dựng cầu cạn dài 138m, với kinh phí dự kiến 150 tỷ đồng.
TPO - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đã gọi điện ngay tới chủ đầu tư sau khi cử tri xã Ya Hội phản ánh quá trình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến đường dẫn nước tự chảy phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con bị ảnh hưởng.