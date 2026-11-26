Xử lý người đàn ông xúc phạm CSGT sau khi bị phạt về nồng độ cồn

TPO - Sau khi bị phạt vì lái xe máy có nồng độ cồn, ông N.V.H. đăng bài trên Facebook với lời lẽ xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và đã bị công an xã mời làm việc.

Ngày 25/11, Công an xã Hòa Hiệp, TPHCM, cho biết đã mời ông N.V.H. (trú tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp) đến làm việc để làm rõ nội dung ông đăng trên tài khoản Facebook cá nhân sau khi bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Công an xã Hòa Hiệp làm việc với ông H. (Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp).

Theo công an, tối 1/11, ông H. điều khiển xe máy về sau khi uống rượu bia và bị lực lượng CSGT xử phạt vì trong người có nồng độ cồn. Bức xúc sau khi bị xử phạt, ông H. viết bài trên Facebook với lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bài viết và xóa các bình luận liên quan. Ông cũng cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 95 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức có khung phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi có khung phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

Công an xã Hòa Hiệp khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bình luận đúng sự thật và tránh dùng lời lẽ lăng mạ, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội.